Spareggi UEFA Youth League: Lipsia, Mainz, AZ, Bayern, Braga, Nantes, Olympiacos e Žilina avanti

Mainz, AZ (campione in carica), Bayern, Braga, Lipsia, Nantes, Olympiacos e Žilina hanno raggiunto le vincitrici dei gironi agli ottavi di finale superando gli spareggi di UEFA Youth League.

Le otto squadre che hanno superato il percorso campioni nazionale hanno giocato in casa contro le seconde della fase a gironi del percorso UEFA Champions League. Le otto vincitrici di queste sfide si uniranno agli ottavi alle squadre arrivate prime nei rispettivi gruppi della fase a gironi del percorso UEFA Champions League.

Per la prima volta in assoluto, tre squadre provenienti da un singolo paese, la Germania in questo caso, hanno superato il turno di spareggio nella stessa stagione.

Agli ottavi di finale finora Vincitrici degli spareggi: AZ Alkmaar (campione in carica), Bayern Monaco, Braga, Lipsia, Mainz, Nantes, Olympiacos, Žilina Vincitori dei gironi: AC Milan, Copenhagen, Feyenoord, Lens, Manchester City, Porto, Real Madrid, Salisburgo

Martedì 6 febbraio

Midtjylland - Lipsia 1-1 (2-4 dcr)

Mainz - Barcellona 2-2 (6-5 dcr)

Mercoledì 7 febbraio

Olympiacos - Inter 0-0 (6-5 dcr)

Partizan - Braga 0-2

AZ Alkmaar - Atlético 1-0

Žilina - Borussia Dortmund 2-1

Basel - Bayern Monaco 0-2

Nantes - Sivigli 3-3 (3-2 dcr)



Guida alle squadre

L'AZ detentore del titolo, ha superato il percorso Campioni Nazionali la scorsa stagione.

Il Barcellona puntava a diventare la prima squadra a vincere tre volte il titolo. Si trattava dell'esordio della squadra agli spareggi, nonostante avesse già preso parte agli ottavi di finale nelle sette precedenti partecipazioni.

L'Atlético ha raggiunto almeno gli spareggi in tutte e dieci le edizioni e puntava a raggiungere gli ottavi per il settimo anno consecutivo e per la nona volta in totale. L'unica sconfitta agli spareggi è avvenuta contro il Midtjylland, ai rigori, nel 2015/16.

Il Midtjylland ha superato il percorso Campioni Nazionali per sei volte e ha superato quattro dei cinque precedenti spareggi.

Il Dortmund era agli spareggi per la quinta volta dal 2016/17 e puntava a superare questa fase per il terzo anno consecutivo.

L'Inter aveva perso in questa fase in entrambe le precedenti stagioni, ma l'aveva superatanel 2017/18.

Le passate vincitrici degli spareggi includono Žilina (2021/22 contro Inter) e Siviglia (2021/22); il Basilea, nel 2016/17, non aveva superato questo turno, tuttavia era arrivato agli ottavi di finale l'anno successivo. Bayern e Olympiacos erano già approdate agli ottavi nonostante non avessero mai preso parte agli spareggi.

Il Lipsia è agli spareggi per la prima volta, dopo aver superato la fase a gironi per la prima volta in cinque tentativi.

Braga, Magonza e Partizan sono all'esordio. Il Nantes ha esordito la scorsa stagione ma non aveva raggiunto gli spareggi.

Date delle sfide ad eliminazione diretta

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 9 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 27/28 febbraio

Quarti di finale: 12/13 marzo

Semifinale: 19 aprile (sede unica)

Finale: 22 aprile (sede unica)