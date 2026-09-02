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Definito il tabellone del percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League

mercoledì 2 settembre 2026

È stato definito il tabellone dei tre turni del percorso Campioni nazionali.

Definito tramite sorteggio il tabellone dei tre turni
Definito tramite sorteggio il tabellone dei tre turni UEFA

È stato definito il tabellone dei tre turni del percorso Campioni nazionali di ﻿UEFA Youth League.

In totale, 50 club partecipano a questo percorso, da cui alla fine emergeranno dieci squadre che raggiungeranno le prime 22 classificate del percorso UEFA Champions League nei sedicesimi di finale. Venti club prendono parte ai dieci incontri del primo turno e i vincitori di tali incontri si uniscono alle 30 squadre che iniziano dal secondo turno.

Il tabellone per tutti e tre i turni è stato definito dal sorteggio del 1° settembre, con ogni incontro che prevede andata e ritorno. Tra le squadre all'esordio nel primo turno figura l’HJK Helsinki, che nella stagione 2025/26 era riuscito a raggiungere gli ottavi di finale da questa fase. Al secondo turno partono gli ex campioni di AZ Alkmaar, Benfica, Chelsea e Salzburg.

Primo turno (16 settembre e 14 ottobre)

Flora Tallinn - HB
Thór Akureyri - Žalgiris
Cliftonville - Super Nova
HJK Helsinki - ﻿Ballkani
Cardiff Met - UNA Strassen
Valletta - Partizani
Mladost Donja Gorica - Kairat Almaty
Dinamo Tbilisi - Dinamo-Minsk
FC Santa Coloma - AP Brera Strumica
Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps

Sedicesimi di finale 2025/26 di UEFA Youth League: HJK - Man City 3-3 (5-4 dcr)

Secondo turno (28 ottobre e 4 novembre)

Sorteggio secondo turno

Flora Tallinn / HB - Chelsea
St. Patrick's Athletic - Thór Akureyri / Žalgiris
Genk - Salzburg
Bravo - Crvena Zvezda
Dynamo Kyiv - Rangers
AZ Alkmaar - Göztepe
Legia Warszawa - Clermont
Hammarby - Cliftonville / Super Nova
HJK Helsinki / ﻿Ballkani - Žilina
Stabæk - Cardiff Met / UNA Strassen
Valletta / Partizani - Hradec Králové
MTK Budapest - Mladost Donja Gorica / Kairat Almaty
Dinamo Tbilisi / Dinamo-Minsk - Copenhagen
Fiorentina - Septemvri Sofia
Qarabağ - GNK Dinamo
Benfica - Pafos
Farul Constanta - Sheriff Tiraspol
Zürich - Maccabi Tel-Aviv FC
FC Santa Coloma / AP Brera Strumica - Hoffenheim
PAOK - Zrinjski Mostar / Lincoln Red Imps

Terzo turno (25 novembre e 9 dicembre)

Sorteggio terzo turno

Flora Tallinn / HB / Chelsea - St. Patrick's Athletic / Thór Akureyri / Žalgiris

Genk / Salzburg - Bravo / Crvena Zvezda

Dynamo Kyiv / Rangers - AZ Alkmaar / Göztepe

Legia Warszawa / Clermont - Hammarby / Cliftonville / Super Nova

HJK Helsinki / Ballkani / Žilina - Stabæk / Cardiff Met / UNA Strassen

Valletta / Partizani / Hradec Králové - MTK Budapest / Mladost Donja Gorica / Kairat Almaty

Dinamo Tbilisi / Dinamo-Minsk / Copenhagen - Fiorentina / Septemvri Sofia

Qarabağ / GNK Dinamo - Benfica / Pafos

Farul Constanta / Sheriff Tiraspol - Zürich / Maccabi Tel-Aviv FC

FC Santa Coloma / AP Brera Strumica / Hoffenheim - PAOK / Zrinjski Mostar / Lincoln Red Imps

Calendario fase a eliminazione diretta di UEFA Youth League

Sorteggio sedicesimi di finale: 11 dicembre, Nyon
Sedicesimi di finale: 2-3 febbraio
Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 5 febbraio, Nyon
Ottavi di finale: 23/24 febbraio
Quarti di finale: 16/17 marzo
Semifinali: 16 aprile
Finale: 19 aprile

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 2 settembre 2026