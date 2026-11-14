Anteprima Giornata 6 di UEFA Nations League: la Germania ospita i Paesi Bassi, la Grecia sfida la Serbia

Le due squadre più in forma del girone, entrambe reduci da sette punti nelle ultime tre partite, si affrontano in una sfida decisiva per la qualificazione. Jürgen Klopp non nasconde l'entusiasmo in vista di questo ultimo e cruciale appuntamento. "L'ultima partita sarà sicuramente bellissima", ha dichiarato il Ct della Germania, che dopo il successo per 3-1 in Serbia ha elogiato Kai Havertz e Florian Wirtz, entrambi in un ottimo momento di forma. "Non vediamo l'ora che arrivi lunedì: siamo impazienti di affrontare i Paesi Bassi", ha aggiunto.

Anche Xavi Hernández può contare su un giocatore in forma smagliante: Tijjani Reijnders, autore di una tripletta nel travolgente 7-0 dei Paesi Bassi contro la Grecia. Il centrocampista ha però avvertito la Germania che le armi a disposizione degli Oranje sono numerose: "Abbiamo disputato un'ottima partita, soprattutto per la capacità di attaccare la profondità, non soltanto da parte mia, ma anche dei nostri esterni e dei quinti. Abbiamo creato molti pericoli e loro hanno avuto difficoltà a contenerci".