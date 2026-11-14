Anteprima Giornata 6 di UEFA Nations League: l'Italia si gioca tutto in Belgio, la spagna ospita l'Inghilterra
sabato 14 novembre 2026
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I giocatori-chiave e gli spunti più interessanti della Giornata 6, che segna la conclusione della fase a leghe di UEFA Nations League.
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L'attaccante azzurro Pio Esposito, il capitano dell'Inghilterra Harry Kane e l'esterno spagnolo Álex Baena sono alcuni dei protagonisti più attesi della sesta giornata.
Ecco i temi principali da seguire in vista della conclusione della fase a leghe.
Cosa guardare in Lega A
Le sfide della Lega A
Domenica 15 novembre
A1 Belgio - Italia
A1 Francia - Turchia
A3 Croazia - Cechia
A3 Spagna - Inghilterra
Lunedì 16 novembre
A2 Germania - Paesi Bassi
A2 Grecia - Serbia
Martedì 17 novembre
A4 Danimarca - Norvegia
A4 Galles - Portogallo
Fischio d'inizio 20:45 CET
Il Belgio ha iniziato il proprio cammino con un convincente successo per 2-0 nella gara d'andata contro l'Italia. Le due vittorie ottenute contro la Turchia hanno poi permesso ai Diavoli Rossi di inserirsi nella corsa a tre per i due posti disponibili nei quarti di finale. Dopo il successo della quinta giornata a Smirne, Charles De Ketelaere ha lanciato un messaggio in vista della sfida decisiva: "Abbiamo incontrato qualche difficoltà all'inizio, ma dopo aver trovato il pareggio siamo riusciti a individuare la soluzione e abbiamo giocato meglio. Siamo una buona squadra, difficile da battere".
L'Italia ha fatto molta strada dalla sconfitta all'esordio contro il Belgio, conquistando dieci punti nelle successive quattro partite e portandosi in testa al girone. Giovedì gli Azzurri hanno ottenuto il successo più convincente da quando Roberto Mancini è tornato sulla panchina della Nazionale, imponendosi con un netto 3-1 sulla Francia. In quella partita il giovane attaccante dell'Inter Pio Esposito ha realizzato una doppietta, portando a quattro il proprio bottino di gol in cinque presenze in Nations League.
La Francia ha mancato l'opportunità di assicurarsi in anticipo un posto nei quarti di finale incassando la prima sconfitta in questa fase della competizione, 3-1 contro l'Italia giovedì. Nonostante il primo ko da quando siede sulla panchina dei Bleus, Zinédine Zidane resta fiducioso sulle possibilità di qualificazione: "Non dobbiamo preoccuparci, fa parte del calcio. Meglio che episodi del genere capitino adesso. Nella prima tornata di partite abbiamo vinto tre gare su quattro. Siamo ancora in corsa", ha dichiarato.
La Turchia è ancora ferma a zero punti dopo la sconfitta per 2-1 contro il Belgio nell'ultimo turno, ma il nuovo commissario tecnico Sergen Yalçın ha trovato motivi di soddisfazione nella sua prima partita alla guida della nazionale. "Sono contento della prestazione dei miei giocatori e della loro determinazione", ha dichiarato. Anche il talento fuori dal comune di Arda Güler può alimentare le speranze turche: il fantasista del Real Madrid si è messo in luce a Smirne con una splendida punizione che aveva portato in vantaggio la sua squadra.
Il gol di Marco Pašalić al 77' ha regalato alla Croazia la vittoria per 2-1 nella sfida d'andata disputata a Praga alla prima giornata. Il commissario tecnico della Cechia, Santi Denia, non si era però perso d'animo: "Peccato per il risultato, ma il livello di questo girone è davvero alto". La nazionale ceca lo ha confermato anche giovedì, mettendo in difficoltà la Spagna, pur restando ancora a quota zero punti dopo cinque partite.
La Croazia è imbattuta nei sette precedenti contro la Cechia (tre vittorie e quattro pareggi), compreso il 5-1 ottenuto nel 2025 nell'unica trasferta dei cechi a Osijek, sede della prossima sfida. Giovedì la squadra di Slaven Bilić è stata sconfitta per 2-1 dall'Inghilterra, ma le basterà non perdere contro i cechi per avere la certezza di chiudere al terzo posto nel girone. "Non possiamo certo festeggiare o essere orgogliosi di una sconfitta, ma dobbiamo distinguere il risultato dalla prestazione", ha dichiarato Bilić.
Senza l'infortunato Lamine Yamal e diversi altri titolari abituali, la Spagna ha dovuto faticare più del previsto per imporsi 2-0 sulla Cechia giovedì. Le Furie Rosse dovranno inoltre fare i conti con la voglia di riscatto dell'Inghilterra, sconfitta per 3-2 a Wembley nella sfida d'andata della prima giornata. Yamal, capocannoniere della squadra con quattro reti, potrebbe tornare a disposizione. Luis de la Fuente può contare anche sul contributo costante di Álex Baena, autore di due gol e due assist nelle cinque partite disputate.
