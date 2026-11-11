Nations League: le ultime su qualificazione ai quarti, promozioni, spareggi e retrocessioni

A partire dalla stagione 2028/29, la Nations League sarà composta da tre leghe, con un sistema di promozione e retrocessione modificato per la stagione 2026/27.

Scopri i possibili scenari della quinta giornata, che riguardano la promozione, i quarti di finale, gli spareggi e la retrocessione.

Come funziona la nuova Nations League

Tutte le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a conferma definitiva da parte della UEFA. Ultimo aggiornamento: martedì 10 novembre alle ore 10:00 CET.

Come vengono separate le squadre a pari punti In base all'articolo 15 del regolamento della UEFA Nations League, se, al termine della fase a leghe, due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti, per determinare la classifica del girone si applicano i seguenti criteri, nell'ordine indicato: a. Maggiore numero di punti ottenuti nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione; b. Migliore differenza reti nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione; c. Maggior numero di gol segnati nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione; d. Se, dopo aver applicato i criteri da a) a c), le squadre risultano ancora a pari merito, i criteri da a) a c) vengono riapplicati esclusivamente alle partite tra le squadre in corsa per determinare la loro classifica finale. Se questa procedura non porta a una decisione, si applicano i criteri da e) a k) nell’ordine indicato alle due o più squadre ancora a pari punti; e. Migliore differenza reti in tutte le partite del girone; f. Maggiore numero di gol segnati in tutte le partite del girone; g. Maggiore numero di gol in trasferta segnati in tutte le partite del girone; h. Maggiore numero di vittorie in tutte le partite del girone; i. Maggiore numero di vittorie in trasferta in tutte le partite del girone; j. Totale di punti disciplinari inferiore, calcolato esclusivamente in base ai cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dai dirigenti della squadra in tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti); k. Posizione più alta nella lista di accesso alla UEFA Nations League 2026/27 (vedi allegato C).

Lega A

Come funziona Le squadre che si classificano al primo e al secondo posto nei gironi si qualificano ai quarti di finale.

Le due migliori terze rimangono nella Lega A.

Le due peggiori terze e le due migliori quarte disputano gli spareggi della Lega A/B contro le quattro seconde classificate della Lega B.

Le due peggiori quarte retrocedono nella Lega B.

Gruppo A1: Francia (10pti), Italia (7), Belgio (6), Turchia (0)

La Francia si qualificherà ai quarti come prima del girone se vincerà contro l’Italia. La Francia si qualificherà per i quarti di finale se non perderà contro l’Italia, oppure se il Belgio non batterà la Turchia.

L’Italia si qualificherà per i quarti di finale se vincerà contro la Francia e il Belgio perderà contro la Turchia.

Il Belgio non potrà raggiungere i quarti di finale se perderà contro la Turchia e l’Italia batterà la Francia. Si salverà dalla retrocessione diretta se eviterà la sconfitta contro la Turchia.

La Turchia non può raggiungere i quarti di finale e si confermerà al quarto posto se non batterà il Belgio.

Gruppo A2: Paesi Bassi (8pti), Grecia (8), Germania (5), Serbia (0)

I Paesi Bassi si qualificheranno ai quarti di finale se batteranno la Grecia e la Germania non vincerà, oppure se pareggeranno e la Germania perderà.

La Grecia si qualificherà ai quarti come capolista del girone se batterà i Paesi Bassi. La Grecia si classificherà tra le prime due e si qualificherà per i quarti di finale se pareggerà e la Germania non batterà la Serbia.

La Germania non potrà raggiungere i quarti di finale se perderà contro la Serbia e i Paesi Bassi non perderanno contro la Grecia. La Germania eviterà la retrocessione diretta se non perderà contro la Serbia.

La Serbia non potrà raggiungere i quarti di finale e si classificherà al quarto posto se non batterà la Germania.

Gruppo A3: Spagna (12pti), Inghilterra (9), Croazia (3), Cechia (0)

La Spagna è già matematicamente ai quarti. Passerà come prima se batterà la Cechia e l’Inghilterra non batterà la Croazia, oppure se la Spagna pareggerà e l’Inghilterra perderà.

L’Inghilterra si qualificherà per i quarti di finale se eviterà la sconfitta contro la Croazia.

