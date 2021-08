Anteprima Supercoppa UEFA 2021, Chelsea - Villarreal: dove guardarla in TV e streaming, ultime notizie e stato di forma

Dove guardarla in TV o streaming, probabili formazioni, ultime notizie, numeri e statistiche - guida completa alla Supercoppa UEFA 2021.

Storia della partita

Il Windsor Park di Belfast ospiterà la 46esima edizione della Supercoppa UEFA, ovvero la sfida annuale tra i detentori delle due principali competizioni europee per club, che ogni anno dà il via alla stagione europea per club.

Nell'angolo blu, con sette titoli europei, sei titoli della massima serie inglese e otto FA Cup, abbiamo il Chelsea, vincitore della UEFA Champions League. Nell'angolo giallo, con un titolo nella terza divisione spagnola del 1970 e due Coppe Intertoto UEFA, c'è il Villarreal, vincitore della UEFA Europa League, allenato dall'ex-Arsenal Unai Emery.

Probabili formazioni

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; Pulisic, Kanté, Kovačić, Hudson-Odoi; Havertz, Werner, Ziyech

Villarreal: Rulli; Gaspar, Mandi, Albiol, Pedraza; Manu Trigueros, Capoue, Moi Gómez; Gerard, Paco Alcácer, Yéremi

La vittoria del Chelsea nella Supercoppa del 1998 contro il Real Madrid

Le parole dal campo

Thomas Tuchel, allenatore Chelsea: "Quale modo migliore per iniziare la stagione se non con una finale europea! Ho un enorme rispetto per il Villarreal e Unai Emery. Presto dovranno chiamarla [la UEFA Europa League] Coppa Unai Emery! È incredibile. Penso che si avvicineranno a questa partita senza nulla da perdere. Noi però faremo tutto il possibile per vincere il trofeo".

Unai Emery, allenatore Villarreal: "Voglio vincere la Supercoppa perché finora non ci sono riuscito. Ne ho giocate due [nel 2014 e 2015 con il Siviglia] e le ho perse entrambe. Sarebbe un ottimo modo per chiudere la scorsa stagione. Potremmo scrivere la storia ancora una volta e raggiungere qualcosa di meraviglioso in vista della nuova stagione. La Supercoppa farà vedere cosa siamo capaci di fare contro un top club come il Chelsea, campione d'Europa in carica e, per me, la migliore squadra del mondo".

Amichevoli estive

Chelsea: V6-1 Peterborough (17/07), V2-1 Bournemouth (27/07), V2-1 Arsenal (01/08), P2-2 Tottenham (04/08)

Villarreal: S2-3 Valencia (16/07), P2-2 Lyon (22/07), P0-0 Levante (29/07), S1-2 Marseille (31/07), S2-3 Leicester (04/08), Leeds (07/08)