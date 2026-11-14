Anteprima Giornata 6 di UEFA Nations League: la Germania ospita i Paesi Bassi, la Grecia sfida la Serbia
sabato 14 novembre 2026
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I giocatori-chiave e gli spunti più interessanti della Giornata 6, che segna la conclusione della fase a leghe di UEFA Nations League.
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Florian Wirtz, motore del gioco della Germania, il centrocampista dei Paesi Bassi Tijjani Reijnders e il capitano della Scozia Andy Robertson sono alcuni dei giocatori da seguire nel prosieguo della sesta giornata.
Ecco i temi principali da seguire in vista della conclusione della fase a leghe.
Cosa guardare in Lega A
Le sfide della Lega A
Lunedì 16 novembre
A2 Germania - Paesi Bassi
A2 Grecia - Serbia
Martedì 17 novembre
A4 Danimarca - Norvegia
A4 Galles - Portogallo
Fischio d'inizio 20:45 CET
Le due squadre più in forma del girone, entrambe reduci da sette punti nelle ultime tre partite, si affrontano in una sfida decisiva per la qualificazione. Jürgen Klopp non nasconde l'entusiasmo in vista di questo ultimo e cruciale appuntamento. "L'ultima partita sarà sicuramente bellissima", ha dichiarato il Ct della Germania, che dopo il successo per 3-1 in Serbia ha elogiato Kai Havertz e Florian Wirtz, entrambi in un ottimo momento di forma. "Non vediamo l'ora che arrivi lunedì: siamo impazienti di affrontare i Paesi Bassi", ha aggiunto.
Anche Xavi Hernández può contare su un giocatore in forma smagliante: Tijjani Reijnders, autore di una tripletta nel travolgente 7-0 dei Paesi Bassi contro la Grecia. Il centrocampista ha però avvertito la Germania che le armi a disposizione degli Oranje sono numerose: "Abbiamo disputato un'ottima partita, soprattutto per la capacità di attaccare la profondità, non soltanto da parte mia, ma anche dei nostri esterni e dei quinti. Abbiamo creato molti pericoli e loro hanno avuto difficoltà a contenerci".
Christos Tzolis ha invitato i compagni della Grecia a voltare rapidamente pagina dopo la pesante sconfitta rimediata venerdì nei Paesi Bassi, ricordando che nell'ultima partita del girone c'è ancora in palio un obiettivo importante. "Domani è un altro giorno. Lunedì ci aspetta una partita importante e dobbiamo concentrarci su quella. Dobbiamo lasciarci alle spalle questa sconfitta e cercare di chiudere con una bella vittoria, perché possiamo ancora arrivare secondi", ha dichiarato.
La Serbia è ancora alla ricerca dei primi punti, dopo la sconfitta per 3-1 contro la Germania di venerdì. L'occasione più vicina per interrompere questa serie negativa è arrivata proprio nella gara d'andata contro la Grecia, nella prima giornata, quando Tasos Douvikas ha segnato di testa al 95' il gol che ha regalato la vittoria alla squadra di Ivan Jovanović. "Quando avevamo il pallone, siamo stati efficaci", aveva osservato in quell'occasione il tecnico Veljko Paunović. "Dobbiamo avere più fiducia nei nostri mezzi e non affrettare la conclusione delle azioni". Indicazioni che potrebbero rivelarsi preziose anche in vista della sfida di ritorno.
Dopo aver battuto il Portogallo per 4-1 in trasferta sabato, diventando la prima squadra del girone a riuscirci, Brian Riemer vuole che la Danimarca confermi ancora una volta la propria identità di gioco, basata sul pressing e sul possesso palla. "Prima di scendere in campo, nello spogliatoio abbiamo detto che questa partita e quella di martedì avrebbero potuto segnare il futuro di questa squadra", ha dichiarato il Ct. Ai suoi giocatori basta un pareggio per qualificarsi. "Credo davvero che stiamo lasciando il segno".
La Norvegia ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive battendo il Galles per 3-1 sabato. Ora punta a conquistare la prima vittoria in trasferta della competizione, traendo ispirazione dal successo per 3-2 ottenuto contro la Danimarca alla prima giornata, grazie anche a una doppietta di Erling Haaland. "Guardiamo sempre con entusiasmo alla prossima sfida e abbiamo fiducia nei nostri mezzi", ha dichiarato il centrocampista Sander Berge. "Negli ultimi anni abbiamo dimostrato quello che siamo in grado di fare e sarà una grande partita: un derby scandinavo in trasferta. Ci sarà un pubblico numeroso e non vediamo l'ora di affrontare gare di questo tipo".
Craig Bellamy ha elogiato la prestazione del Galles contro la Norvegia, impreziosita dalla splendida rete di David Brooks, che ha accorciato le distanze. Il Ct ha inoltre sottolineato la necessità di migliorare la precisione negli ultimi passaggi e di giocare ancora con coraggio nella sfida casalinga contro la Seleção. "È una partita bellissima da giocare: affrontare in casa il Portogallo, campione in carica della Nations League, una squadra con giocatori di questo livello", ha aggiunto Bellamy, la cui nazionale ha conquistato tutti i propri punti grazie alla vittoria casalinga sulla Norvegia alla terza giornata. "Scendiamo in campo e godiamoci la partita contro quella che è, a tutti gli effetti, una delle migliori squadre al mondo".
