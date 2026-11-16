Dopo aver battuto il Portogallo per 4-1 in trasferta sabato, diventando la prima squadra del girone a riuscirci, Brian Riemer vuole che la Danimarca confermi ancora una volta la propria identità di gioco, basata sul pressing e sul possesso palla. "Prima di scendere in campo, nello spogliatoio abbiamo detto che questa partita e quella di martedì avrebbero potuto segnare il futuro di questa squadra", ha dichiarato il Ct. Ai suoi giocatori basta un pareggio per qualificarsi. "Credo davvero che stiamo lasciando il segno".

La Norvegia ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive battendo il Galles per 3-1 sabato. Ora punta a conquistare la prima vittoria in trasferta della competizione, traendo ispirazione dal successo per 3-2 ottenuto contro la Danimarca alla prima giornata, grazie anche a una doppietta di Erling Haaland. "Guardiamo sempre con entusiasmo alla prossima sfida e abbiamo fiducia nei nostri mezzi", ha dichiarato il centrocampista Sander Berge. "Negli ultimi anni abbiamo dimostrato quello che siamo in grado di fare e sarà una grande partita: un derby scandinavo in trasferta. Ci sarà un pubblico numeroso e non vediamo l'ora di affrontare gare di questo tipo".