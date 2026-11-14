Anteprima Giornata 6 di UEFA Nations League: l'Italia si gioca tutto in Belgio, la spagna ospita l'Inghilterra

Il Belgio ha iniziato il proprio cammino con un convincente successo per 2-0 nella gara d'andata contro l'Italia. Le due vittorie ottenute contro la Turchia hanno poi permesso ai Diavoli Rossi di inserirsi nella corsa a tre per i due posti disponibili nei quarti di finale. Dopo il successo della quinta giornata a Smirne, Charles De Ketelaere ha lanciato un messaggio in vista della sfida decisiva: "Abbiamo incontrato qualche difficoltà all'inizio, ma dopo aver trovato il pareggio siamo riusciti a individuare la soluzione e abbiamo giocato meglio. Siamo una buona squadra, difficile da battere".

L'Italia ha fatto molta strada dalla sconfitta all'esordio contro il Belgio, conquistando dieci punti nelle successive quattro partite e portandosi in testa al girone. Giovedì gli Azzurri hanno ottenuto il successo più convincente da quando Roberto Mancini è tornato sulla panchina della Nazionale, imponendosi con un netto 3-1 sulla Francia. In quella partita il giovane attaccante dell'Inter Pio Esposito ha realizzato una doppietta, portando a quattro il proprio bottino di gol in cinque presenze in Nations League.