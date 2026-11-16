Anteprima sesta giornata di UEFA Nations League: Portogallo in trasferta col Galles, Danimarca in casa con la Norvegia
lunedì 16 novembre 2026
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I giocatori-chiave e gli spunti più interessanti della Giornata 6, che segna la conclusione della fase a leghe di UEFA Nations League.
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Gli attaccanti Erling Haaland e Viktor Gyökeres sono tra i giocatori da tenere d'occhio nell'ultimo giorno di gare della sesta giornata.
Ecco i temi principali da seguire in vista della conclusione della fase a leghe.
Cosa guardare in Lega A
Le sfide della Lega A
Martedì 17 novembre
A4 Danimarca - Norvegia
A4 Galles - Portogallo
Fischio d'inizio 20:45 CET
Dopo aver battuto il Portogallo per 4-1 in trasferta sabato, diventando la prima squadra del girone a riuscirci, Brian Riemer vuole che la Danimarca confermi ancora una volta la propria identità di gioco, basata sul pressing e sul possesso palla. "Prima di scendere in campo, nello spogliatoio abbiamo detto che questa partita e quella di martedì avrebbero potuto segnare il futuro di questa squadra", ha dichiarato il Ct. Ai suoi giocatori basta un pareggio per qualificarsi. "Credo davvero che stiamo lasciando il segno".
La Norvegia ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive battendo il Galles per 3-1 sabato. Ora punta a conquistare la prima vittoria in trasferta della competizione, traendo ispirazione dal successo per 3-2 ottenuto contro la Danimarca alla prima giornata, grazie anche a una doppietta di Erling Haaland. "Guardiamo sempre con entusiasmo alla prossima sfida e abbiamo fiducia nei nostri mezzi", ha dichiarato il centrocampista Sander Berge. "Negli ultimi anni abbiamo dimostrato quello che siamo in grado di fare e sarà una grande partita: un derby scandinavo in trasferta. Ci sarà un pubblico numeroso e non vediamo l'ora di affrontare gare di questo tipo".
Craig Bellamy ha elogiato la prestazione del Galles contro la Norvegia, impreziosita dalla splendida rete di David Brooks, che ha accorciato le distanze. Il Ct ha inoltre sottolineato la necessità di migliorare la precisione negli ultimi passaggi e di giocare ancora con coraggio nella sfida casalinga contro la Seleção. "È una partita bellissima da giocare: affrontare in casa il Portogallo, campione in carica della Nations League, una squadra con giocatori di questo livello", ha aggiunto Bellamy, la cui nazionale ha conquistato tutti i propri punti grazie alla vittoria casalinga sulla Norvegia alla terza giornata. "Scendiamo in campo e godiamoci la partita contro quella che è, a tutti gli effetti, una delle migliori squadre al mondo".
Il capitano Bruno Fernandes vuole che il Portogallo, già qualificato ai quarti di finale, consideri la sconfitta contro la Danimarca "una serata da cui imparare", facendo tesoro "degli errori commessi". "La Danimarca è stata molto cinica: ha sfruttato le occasioni che ha avuto", ha osservato il centrocampista offensivo. "Non è tutto da buttare: ci sono anche aspetti positivi da portare nella prossima partita". Jorge Jesus ha inaugurato la propria gestione con una vittoria casalinga per 1-0 contro il Galles e ha guidato la squadra alla qualificazione grazie a un avvio impeccabile, con quattro successi in altrettante partite. Ora il tecnico ha l'opportunità di mantenere intatto il proprio record in trasferta, conquistando una vittoria a Cardiff.
Cosa guardare in Lega B
Le sfide della Lega B
Martedì 17 novembre
B2 Ungheria - Irlanda del Nord
B2 Ucraina - Georgia
B3 Israele - Austria
B3 Repubblica d'Irlanda - Kosovo
B4 Bosnia ed Erzegovina - Romania
B4 Polonia - Svezia
Fischio d'inizio alle 20:45 CET
Temi e calciatori da tenere d'occhio
- L'Irlanda del Nord non ha ancora subito gol nella fase campionato e ha mantenuto la porta inviolata in tutte e cinque le partite disputate. Un sesto clean sheet contro l'Ungheria le garantirebbe il primo posto nel Gruppo B2.
- Viktor Gyökeres, capocannoniere della Nations League 2024/25, può ancora ripetersi: alla vigilia della sesta giornata è a due reti da Harry Kane e ha inoltre stabilito il record di gare consecutive in gol nella competizione, ben otto.