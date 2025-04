Il Barcelona vince il trofeo per la terza volta: la UEFA Youth League 2024/25 in breve

Il Barcellona ha conquistato il suo terzo titolo (record) grazie al successo sul Trabzonspor nella UEFA Youth League 2024/25.

Il Trabzonspor, prima squadra turca ad arrivare in finale, ha battuto tutti i record di presenze sugli spalti grazie al numeroso pubblico che l'ha seguito durante tutto il torneo. Dopo aver battuto gli ex campioni del Salzburg in semifinale, il club turco in finale ha affrontato il Barcelona reduce dal successo contro l'AZ Alkmaar. Tuttavia il Barça si è rivelato un avversario troppo forte per il Trabzonspor che ha perso 4-1 in finale. Questa è stata inoltre l'11ª edizione del torneo, la prima con un nuovo formato, che comprendeva una fase campionato a 36 squadre, come la UEFA Champions League, e un percorso Campioni nazionali ampliato a tre turni, con 88 squadre di 52 federazioni partecipanti.

8 Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyiv)

8 Mamadou Sangaré (Paris Saint-Germain)

8 Phillip Verhounig (Salzburg)

7 Gustavo Varela (Benfica)

6 Daniel Cummings (Celtic)

6 Candas Fiogbe (Atalanta)

6 Omar Janneh (Atlético de Madrid)

6 Romualdas Jansonas (Žalgiris)

6 Poyraz Yildirim (Trabzonspor)

Record e statistiche



Il Barcelona è il primo club ad aver vinto tre volte il titolo (prima condivideva il primato di due successi col Chelsea).

Il Barcelona è stato il primo club a raggiungere la fase finale a quattro squadre per la quinta volta.

Il Trabzonspor è stato il primo club turco a raggiungere gli ottavi e la 13ª finalista diversa di 11 diverse federazioni.

Il Trabzonspor è solo la seconda squadra turca a raggiungere la finale di una competizione UEFA dopo il Galatasaray, che ha vinto la Coppa UEFA e poi la Supercoppa UEFA nel 2000.

Il Barcelona è il primo club del percorso UEFA Champions League a vincere dal 2019/20.

Per la terza volta di fila due squadre del percorso Campioni nazionali hanno raggiunto le semifinali (AZ Alkmaar e Trabzonspor). La scorsa stagione sono passati da questo percorso sia i vincitori dell'Olympiacos che i semifinalisti del Nantes, mentre l'anno prima i finalisti del Salzburg e dell'Hajduk Split; le uniche tre a essere arrivate in semifinale erano state in precedenza l'Anderlecht (semifinali 2015/16), il Salzburg (vincitori 2016/17) e il Chelsea (vice campione 2018/19).

Il Trabzonspor ha registrato il record di 40.368 spettatori contro l'Inter nei quarti di finale della fase campionato e un record di 13.102 spettatori negli ottavi di finale contro l'Atalanta. Il totale di 66.404 spettatori per le cinque partite casalinghe è il massimo storico per qualsiasi club della Youth League.

Il Real Madrid ha raggiunto almeno gli ottavi di finale in tutte e dieci le edizioni. L'Atlético nelle dieci edizioni invece è sempre arrivato almeno ai sedicesimi o agli spareggi (l'equivalente nel vecchio formato).

La sconfitta dell'AZ in semifinale contro il Barcelona ha messo fine alla sua imbattibilità (senza contare le partite decise ai rigori) di 24 partite (aveva iniziato la stagione a pari merito col record di 17 del Chelsea).

Il Midtjylland ha superato nuovamente il percorso Campioni nazionali, portando a sette il numero di successi in questa fase.

I club di Estonia (Tallinna Kalev), Lettonia (Daugavpils), Lituania (Žalgiris), Lussemburgo (Progrès Niederkorn), Malta (Valletta) e Montenegro (Budućnost Podgorica) sono stati i primi delle loro nazioni a superare un turno. Malta è stata una delle sei federazioni presenti per la prima volta.

Semifinali UEFA Youth League: AZ Alkmaar - Barcelona 0-1 

Albo d'oro



Finali

2025: Barcelona - Trabzonspor 4-1 (semifinaliste battute: AZ Alkmaar e Salzburg)

2024: Olympiacos - AC Milan 3-0 (semifinaliste battute: Nantes e Porto)

2023: AZ Alkmaar - Hajduk Split 5-0 (semifinaliste battute: AC Milan e Sporting CP)

2022: Benfica - Salzburg 6-0 (semifinaliste battute: Atlético e Juventus)

2021: competizione non disputata

2020: Real Madrid - Benfica 3-2 (semifinaliste battute: Salzburg e Ajax)

2019: Porto - Chelsea 3-1 (semifinaliste battute: Barcelona e Hoffenheim)

2018: Barcelona - Chelsea 3-0 (semifinaliste battute: Manchester City e Porto)

2017: Salzburg - Benfica 2-1 (semifinaliste battute: Barcelona e Real Madrid)

2016: Chelsea - Paris Saint-Germain 2-1 (semifinaliste battute: Anderlecht e Real Madrid)

2015: Chelsea - Shakhtar Donetsk 3-2 (semifinaliste battute: Anderlecht e Roma)

2014: Barcelona - Benfica 3-0 (semifinaliste battute: Real Madrid e Schalke)

Finali giocate a Nyon tranne quella del 2023 a Ginevra

Migliori marcatori per stagione

2024/25: Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyiv), Mamadou Sangaré (Paris Saint-Germain), Phillip Verhounig (Salzburg) 82023/2024: Amin Chiakha (Copenhagen), Rodrigo Mora (Porto) 72022/23: Bilal Mazhar (Panathinaikos), Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) 92021/22: Mads Hansen (Midtjylland), Aral Simsir (Midtjylland) 7

2020/21: stagione cancellata2019/20: Roberto Piccoli (Atalanta), Gonçalo Ramos (Benfica) 82018/19: Charlie Brown (Chelsea) 122017/18: Ivan Ignatev (Krasnodar) 102016/17: Jordi Mboula (Barcellona), Kaj Sierhuis (Ajax) 82015/16: Roberto Nuñez (Atlético) 9

2014/15: Dominic Solanke (Chelsea) 12

2013/14: Munir El Haddadi (Barcellona) 11

Titoli

Per club



3 Barcelona

2 Chelsea

1 AZ Alkmaar

1 Benfica

1 Olympiacos

1 Porto

1 Real Madrid

1 Salzburg

Per nazione



4 Spagna

2 Inghilterra

2 Portogallo

1 Austria

1 Grecia

1 Paesi Bassi

Semifinale UEFA Youth League: Salzburg - Trabzonspor 1-2 

Presenze in finale

Per club



4 Benfica

4 Chelsea

3 Barcelona

2 Salzburg

1 AC Milan

1 AZ Alkmaar

1 Hajduk Split

1 Olympiacos

1 Paris Saint-Germain

1 Porto

1 Real Madrid

1 Shakhtar Donetsk

1 Trabzonspor

Per nazione



5 Portogallo

4 Inghilterra

4 Spagna

2 Austria

1 Croazia

1 Francia

1 Grecia

1 Italia

1 Paesi Bassi

1 Turchia

1 Ucraina

Presenze in semifinale

Per club



5 Barcelona

4 Benfica

4 Chelsea

4 Real Madrid

4 Salzburg

3 Porto

2 AC Milan

2 Anderlecht

2 AZ Alkmaar

1 Ajax

1 Atlético

1 Hajduk Split

1 Hoffenheim

1 Juventus

1 Manchester City

1 Nantes1 Olympiacos

1 Paris Saint-Germain

1 Roma

1 Schalke

1 Shakhtar Donetsk

1 Sporting CP

1 Trabzonspor

Per nazione



10 Spagna

8 Portogallo

5 Inghilterra

4 Austria

4 Italia

3 Paesi Bassi

2 Belgio

2 Francia

2 Germania

1 Croazia

1 Grecia

1 Turchia

1 Ucraina

Grassetto= compreso 2025