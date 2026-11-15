Sesta giornata UEFA Nations League, domenica: Francia, Belgio, Inghilterra e Spagna ai quarti
domenica 15 novembre 2026
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La serata di domenica decreta le prime quattro squadre qualificate ai quarti di finale di UEFA Nations League.
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La Francia vince in casa contro la Turchia e conquista il primo posto nel Gruppo A1, con il Belgio secondo grazie alla schiacciante vittoria sull'Italia. Nel Gruppo A3, l'Inghilterra batte la Spagna ed è prima davanti agli iberici, che accompagneranno ai quarti di finale di UEFA Nations League.
UEFA.com riepiloga le partite della sesta giornata di domenica.
I risultati di domenica
A1 Belgio - Italia 4-1, Francia - Turchia 2-1
A3 Spagna - Inghilterra 2-3, Croazia - Cechia 2-1
C1 Bielorussia - Albania 0-2, Finlandia - San Marino 7-2
C2 Cipro - Montenegro 1-4, Lettonia - Armenia 0-0
Belgio - Italia 4-1
Pio Esposito illude gli Azzurri con un bel gol di prima intenzione, il decimo in 15 presenze con la nazionale, ma Maxim De Cuyper e Nathan Ngoy ribaltano subito il punteggio con due conclusioni alla corta distanza e Jeremy Doku si fa strada tra una selva di difensori per siglare il 3-1 dopo soli 26 minuti.
Potrebbe andare anche peggio per l'Italia, se Gianluigi Donnarumma non deviasse sul palo un potente tiro di Kevin De Bruyne. Nella ripresa, gli Azzurri cercano di riprendere il controllo del gioco, ma Diego Moreira colpisce ancora una volta in contropiede e Senne Lammens para un rigore a Esposito nei minuti finali.
Francia - Turchia 2-1
Zinédine Zidane torna alle origini e centra una vittoria che permette alla Francia di qualificarsi ai quarti di finale come prima del Gruppo A1.
Il risultato si sblocca solo nel secondo tempo, quando Bradley Barcola costringe difensore Emirhan Topçu a un'autorete fortuita, quindi Eli Junior Kroupi collabora con Rayan Cherki per firmare il suo primo gol in nazionale. I tre punti sembrano al sicuro e il gol di testa nel finale di Abdülkerim Bardakcı non basta a salvare la situazione per gli ospiti.
Spagna - Inghilterra 2-3
L'Inghilterra resiste al tentativo di rimonta della Spagna e conquista il primo posto nel Gruppo A3 con una bella vittoria a Madrid. Il rigore trasformato da Harry Kane nel primo tempo, seguito dal potente gol di testa di Ezri Konsa e dalla rete di Ben White in cinque minuti nella ripresa, sembra archiviare la partita a favore della squadra di Thomas Tuchel.
Gli ospiti, però, rimangono in dieci uomini quando Elliot Anderson atterra Lamine Yamal in area e Mikel Oyarzabal trasforma il successivo calcio di rigore. Nico Williams accende il finale segnando su assist di Yamal, ma le prodezze del portiere James Trafford assicurano la vittoria ai Tre Leoni.
Croazia - Cechia 2-1
Lovro Majer segna nel finale e suggella la seconda vittoria della Croazia contro la Cechia, interrompendo anche una serie di quattro sconfitte in Nations League. Il subentrato supera Antonín Kinský con un tiro a giro due minuti dopo l'improbabile pareggio di Adam Hložek, condannando la Cechia alla sesta sconfitta consecutiva in Lega A.
Il gol di Hložek dà ai cechi la speranza di non concludere la Nations League a zero punti. La squadra di Slaven Bilić, però, domina per tutta la gara, dettando i ritmi dopo il gol di Ivan Perišić al 2' e raddoppiando all'87'.
Il meglio dagli altri campi
- Dopo la vittoria per 7-2 della Finlandia su San Marino, il 5-4 della Spagna contro la Francia nella semifinale 2024/25 non è più l'unica partita con il punteggio più alto nella storia della Nations League.
- Rei Manaj segna un gol e serve l'assist per l'altro, contribuendo al 2-0 dell'Albania contro la Bielorussia nello scontro al vertice del Gruppo C2. Con questo risultato, l'Albania conquista la promozione in Lega B per la prossima edizione.
- Il Montenegro, già certo della promozione in Lega B prima di stasera, conclude comunque in bellezza, vincendo 4-1 a Cipro e raggiungendo un totale di 16 punti su 18.
Sesta giornata
Orari CET; calcio di inizio ore 20:45 se non indicato diversamente.
Lunedì 16 novembre
C3 Isole Faroe - Moldavia (16:00)
C3 Kazakistan - Slovacchia (16:00)
C4 Estonia - Bulgaria (18:00)
C4 Islanda - Lussemburgo (18:00)
D2 Lituania - Liechtenstein (18:00)
A2 Germania - Paesi Bassi
A2 Grecia - Serbia
B1 Macedonia del Nord - Slovenia
B1 Svizzera - Scozia
D1 Gibilterra - Malta
Martedì 17 novembre
A4 Danimarca - Norvegia
A4 Galles - Portogallo
B2 Ungheria - Irlanda del Nord
B2 Ucraina - Georgia
B3 Israele - Austria
B3 Repubblica d'Irlanda - Kosovo
B4 Bosnia ed Erzegovina - Romania
B4 Polonia - Svezia