Supercoppa UEFA 2020 a Oporto

L'Estádio do Dragão di Oporto ospiterà la Supercoppa UEFA 2020.

Terminato nel 2003, lo 'stadio del drago' è il terreno di gioco dell'FC Porto. La prima partita delle competizioni UEFA che ha ospitato risale alla fase a gironi di UEFA Champions League 2003/04. La squadra di José Mourinho è poi arrivata in finale e ha battuto il Monaco per 3-0 a Gelsenkirchen.

Quindi, l'Estádio do Dragão ha ospitato la gara di apertura di UEFA EURO 2004 – persa dal Portogallo per 2-1 contro la Grecia – e i successivi incontri del Porto e del Portogallo. Parte di una grande area commerciale della città, l'impianto ha anche ospitato i concerti di Rolling Stones, Coldplay e One Direction.

Quella del 2020 sarà la prima finale europea giocata in Portogallo dopo quella di Coppa UEFA del 2005 all'Estádio José Alvalade di Lisbona, persa dallo Sporting CP contro il CSKA Moskva (1-3). Più di recente, l'Estádio do Sport Lisboa e Benfica ha ospitato la finale di UEFA Champions League 2014 vinta dal Real Madrid contro l'Atlético ai supplementari (4-1).