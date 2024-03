Quarti di finale UEFA Youth League: Milan, Porto, Olympiacos e Nantes in semifinale

AC Milan, Porto, Olympiacos e Nantes accedono alla fase finale della UEFA Youth League dopo le vittorie nei quarti di finale.

Con una vittoria per 3-1 in casa del Bayern Monaco, l'Olympiacos diventa la prima squadra greca a raggiungere le semifinali della competizione. Stesso destino per il Nantes, che elimina il Copenaghen ai rigori dopo un 3-3. Le due vincitrici si affronteranno il 19 aprile, mentre l'altra semifinale vedrà contrapposte il Milan, che ha eliminato il Real Madrid ai rigori, e il Porto, che ha vinto per 1-4 contro il Mainz.

La scorsa stagione, entrambe le finaliste (AZ Alkmaar e Hajduk Split) hanno seguito il percorso Campioni, proprio come Mainz, Nantes e Olympiacos quest'anno. In finale, dunque, ci sarà almeno una squadra proveniente da questo percorso. Il Porto punterà ad uguagliare Barcellona e Chelsea, due volte campioni, mentre il Milan sogna di fare un passo avanti rispetto alla scorsa stagione, eliminato in semifinale.

Dove guardare la Youth League: TV e streaming su UEFA.tv

Mercoledì 13 marzo

Milan - Real Madrid 1-1 (4-3 rig.)

Il Milan ha sconfitto il Real Madrid, raggiungendo le semifinali per il secondo anno consecutivo.

Con il Real Madrid in vantaggio e senza subire gol dalla prima giornata (sei clean sheet consecutivi - un record nella competizione), il Milan è comunque riuscito a trovare il pari nel secondo tempo con Diego Sia, portando la sfida ai rigori.

Kevin Zeroli ha assicurato il passaggio del turno ai padroni di casa, proprio come aveva fatto negli ottavi di finale contro il Braga.

Mainz - Porto 1-4

Martedì 12 marzo

Highlights: Bayern - Olympiacos 1-3

Highlights: Nantes - Copenhagen 3-3 (5-4 dcr)





Nuovo format dalla prossima stagione