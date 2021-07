La Supercoppa 2021 si giocherà a Belfast

Il Windsor Park di Belfast, Irlanda del Nord, ospiterà la Supercoppa UEFA 2021 l'11 agosto tra Chelsea e Villareal.



Lo stadio, inaugurato nel 1905 e rinnovato nel 1996 e 2015, è normalmente sede delle gare della nazionale dell'Irlanda del Nord ed è stato selezionato come sede della Supercoppa UEFA dal 24 settembre 2019 dal Comitato Esecutivo UEFA.

È la prima volta che si giocherà in Irlanda del Nord, anche se Windsor Park ha già ospitato le finali dei Campionati Europei UEFA Under 19 nel 2005 ed il Campionato Europeo UEFA Under 19 Femminile 2017. Lo stadio ha anche ospitato una partita della Coppa del mondo di rugby nel 2000.

La Supercoppa UEFA 2022 si terrà allo Stadio Olimpico di Helsinki, mentre l'edizione del 2023 alla Kazan Arena.

Le precedenti sedi ospitanti della Supercoppa UEFA

2020: Puskás Aréna, Budapest

2019: Beşiktaş Stadium, Istanbul

2018: Lilleküla Stadium, Tallinn

2017: Philip II Arena, Skopje

2016: Lerkendal Stadion, Trondheim

2015: Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi

2014: Cardiff City Stadium, Cardiff

2013 Eden Aréna, Praga

1998–2012: Stade Louis II, Montecarlo