L'Inghilterra ha vinto 3-2 a Siviglia nell'ultima trasferta contro la Spagna, nel 2018, e la squadra di Thomas Tuchel ha ancora la possibilità di scavalcare i campioni del mondo e d'Europa e chiudere il girone al primo posto. "Domenica avremo l'occasione perfetta per dimostrare il nostro valore", ha dichiarato il capitano Harry Kane, salito a quota sette gol in questa edizione della Nations League dopo aver contribuito al successo per 2-1 sulla Croazia. In quella partita, l'attaccante è diventato anche il giocatore con più presenze nella storia della nazionale inglese.
Le due squadre più in forma del girone, entrambe reduci da sette punti nelle ultime tre partite, si affrontano in una sfida decisiva per la qualificazione. Jürgen Klopp non nasconde l'entusiasmo in vista di questo ultimo e cruciale appuntamento. "L'ultima partita sarà sicuramente bellissima", ha dichiarato il Ct della Germania, che dopo il successo per 3-1 in Serbia ha elogiato Kai Havertz e Florian Wirtz, entrambi in un ottimo momento di forma. "Non vediamo l'ora che arrivi lunedì: siamo impazienti di affrontare i Paesi Bassi", ha aggiunto.
Anche Xavi Hernández può contare su un giocatore in forma smagliante: Tijjani Reijnders, autore di una tripletta nel travolgente 7-0 dei Paesi Bassi contro la Grecia. Il centrocampista ha però avvertito la Germania che le armi a disposizione degli Oranje sono numerose: "Abbiamo disputato un'ottima partita, soprattutto per la capacità di attaccare la profondità, non soltanto da parte mia, ma anche dei nostri esterni e dei quinti. Abbiamo creato molti pericoli e loro hanno avuto difficoltà a contenerci".
Christos Tzolis ha invitato i compagni della Grecia a voltare rapidamente pagina dopo la pesante sconfitta rimediata venerdì nei Paesi Bassi, ricordando che nell'ultima partita del girone c'è ancora in palio un obiettivo importante. "Domani è un altro giorno. Lunedì ci aspetta una partita importante e dobbiamo concentrarci su quella. Dobbiamo lasciarci alle spalle questa sconfitta e cercare di chiudere con una bella vittoria, perché possiamo ancora arrivare secondi", ha dichiarato.
La Serbia è ancora alla ricerca dei primi punti, dopo la sconfitta per 3-1 contro la Germania di venerdì. L'occasione più vicina per interrompere questa serie negativa è arrivata proprio nella gara d'andata contro la Grecia, nella prima giornata, quando Tasos Douvikas ha segnato di testa al 95' il gol che ha regalato la vittoria alla squadra di Ivan Jovanović. "Quando avevamo il pallone, siamo stati efficaci", aveva osservato in quell'occasione il tecnico Veljko Paunović. "Dobbiamo avere più fiducia nei nostri mezzi e non affrettare la conclusione delle azioni". Indicazioni che potrebbero rivelarsi preziose anche in vista della sfida di ritorno.
Dopo aver battuto il Portogallo per 4-1 in trasferta sabato, diventando la prima squadra del girone a riuscirci, Brian Riemer vuole che la Danimarca confermi ancora una volta la propria identità di gioco, basata sul pressing e sul possesso palla. "Prima di scendere in campo, nello spogliatoio abbiamo detto che questa partita e quella di martedì avrebbero potuto segnare il futuro di questa squadra", ha dichiarato il Ct. Ai suoi giocatori basta un pareggio per qualificarsi. "Credo davvero che stiamo lasciando il segno".
La Norvegia ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive battendo il Galles per 3-1 sabato. Ora punta a conquistare la prima vittoria in trasferta della competizione, traendo ispirazione dal successo per 3-2 ottenuto contro la Danimarca alla prima giornata, grazie anche a una doppietta di Erling Haaland. "Guardiamo sempre con entusiasmo alla prossima sfida e abbiamo fiducia nei nostri mezzi", ha dichiarato il centrocampista Sander Berge. "Negli ultimi anni abbiamo dimostrato quello che siamo in grado di fare e sarà una grande partita: un derby scandinavo in trasferta. Ci sarà un pubblico numeroso e non vediamo l'ora di affrontare gare di questo tipo".
Craig Bellamy ha elogiato la prestazione del Galles contro la Norvegia, impreziosita dalla splendida rete di David Brooks, che ha accorciato le distanze. Il Ct ha inoltre sottolineato la necessità di migliorare la precisione negli ultimi passaggi e di giocare ancora con coraggio nella sfida casalinga contro la Seleção. "È una partita bellissima da giocare: affrontare in casa il Portogallo, campione in carica della Nations League, una squadra con giocatori di questo livello", ha aggiunto Bellamy, la cui nazionale ha conquistato tutti i propri punti grazie alla vittoria casalinga sulla Norvegia alla terza giornata. "Scendiamo in campo e godiamoci la partita contro quella che è, a tutti gli effetti, una delle migliori squadre al mondo".