La Croazia non potrà raggiungere i quarti di finale se non batterà l’Inghilterra. La Croazia si metterà al sicuro dalla retrocessione diretta se vincerà e la Cechia non batterà la Spagna, oppure se la Croazia pareggerà e la Cechia perderà.

La Cechia non può raggiungere i quarti di finale. Chiuderà al quarto posto se perderà contro la Spagna e la Croazia eviterà la sconfitta, oppure se pareggerà e la Croazia vincerà.

Gruppo A4: Portogallo (12 punti), Danimarca (6), Galles (3), Norvegia (3)

Il Portogallo è matematicamente ai quarti di finale. Passerà come primo del girone se eviterà la sconfitta contro la Danimarca.

La Danimarca si qualificherà ai quarti di finale se batterà il Portogallo e la Norvegia non batterà il Galles. La Danimarca si metterà al sicuro dalla retrocessione diretta con un pareggio.

Il Galles non potrà raggiungere i quarti di finale se perderà contro la Norvegia o se la Danimarca batterà il Portogallo. Il Galles non potrà raggiungere i quarti di finale nemmeno in caso di pareggio, se la Danimarca eviterà la sconfitta. Il Galles sarà al sicuro dalla retrocessione diretta se vincerà e la Danimarca eviterà la sconfitta.

La Norvegia non potrà raggiungere i quarti di finale se perderà contro il Galles e la Danimarca eviterà la sconfitta contro il Portogallo, oppure se pareggerà e la Danimarca vincerà. La Norvegia chiuderà al quarto posto se perderà e la Danimarca eviterà la sconfitta.

Lega B

Come funziona Le squadre vincitrici dei gironi vengono promosse nella Lega A.

Le squadre classificate al secondo posto disputano gli spareggi della Lega A/B contro le due peggiori terze e le due migliori quarte della Lega A.

Le squadre al terzo posto rimangono nella Lega B.

Le squadre classificate al quarto posto disputano gli spareggi della Lega B/C contro le quattro seconde classificate della Lega C.

Gruppo B1: Svizzera (12 punti), Slovenia (7), Scozia (4), Macedonia del Nord (0)

La Svizzera si qualificherà come prima del girone se eviterà la sconfitta contro la Slovenia, ma è già matematicamente nelle prime due posizioni.

La Slovenia si confermerà tra le prime due se batterà la Svizzera. Confermerà inoltre il proprio piazzamento tra le prime due anche in caso di pareggi in entrambe le partite, oppure se la Scozia dovesse perdere.

La Scozia non potrà essere promossa se perderà o se la Slovenia vincerà. Non potrà essere promossa nemmeno in caso di pareggio, se la Slovenia eviterà la sconfitta. La Scozia si metterà al sicuro dalla retrocessione se eviterà la sconfitta contro la Macedonia del Nord.

La Macedonia del Nord andrà agli spareggi della Lega B/C se non batterà la Scozia. La Macedonia del Nord non potrà essere promossa.

Gruppo B2: Irlanda del Nord (8 punti), Ungheria (7), Ucraina (4), Georgia (2)

L’Irlanda del Nord si qualificherà come prima del girone se batterà l’Ucraina e l’Ungheria perderà contro la Georgia. L’Irlanda del Nord si confermerà tra le prime due se eviterà la sconfitta.

L’Ungheria si confermerà tra le prime due se batterà la Georgia e l’Ucraina non batterà l’Irlanda del Nord, oppure se l’Ungheria pareggerà e l’Ucraina perderà.

L’Ucraina non potrà essere promossa se perderà contro l’Irlanda del Nord e l’Ungheria eviterà la sconfitta contro la Georgia, oppure se l’Ucraina pareggerà e l’Ungheria vincerà. L’Ucraina eviterà la retrocessione se vincerà e la Georgia non vincerà.

La Georgia non potrà essere promossa se non batterà l’Ungheria. La Georgia si qualificherà per gli spareggi della Lega B/C se non vincerà e l’Ucraina batterà l’Irlanda del Nord.

Gruppo B3: Austria (8 punti), Kosovo (5), Repubblica d'Irlanda (5), Israele (2)

L'Austria verrà promossa come prima del girone se batterà la Repubblica d'Irlanda. L'Austria si assicurerà un posto tra le prime due in caso di pareggio.

