Riepilogo e highlights quinta giornata UEFA Nations League: la Danimarca batte il Portogallo, Austria e Svezia guadagnano la promozione

Nel Gruppo A4, la Danimarca mantiene vive le speranze di qualificazione ai quarti di UEFA Nations League grazie alla vittoria di sabato per 4-1 in casa del Portogallo, mentre Viktor Gyökeres allunga il proprio record segnando per l’ottava partita consecutiva in una serata in cui sia la sua Svezia che l’Austria vengono promosse dalla Lega B.

Venerdì, i Paesi Bassi hanno preso il comando del Gruppo A2 con una netta vittoria per 7-0 contro la Grecia, eguagliando anche un record. All'ultima giornata le due squadre si contenderanno la qualificazione con la Germania, dopo che gli uomini di Jürgen Klopp hanno battuto la Serbia per 3-1.

Nelle gare di giovedì, l'Italia ha battuto in rimonta la Francia a San Siro per 3-1 grazie alla doppietta di Pio Esposito e al gol di Frattesi, e ha gettato le basi per un'ultima giornata al cardiopalma contro il Belgio, vittorioso contro la Turchia, per la vetta del Gruppo A1.

UEFA.com riepiloga le partite della quinta giornata di UEFA Nations League.

Highlights: Portogallo - Danimarca 1-4

La Danimarca passa in vantaggio sul finire del primo tempo con un rigore trasformato con freddezza da Pierre-Emile Højbjerg. Gli ospiti allungano il proprio vantaggio nella ripresa grazie alla doppietta di Rasmus Højlund (49', 57') e al gol di Joachim Andersen (75').

Bernardo Silva segna il gol della bandiera nei minuti di recupero. Per il Portogallo è una sconfitta quasi indolore dato che era già matematicamente ai quarti di finale.

Highlights: Norvegia - Galles 3-1

Erling Haaland, miglior marcatore di sempre della Nations League, segna il suo 23° gol nella competizione trasformando un rigore nel finale del successo della sua Norvegia sul Galles.

Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa la Norvegia passa in vantaggio con Antonio Nusa (59') e raddoppia col subentrato Andreas Schjelderup (68') dopo un bell'uno-due tra Nusa e Haaland.

Al 79' David Brooks dimezza lo svantaggio con una bella conclusione da dentro l'area, ma a due minuti dalla fine Haaland sigilla il risultato su rigore, preparando la sua squadra al decisivo derby scandinavo di martedì in trasferta contro la Danimarca.

Il meglio dagli altri campi

Nel Gruppo B3, l'Austria si aggiudica il primo posto e la promozione battendo la Repubblica d'Irlanda grazie al gol decisivo di Saša Kalajdžić a 11 minuti dalla fine, portando l'imbattuta squadra di Ralf Rangnick a cinque punti di vantaggio sul Kosovo, secondo in classifica.

Nel Gruppo B4, la Svezia, vincitrice del girone, batte 3-2 la Bosnia-Erzegovina a Solna grazie ai due rigori trasformati nel primo tempo da Gyökeres e al gol iniziale di Daniel Svensson. Per gli ospiti, Sead Kolašinac segna il suo primo gol in nazionale alla sua 74ª presenza. I bosniaci sono confermati al secondo posto e quindi agli spareggi della Lega A/B.

Il gol decisivo segnato da Terry Devlin nel secondo tempo nella partita in casa contro l’Ucraina permette all’Irlanda del Nord di mantenere un punto di vantaggio in testa al Gruppo B2 sull’Ungheria, vittoriosa per 2-0 in Georgia grazie a un autogol e a un gol di Barnabás Varga.

Le partite di venerdì

Highlights Nations League: Paesi Bassi - Grecia 7-0

I Paesi Bassi segnano a ruota libera ed eguagliano la vittoria più ampia nella storia della Nations League. Crysencio Summerville apre le marcature dopo appena 6', mentre Tijjani Reijnders firma addirittura una tripletta nel primo tempo. Poi arrivano due gol (uno per tempo) di Jurriën Timber, ma sul ruolino dei marcatori si iscrive anche Donyell Malen. I padroni di casa dominano per tutta la gara e allungano in vetta al Gruppo A2 con tre punti di vantaggio.

Highlights Nations League: Serbia - Germania 1-3

La Germania segna due gol nei primi 14 minuti e si avvia verso la seconda vittoria nel girone contro la Serbia, rimanendo in corsa per un posto ai quarti di finale. I tedeschi passano in vantaggio al 3', quando Srđan Babić riesce solo a deviare nella propria porta il colpo di testa di Kai Havertz, e raddoppiano con Florian Wirtz, già a segno all'andata.