Il capitano Bruno Fernandes vuole che il Portogallo, già qualificato ai quarti di finale, consideri la sconfitta contro la Danimarca "una serata da cui imparare", facendo tesoro "degli errori commessi". "La Danimarca è stata molto cinica: ha sfruttato le occasioni che ha avuto", ha osservato il centrocampista offensivo. "Non è tutto da buttare: ci sono anche aspetti positivi da portare nella prossima partita". Jorge Jesus ha inaugurato la propria gestione con una vittoria casalinga per 1-0 contro il Galles e ha guidato la squadra alla qualificazione grazie a un avvio impeccabile, con quattro successi in altrettante partite. Ora il tecnico ha l'opportunità di mantenere intatto il proprio record in trasferta, conquistando una vittoria a Cardiff.
Cosa guardare in Lega B
Le sfide della Lega B
Lunedì 16 novembre
B1 Macedonia del Nord - Slovenia
B1 Svizzera - Scozia
Martedì 17 novembre
B2 Ungheria - Irlanda del Nord
B2 Ucraina - Georgia
B3 Israele - Austria
B3 Repubblica d'Irlanda - Kosovo
B4 Bosnia ed Erzegovina - Romania
B4 Polonia - Svezia
Fischio d'inizio alle 20:45 CET
Temi e calciatori da tenere d'occhio
- Il capitano Andy Robertson ha raggiunto Kenny Dalglish al primo posto tra i giocatori con più presenze nella storia della nazionale scozzese in occasione della quinta giornata. Il terzino può ora stabilire il nuovo record con la sua 103esima presenza nella sfida contro la Svizzera.
- L'Irlanda del Nord non ha ancora subito gol nella fase campionato e ha mantenuto la porta inviolata in tutte e cinque le partite disputate. Un sesto clean sheet contro l'Ungheria le garantirebbe il primo posto nel Gruppo B2.
- Viktor Gyökeres, capocannoniere della Nations League 2024/25, può ancora ripetersi: alla vigilia della sesta giornata è a una sola rete da Harry Kane e ha inoltre stabilito il record di gare consecutive in gol nella competizione, ben otto.
Cosa guardare in Lega C
Le sfide della Lega C
Domenica 15 novembre
C2 Cipro - Montenegro (15:00)
C2 Lettonia - Armenia (15:00)
C1 Bielorussia - Albania (18:00)
C1 Finlandia - San Marino (18:00)
Lunedì 16 novembre
C3 Isole Faroe - Moldavia (16:00)
C3 Kazakistan - Slovacchia (16:00)
C4 Estonia - Bulgaria (18:00)
C4 Islanda - Lussemburgo (18:00)
Tutti gli orari CET; fischio d'inizio alle 20:45 se non indicato diversamente.
- Bielorussia e Albania hanno già la certezza di chiudere ai primi due posti del Gruppo C1 e si affronteranno alla sesta giornata per contendersi il primo posto e la promozione diretta. L'Albania si presenta all'appuntamento con due punti di vantaggio.
- Il Montenegro ha già conquistato matematicamente il primo posto nel Gruppo C2 e la promozione in Lega B, grazie a un percorso finora caratterizzato da quattro vittorie e un pareggio. Nella prima giornata ha inflitto a Cipro, avversaria della sesta giornata, l'unica sconfitta rimediata finora nel girone.
- La sfida tra Isole Faroe e Moldavia deciderà quale delle due nazionali accederà agli spareggi nel Gruppo C3. La Moldavia ha due punti di vantaggio in classifica: le Isole Faroe, che hanno pareggiato tutte e cinque le partite disputate finora, dovranno quindi trovare la prima vittoria nel girone per mantenere vive le proprie possibilità di promozione.
- Islanda ed Estonia, entrambe ancora imbattute, hanno la certezza di chiudere ai primi due posti del Gruppo C4. L'Islanda, avanti di due punti in classifica, è però in vantaggio nella corsa alla promozione diretta, ancora tutta da decidere nell'ultima giornata, che vedrà entrambe le nazionali impegnate in casa.
Cosa guardare in Lega D
Le sfide della Lega
Lunedì 16 novembre
D2 Lituania - Liechtenstein (18:00)
D1 Gibilterra - Malta
Tutti gli orari CET; fischio d'inizio alle 20:45 se non indicato diversamente.
- Malta ha già la certezza di chiudere al primo posto nel Gruppo D1, ma riuscirà a concludere il girone da imbattuta oppure Gibilterra troverà la sua prima vittoria proprio all'ultima giornata?
- Il Liechtenstein ha ancora due obiettivi da raggiungere nell'ultima partita del girone: conquistare la prima vittoria e segnare il primo gol nel Gruppo D2.