Il capitano Bruno Fernandes vuole che il Portogallo, già qualificato ai quarti di finale, consideri la sconfitta contro la Danimarca "una serata da cui imparare", facendo tesoro "degli errori commessi". "La Danimarca è stata molto cinica: ha sfruttato le occasioni che ha avuto", ha osservato il centrocampista offensivo. "Non è tutto da buttare: ci sono anche aspetti positivi da portare nella prossima partita". Jorge Jesus ha inaugurato la propria gestione con una vittoria casalinga per 1-0 contro il Galles e ha guidato la squadra alla qualificazione grazie a un avvio impeccabile, con quattro successi in altrettante partite. Ora il tecnico ha l'opportunità di mantenere intatto il proprio record in trasferta, conquistando una vittoria a Cardiff.
Cosa guardare in Lega B
Le sfide della Lega B
Lunedì 16 novembre
B1 Macedonia del Nord - Slovenia
B1 Svizzera - Scozia
Martedì 17 novembre
B2 Ungheria - Irlanda del Nord
B2 Ucraina - Georgia
B3 Israele - Austria
B3 Repubblica d'Irlanda - Kosovo
B4 Bosnia ed Erzegovina - Romania
B4 Polonia - Svezia
Fischio d'inizio alle 20:45 CET
Temi e calciatori da tenere d'occhio
- Il capitano Andy Robertson ha raggiunto Kenny Dalglish al primo posto tra i giocatori con più presenze nella storia della nazionale scozzese in occasione della quinta giornata. Il terzino può ora stabilire il nuovo record con la sua 103esima presenza nella sfida contro la Svizzera.
- L'Irlanda del Nord non ha ancora subito gol nella fase campionato e ha mantenuto la porta inviolata in tutte e cinque le partite disputate. Un sesto clean sheet contro l'Ungheria le garantirebbe il primo posto nel Gruppo B2.
- Viktor Gyökeres, capocannoniere della Nations League 2024/25, può ancora ripetersi: alla vigilia della sesta giornata è a una sola rete da Harry Kane e ha inoltre stabilito il record di gare consecutive in gol nella competizione, ben otto.
Cosa guardare in Lega C
Le sfide della Lega C
Domenica 15 novembre
C2 Cipro - Montenegro (15:00)
C2 Lettonia - Armenia (15:00)
C1 Bielorussia - Albania (18:00)
C1 Finlandia - San Marino (18:00)
Lunedì 16 novembre
C3 Isole Faroe - Moldavia (16:00)
C3 Kazakistan - Slovacchia (16:00)
C4 Estonia - Bulgaria (18:00)
C4 Islanda - Lussemburgo (18:00)
Tutti gli orari CET; fischio d'inizio alle 20:45 se non indicato diversamente.
- Bielorussia e Albania hanno già la certezza di chiudere ai primi due posti del Gruppo C1 e si affronteranno alla sesta giornata per contendersi il primo posto e la promozione diretta. L'Albania si presenta all'appuntamento con due punti di vantaggio.
- Il Montenegro ha già conquistato matematicamente il primo posto nel Gruppo C2 e la promozione in Lega B, grazie a un percorso finora caratterizzato da quattro vittorie e un pareggio. Nella prima giornata ha inflitto a Cipro, avversaria della sesta giornata, l'unica sconfitta rimediata finora nel girone.
- La sfida tra Isole Faroe e Moldavia deciderà quale delle due nazionali accederà agli spareggi nel Gruppo C3. La Moldavia ha due punti di vantaggio in classifica: le Isole Faroe, che hanno pareggiato tutte e cinque le partite disputate finora, dovranno quindi trovare la prima vittoria nel girone per mantenere vive le proprie possibilità di promozione.
- Islanda ed Estonia, entrambe ancora imbattute, hanno la certezza di chiudere ai primi due posti del Gruppo C4. L'Islanda, avanti di due punti in classifica, è però in vantaggio nella corsa alla promozione diretta, ancora tutta da decidere nell'ultima giornata, che vedrà entrambe le nazionali impegnate in casa.
Cosa guardare in Lega D
Le sfide della Lega
Lunedì 16 novembre
D2 Lituania - Liechtenstein (18:00)
D1 Gibilterra - Malta
Tutti gli orari CET; fischio d'inizio alle 20:45 se non indicato diversamente.
- Malta ha già la certezza di chiudere al primo posto nel Gruppo D1, ma riuscirà a concludere il girone da imbattuta oppure Gibilterra troverà la sua prima vittoria proprio all'ultima giornata?
- Il Liechtenstein ha ancora due obiettivi da raggiungere nell'ultima partita del girone: conquistare la prima vittoria e segnare il primo gol nel Gruppo D2.