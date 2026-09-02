Definito il tabellone del percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League

È stato definito il tabellone dei tre turni del percorso Campioni nazionali di ﻿UEFA Youth League.

In totale, 50 club partecipano a questo percorso, da cui alla fine emergeranno dieci squadre che raggiungeranno le prime 22 classificate del percorso UEFA Champions League nei sedicesimi di finale. Venti club prendono parte ai dieci incontri del primo turno e i vincitori di tali incontri si uniscono alle 30 squadre che iniziano dal secondo turno.

Il tabellone per tutti e tre i turni è stato definito dal sorteggio del 1° settembre, con ogni incontro che prevede andata e ritorno. Tra le squadre all'esordio nel primo turno figura l’HJK Helsinki, che nella stagione 2025/26 era riuscito a raggiungere gli ottavi di finale da questa fase. Al secondo turno partono gli ex campioni di AZ Alkmaar, Benfica, Chelsea e Salzburg.

Primo turno (16 settembre e 14 ottobre)

Flora Tallinn - HB

Thór Akureyri - Žalgiris

Cliftonville - Super Nova

HJK Helsinki - ﻿Ballkani

Cardiff Met - UNA Strassen

Valletta - Partizani

Mladost Donja Gorica - Kairat Almaty

Dinamo Tbilisi - Dinamo-Minsk

FC Santa Coloma - AP Brera Strumica

Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps

Sedicesimi di finale 2025/26 di UEFA Youth League: HJK - Man City 3-3 (5-4 dcr)

Secondo turno (28 ottobre e 4 novembre)

Sorteggio secondo turno Flora Tallinn / HB - Chelsea

St. Patrick's Athletic - Thór Akureyri / Žalgiris

Genk - Salzburg

Bravo - Crvena Zvezda

Dynamo Kyiv - Rangers

AZ Alkmaar - Göztepe

Legia Warszawa - Clermont

Hammarby - Cliftonville / Super Nova

HJK Helsinki / ﻿Ballkani - Žilina

Stabæk - Cardiff Met / UNA Strassen

Valletta / Partizani - Hradec Králové

MTK Budapest - Mladost Donja Gorica / Kairat Almaty

Dinamo Tbilisi / Dinamo-Minsk - Copenhagen

Fiorentina - Septemvri Sofia

Qarabağ - GNK Dinamo

Benfica - Pafos

Farul Constanta - Sheriff Tiraspol

Zürich - Maccabi Tel-Aviv FC

FC Santa Coloma / AP Brera Strumica - Hoffenheim

PAOK - Zrinjski Mostar / Lincoln Red Imps

Terzo turno (25 novembre e 9 dicembre)

Sorteggio terzo turno Flora Tallinn / HB / Chelsea - St. Patrick's Athletic / Thór Akureyri / Žalgiris Genk / Salzburg - Bravo / Crvena Zvezda Dynamo Kyiv / Rangers - AZ Alkmaar / Göztepe Legia Warszawa / Clermont - Hammarby / Cliftonville / Super Nova HJK Helsinki / Ballkani / Žilina - Stabæk / Cardiff Met / UNA Strassen Valletta / Partizani / Hradec Králové - MTK Budapest / Mladost Donja Gorica / Kairat Almaty Dinamo Tbilisi / Dinamo-Minsk / Copenhagen - Fiorentina / Septemvri Sofia Qarabağ / GNK Dinamo - Benfica / Pafos Farul Constanta / Sheriff Tiraspol - Zürich / Maccabi Tel-Aviv FC FC Santa Coloma / AP Brera Strumica / Hoffenheim - PAOK / Zrinjski Mostar / Lincoln Red Imps

Calendario fase a eliminazione diretta di UEFA Youth League

Sorteggio sedicesimi di finale: 11 dicembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 2-3 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 5 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 23/24 febbraio

Quarti di finale: 16/17 marzo

Semifinali: 16 aprile

Finale: 19 aprile