Dopo l'intervallo, l'esordiente Brajan Gruda segna un bel gol su azione personale, mentre l'unica rete di Babić non impedisce agli ospiti di raggiungere la la Grecia al secondo posto con otto punti. I padroni di casa rimangono in nove uomini per l'espulsione con Vanja Dragojević e Andrija Živković nel finale e sono ancora a quota zero.

Il meglio dagli altri campi

La Svizzera difende i cinque cinque punti di vantaggio sulla Slovenia nel Gruppo B grazie a un pareggio a reti inviolate a Maribor e si assicura la promozione.

John McGinn segna entrambe le reti che permettono alla Scozia di battere la Macedonia del Nord per 2-1 e di portarsi a un solo punto dalla Slovenia, seconda in classifica.

Il 2-2 contro le Isole Faroe basta alla Slovacchia a rimanere in testa al Gruppo C3 con quattro lunghezze di vantaggio a una sola giornata dalla fine, confermando la sua promozione in Lega B.

Le partite di giovedì

Nations League: Turchia - Belgio 1-2

Il Belgio batte per la seconda volta la Turchia, ancora a zero punti, grazie a una rimonta entusiasmante a Smirne.

Nella prima partita di Sergen Yalçın sulla panchina della Turchia, i padroni di casa partono subito forte e sbloccano il risultato al 20' con una splendida punizione a giro di Arda Güler. Agli ospiti però bastano dieci minuti per ribaltare la partita e portarsi a casa i tre punti. Kevin De Bruyne – autore di una doppietta nella prima gara – va in gol su cross di Jeremy Doku, prima del raddoppio di Charles De Ketelaere dopo un uno due con Maxim De Cuyper. All'ultima giornata, tutto si deciderà nella sfida tra Belgio e Italia con la Francia come terzo incomodo.

Highlights Nations League: Italia - Francia 3-1

Gli Azzurri completano una straordinaria rimonta a Milano, ponendo fine all'imbattibilità di Zinédine Zidane come commissario tecnico della Francia.

Gli ospiti passano in vantaggio dopo soli dieci minuti con Michael Olise. Dopo lo shock iniziale, l'Italia inizia ad attaccare a testa bassa e trova il gol del pari al 26' con Pio Esposito su un passaggio perfetto di Nicolò Cambiaghi. Bradley Barcola e Rayan Cherki colpiscono entrambi un legno, ma sono gli Azzurri ad andare vicini al raddoppio. Al 60' Sebastiano Esposito sbaglia un calcio di rigore, ma al 63' Davide Frattesi porta meritatamente l'Italia in vantaggio.

Al 75' l’attaccante dell’Inter, Pio Esposito, chiude definitivamente la gara segnando il suo secondo gol personale con un calcio di rigore che non lascia scampo al portiere avversario. L'Italia non batteva la Francia in casa dal maggio 1962.

Guarda il rigore trasformato da Harry Kane per l'Inghilterra contro la Croazia in Nations League

Harry Kane supera Peter Shilton come giocatore inglese con il maggior numero di presenze di tutti i tempi e per di più segna il gol della vittoria a Wembley.

Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Morgan Rogers (24') su passaggio di Jude Bellingham, nella ripresa la Croazia trova il pari con una conclusione da distanza ravvicinata di Petar Sučić (59'). Dopo soli cinque minuti, Kane festeggia la sua 126ª presenza in nazionale con il rigore che regala il successo all'Inghilterra.

Highlights Nations League: Cechia - Spagna 0-2

La squadra di Santi Denia gioca il primo tempo a viso aperto contro i campioni del mondo, decimati dagli infortuni, ma chiude la prima frazione di gioco in svantaggio per la rete dal dischetto di Álex Baena.

Nonostante lo svantaggio, la Cechia non arretra, ma al 72' rimane in inferiorità numerica per l'espulsione del capitano Ladislav Krejčí. Nei minuti di recupero la Spagna segna il 2-0 definitivo con Marc Pubill.

Il meglio dagli altri campi

Albania e Bielorussia sono matematicamente nelle prime due posizioni del Gruppo C1 dopo i successi rispettivamente contro Finlandia e San Marino. Le due nazionali si affronteranno nella sesta giornata per una sorta di spareggio per il primo posto; chi vincerà, otterrà la promozione automatica, anche se l'Albania è in vantaggio di due punti in vista della sfida.

Il Montenegro si aggiudicherà il primo posto e confermerà la promozione se batterà la Lettonia e Cipro non batterà l’Armenia. Il pareggio per 1-1 di Cipro in Armenia gli ha garantito un piazzamento tra le prime due.