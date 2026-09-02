Definito il tabellone del percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League
mercoledì 2 settembre 2026
Intro articolo
È stato definito il tabellone dei tre turni del percorso Campioni nazionali.
Contenuti top media
Corpo articolo
È stato definito il tabellone dei tre turni del percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League.
In totale, 50 club partecipano a questo percorso, da cui alla fine emergeranno dieci squadre che raggiungeranno le prime 22 classificate del percorso UEFA Champions League nei sedicesimi di finale. Venti club prendono parte ai dieci incontri del primo turno e i vincitori di tali incontri si uniscono alle 30 squadre che iniziano dal secondo turno.
Il tabellone per tutti e tre i turni è stato definito dal sorteggio del 1° settembre, con ogni incontro che prevede andata e ritorno. Tra le squadre all'esordio nel primo turno figura l’HJK Helsinki, che nella stagione 2025/26 era riuscito a raggiungere gli ottavi di finale da questa fase. Al secondo turno partono gli ex campioni di AZ Alkmaar, Benfica, Chelsea e Salzburg.
Primo turno (16 settembre e 14 ottobre)
Flora Tallinn - HB
Thór Akureyri - Žalgiris
Cliftonville - Super Nova
HJK Helsinki - Ballkani
Cardiff Met - UNA Strassen
Valletta - Partizani
Mladost Donja Gorica - Kairat Almaty
Dinamo Tbilisi - Dinamo-Minsk
FC Santa Coloma - AP Brera Strumica
Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps
Secondo turno (28 ottobre e 4 novembre)
Sorteggio secondo turno
Flora Tallinn / HB - Chelsea
St. Patrick's Athletic - Thór Akureyri / Žalgiris
Genk - Salzburg
Bravo - Crvena Zvezda
Dynamo Kyiv - Rangers
AZ Alkmaar - Göztepe
Legia Warszawa - Clermont
Hammarby - Cliftonville / Super Nova
HJK Helsinki / Ballkani - Žilina
Stabæk - Cardiff Met / UNA Strassen
Valletta / Partizani - Hradec Králové
MTK Budapest - Mladost Donja Gorica / Kairat Almaty
Dinamo Tbilisi / Dinamo-Minsk - Copenhagen
Fiorentina - Septemvri Sofia
Qarabağ - GNK Dinamo
Benfica - Pafos
Farul Constanta - Sheriff Tiraspol
Zürich - Maccabi Tel-Aviv FC
FC Santa Coloma / AP Brera Strumica - Hoffenheim
PAOK - Zrinjski Mostar / Lincoln Red Imps
Terzo turno (25 novembre e 9 dicembre)
Sorteggio terzo turno
Flora Tallinn / HB / Chelsea - St. Patrick's Athletic / Thór Akureyri / Žalgiris
Genk / Salzburg - Bravo / Crvena Zvezda
Dynamo Kyiv / Rangers - AZ Alkmaar / Göztepe
Legia Warszawa / Clermont - Hammarby / Cliftonville / Super Nova
HJK Helsinki / Ballkani / Žilina - Stabæk / Cardiff Met / UNA Strassen
Valletta / Partizani / Hradec Králové - MTK Budapest / Mladost Donja Gorica / Kairat Almaty
Dinamo Tbilisi / Dinamo-Minsk / Copenhagen - Fiorentina / Septemvri Sofia
Qarabağ / GNK Dinamo - Benfica / Pafos
Farul Constanta / Sheriff Tiraspol - Zürich / Maccabi Tel-Aviv FC
FC Santa Coloma / AP Brera Strumica / Hoffenheim - PAOK / Zrinjski Mostar / Lincoln Red Imps
Calendario fase a eliminazione diretta di UEFA Youth League
Sorteggio sedicesimi di finale: 11 dicembre, Nyon
Sedicesimi di finale: 2-3 febbraio
Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 5 febbraio, Nyon
Ottavi di finale: 23/24 febbraio
Quarti di finale: 16/17 marzo
Semifinali: 16 aprile
Finale: 19 aprile