La UEFA Youth League continua a plasmare le prossime generazioni di campioni

Fin dalla sua nascita nel 2013, la UEFA Youth League è stata un'importante piattaforma per i migliori giovani calciatori di tutta Europa. Offrendo partite più competitive contro squadre di alto livello, la Youth League regala loro un'esperienza fondamentale nelle competizioni internazionali e riduce il divario tra il calcio giovanile e maggiore.

Giunta alla 12ª edizione, la UEFA Youth League ha offerto un primo assaggio delle competizioni europee ai giocatori Under 19 più talentuosi, che sono poi diventati protagonisti ai massimi livelli. Oltre 1000 giocatori sono passati dalla Youth League alla UEFA Champions League, Europa League ed Europa Conference League, rendendo la competizione il trampolino di lancio ideale per i campioni del domani.

La UEFA Youth League 2025/26 si concluderà con le finals di Nyon del 17 e 20 aprile e premierà una tra Benfica, Club Brugge, Real Madrid e Paris Saint-Germain.

Piattaforma per la crescita dei giovani

La possibilità di giocare partite più competitive contro squadre di alto livello è fondamentale per la Youth League, che però fa la differenza anche in altri modi.

I giocatori hanno l'opportunità di viaggiare all'estero con i compagni, allenarsi e giocare in stadi più grandi e competere di fronte a un pubblico più numeroso. Molte partite vengono trasmesse in televisione e l'esposizione a questa maggiore pressione è essenziale per il loro passaggio al calcio che conta.

Tra i recenti ex giocatori della UEFA Youth League che sono approdati alle competizioni maggiori c'è Tomás Araújo, che ha vinto il titolo da capitano col Benfica nel 2021/22 e oggi gioca con continuità in UEFA Champions League.

"Ho vissuto esperienze davvero positive partecipando alla Youth League. Giocare contro i migliori giocatori del mondo ti offre l'esperienza necessaria per entrare a far parte della prima squadra". "Giocare contro i migliori club e i migliori giocatori ti fa crescere molto più in fretta, così quando scendi in campo in Champions League ti senti pronto, grazie a tutta l'esperienza che hai maturato". Tomás Araújo

Leroy Sané del Bayern Monaco è un altro giocatore che è passato dalla competizione giovanile al calcio per club di alto livello.

“È stata una fantastica esperienza. Giochi contro squadre che normalmente non affronti a livello giovanile. Visto che non ci sono molti tornei all'estero, è davvero bello misurarsi con squadre di altri paesi”. "È stata un'esperienza davvero speciale. Mi ha aiutato molto, perché in ogni paese ci si trova di fronte a stili di gioco diversi, il che rappresenta sempre una sfida nuova e diversa". Leroy Sané, giocatore dello Schalke 04 in Youth League 2013/14 e 2014/15

Formare allenatori e giocatori

Oltre ad avere un impatto significativo sulla crescita dei giocatori, la UEFA Youth League offre una formazione importante anche agli allenatori.

A giovani allenatori, la Youth League propone sfide uniche. Affrontare nuove avversarie con stili diversi è fondamentale per la loro crescita, mentre la fase a gironi e la fase a eliminazione diretta sono altre grandi prove.

Più di 20 allenatori sono passati dalla Youth League a una competizione europea maggiore; tra questi c'è Marco Rose.

Per quanto riguarda i giocatori, la Youth League ha un impatto che si spinge ben oltre il campo. Ogni anno, la UEFA organizza iniziative educative per i club della Youth League. I giocatori sono anche incoraggiati a partecipare a programmi sociali, con una sovvenzione UEFA di €1.000 per ciascun club.

"Un allenatore deve abbracciare l'idea di una filiera di giovani a cui dare un futuro, anche per costruire la sua prossima squadra". Sir Alex Ferguson sui vantaggi della UEFA Youth League per gli allenatori

“I talenti arrivano in prima squadra. Se hai una buona scorta, offri una preparazione adeguata e permetti loro di giocare in Youth League, poi non occorre andare a comprare altrove”.