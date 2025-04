Finale UEFA Youth League: il Barcelona vince il terzo titolo battendo 4-1 il Trabzonspor

Il Barcelona diventa il primo club a vincere la UEFA Youth League per tre volte, grazie al largo successo contro il Trabzonspor, prima finalista turca, nella finale di Nyon.

Ibrahim Diarra e Andrés Cuenca portano il Barcelona sul 2-0 dopo appena 19 minuti, poi lo stesso Diarra confeziona l'assist del 3-0 per Hugo Alba, prima di segnare la doppietta personale al 68'. Per i turchi, Bican Tibukoğlu segna il gol della bandiera all'88'..

Momenti chiave 11' Diarra porta in vantaggio il Barcelona

19' Cuenca raddoppia

57' Alba segna il terzo su assist di Alba

68' Diarra segna il secondo gol personale

88' Bican Tibukoğlu sigla il gol della bandiera

Cronaca della partita

Il Trabzonspor, spinto come sempre da una folta rappresentanza di tifosi in uno stadio esaurito in ogni ordine di posto, schiera dal primo minuto Abdurrahman Bayram, di rientro dopo aver scontato un turno di squalifica. L'allenatore del Barcelona, Juliano Belletti, conferma invece l'undici titolare che venerdì scorso ha superato l'AZ Alkmaar.

Il Barcelona sblocca il risultato all'11 con un rasoterra dal limite dell'area di Ibrahim Diarra, che aveva esordito nella competizione solo in semifinale e che oggi era in dubbio per infortunio. Il Trabzonspor deve riuscire adesso a diventare la seconda squadra in 11 finali a subire il primo gol e poi vincere. Il compito però si complica al 18' quando Andres Cuenca ribatte in rete una respinta del portiere Erol Can Çolak su un colpo di testa di Lamdry Farré.

L'esultanza di Ibrahim Diarra per il primo dei due gol segnati in finale UEFA via Getty Images

Il Trabzonspor, incoraggiato dai propri tifosi, prova ad accorciare con Bican Tibukoğlu, ma la sua conclusione esce fuori di poco. Dall'altro lato del campo, Erol Can Çolak è bravo a salvare prima su Hugo Alba e poi su un tiro al volo di Xavi Espart.

L'esultanza di Andrés Cuenca nel 2-0 UEFA via Getty Images

Nella ripresa entra in campo Ekrem Terzi, l'autore del gol della vittoria nei quarti contro l'Inter, dopo aver scontato la squalifica in semifinale, tuttavia il suo ingresso non cambia l'inerzia della gara. Al 57', infatti, gli spagnoli segnano il 3-0 con Alba su un bel passaggio di Diarra dopo un dribbling al limite dell'area.

Il dominio continua: un'azione corale che coinvolge Fariñas e Arnau Pradas, viene finalizzata al 68' da Diarra. A due minuti dalla fine, il Trabzonspor segna il gol della bandiera con Bican Tibukoğlu.

La diretta della partita: riviviamo la finale

Come sempre in questa competizione, le due squadre si allineano alternate nel cerchio di centrocampo prima della gara UEFA via Getty Images

Formazioni

Trabzonspor: Erol Can Çolak; Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu; Alihan Erdoğan (Ekrem Terzi 46'), Salih Malkoçoğlu (Furkan Özcan 79'), Boran Başkan; Abdurrahman Bayram (Turan Tuncer 89'), Onuralp Çakıroğlu (Esat Alkurt 73'), Yiğit Kemal Turan (Ömer Duymaz 46')

Barcelona: Yaakobishvili; Espart (Walton 79'), Kospo, Cuenca, Farré; Junyent (Virgili 59'), Fariñas, Diarra (Rodríguez 79'); Pradas (Fernández 79'), Alba, Hernández (Marques 71')

Statistiche

Il Barcelona è la prima squadra a vincere tre volte il torneo (prima condividevano il primato col Chelsea).

Nessuna squadra turca aveva mai raggiunto gli ottavi di finale prima di questa stagione; il Trabzonspor è stato il 13° club diverso dell'11ª federazione diversa delle 11 edizioni di questa competizione (obiettivo del 9° vincitore del 7° paese) ad arrivare in finale.

Nelle 11 finali sono stati segnati sempre almeno tre gol, mentre il Barcelona è la nona vincitrice a segnare almeno tre gol in finale.

Questa è stata la prima finale dal 2020 in cui entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol.