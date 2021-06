Supercoppa UEFA 2021: tutto ciò che c’è da sapere

Quali squadre partecipano alla Supercoppa UEFA?

La partita, che apre la stagione delle competizioni UEFA per club, oppone le vincitrici delle precedenti edizioni di UEFA Europa League e UEFA Champions League. Quindi nel 2021, sarà Villarreal contro Chelsea.

Quando e dove si gioca?

La partita si gioca al Windsor Park a Belfast, in Irlanda del Nord mercoledì 11 agosto, con il calcio d'inizio in programma alle 21:00 CET (20:00 orario locale).

Questa sede segue Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017) e Tallinn (2018), Istanbul (2019) e Budapest (2020) come sede della Supercoppa UEFA, che in precedenza si giocava sempre a Montecarlo.

Sei grandi gol in Supercoppa

Posso fare richiesta per i biglietti?

Le informazioni sulle richieste di biglietti appariranno qui quando disponibili.



Cos'è la Supercoppa UEFA?

Una partita a cadenza annuale che vede in gara le vincitrici delle due principali competizioni europee per club. La competizione fu inventata dal giornalista olandese Anton Witkamp per premiare la squadra supercampione d’Europa. È stata sempre disputata dai vincitori della Coppa dei Campioni /UEFA Champions League, che a seconda delle edizioni hanno affrontato i vincitori della Coppa delle Coppa UEFA (1973–1999) o della Coppa UEFA /UEFA Europa League (2000–).

Vincono sempre i campioni d’Europa?

Highlights Supercoppa: Bayern 2-1 Sevilla

I campioni della UEFA Champions League del Bayern hanno alzato il trofeo nel 2020, ma non sempre è così. I detentori della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League hanno vinto 25 delle 45 edizioni. Per leggere l’albo d’oro e le statistiche della Supercoppa UEFA, clicca qui.

Che pedigree di Supercoppa UEFA hanno le due squadre?

Questa sarà la quinta Supercoppa UEFA del Chelsea, ma cinque squadre hanno fatto ancora meglio: Barcelona (9), AC Milan (7), Real Madrid (7), Liverpool (6) e Siviglia (6). The Blues have a mixed record, though:

Highlights 2019: Liverpool 2-2 Chelsea (5-4 rig.)

1998: V 1-0 Real Madrid (Monaco)

2012: S 1-4 Atlético de Madrid (Monaco)

2013: S 2-2, 4-5 ai rigori Bayern (Prague)

2019: S 2-2, 4-5 ai rigori Liverpool (Istanbul)

Questa sarà la prima Supercoppa UEFA per il Villarreal – l'UEFA Europa League è stata, infatti, solo il secondo trofeo nella storia del club; il primo successo dalla vittoria della terza divisione spagnola nel 1970 (anche se sono stati tra i tre club che hanno vinto la UEFA Intertoto Cup nel 2003 e 2004).

Dove si giocherà la prossima Supercoppa?

La Supercoppa UEFA farà visita alla capitale finlandese, Helsinki, nel 2022 prima di trasferirsi a Kazan, in Russia, nel 2023.