Il Kosovo eviterà la retrocessione se batterà Israele, ma non potrà finire al primo posto se non vincerà e l'Austria eviterà la sconfitta.

La Repubblica d'Irlanda eviterà la retrocessione se non perderà contro l'Austria e Israele non vincerà, ma basterà anche una sconfitta di Israele per non essere retrocessa.

Israele si qualificherà per gli spareggi della Lega B/C se perderà contro il Kosovo. Israele non potrà ottenere la promozione in caso di pareggio.

Svezia (10 punti), Bosnia-Erzegovina (8), Polonia (4), Romania (0)

La Svezia verrà promossa come prima del girone se batterà la Bosnia-Erzegovina. La Svezia si confermerà tra le prime due se pareggerà o se la Polonia non batterà la Romania.

La Bosnia-Erzegovina si confermerà al secondo posto e accederà agli spareggi della Lega A/B se perderà contro la Svezia e la Polonia non batterà la Romania. La Bosnia-Erzegovina si qualificherà tra le prime due se vincerà, ma anche se pareggerà e la Polonia non vincerà, oppure se la Polonia perderà.

La Polonia non potrà raggiungere gli spareggi Lega A/B se non batterà la Romania. La Polonia si salverà dalla retrocessione se eviterà la sconfitta.

La Romania si qualificherà per gli spareggi tra la Lega B e la Lega C se non batterà la Polonia. La Romania non può essere promossa.

Lega C

Come funziona Le squadre vincitrici dei gironi vengono promosse nella Lega B.

Le seconde disputano gli spareggi della Lega B/C contro le quarte della Lega B.

Le squadre al terzo e al quarto posto rimangono nella Lega C.

Albania (9 punti), Bielorussia (7), Finlandia (7), San Marino (0)

L'Albania verrà promossa come prima del girone se batterà la Finlandia e la Bielorussia non batterà San Marino. L'Albania si confermerà tra le prime due se vincerà.

La Bielorussia si confermerà tra le prime due se batterà San Marino e la Finlandia perderà.

La Finlandia si confermerà tra le prime due se batterà l'Albania e la Bielorussia non batterà San Marino. La Finlandia non potrà essere promossa se perderà e la Bielorussia vincerà.

San Marino è matematicamente quarta e rimarrà nella Lega C.

Montenegro (10 punti), Cipro (7), Armenia (4), Lettonia (1)

Il Montenegro verrà promossa come prima del girone se batterà la Lettonia e Cipro non batterà l’Armenia, oppure se pareggerà e Cipro perderà. Il Montenegro è matematicamente nelle prime due posizioni.

Cipro si assicurerà un posto tra le prime due se eviterà la sconfitta contro l’Armenia. Cipro si assicurerà il secondo posto e l’accesso agli spareggi della Lega B/C se pareggerà con l’Armenia e il Montenegro batterà la Lettonia.

L’Armenia non potrà ottenere la promozione se non batterà Cipro.

La Lettonia rimarrà nella Lega C.

Slovacchia (10 punti), Isole Faroe (4), Moldavia (4), Kazakistan (2)

La Slovacchia verrà promossa come prima del girone se eviterà la sconfitta contro le Isole Faroe. Ha già la certezza di classificarsi tra le prime due.

Le Isole Faroe non potranno conquistare il primo posto se non batteranno la Slovacchia.

La Moldavia non può più conquistare il primo posto.

Il Kazakistan non potrà raggiungere gli spareggi della Lega B/C se non batterà la Moldavia.

Islanda (8 punti), Estonia (6), Bulgaria (4), Lussemburgo (3)

L’Islanda si assicurerà il primo posto e sarà promossa se batterà la Bulgaria e l’Estonia non batterà il Lussemburgo. L’Islanda si confermerà tra le prime due se vincerà, oppure se pareggerà e il Lussemburgo non batterà l’Estonia.

L’Estonia si confermerà tra le prime due se batterà il Lussemburgo e la Bulgaria non batterà l’Islanda. L’Estonia non potrà chiudere al primo posto in caso di mancata vittoria se l’Islanda vince.

La Bulgaria non potrà classificarsi tra le prime due se non batte l’Islanda e l’Estonia batte il Lussemburgo.

Il Lussemburgo sarà fuori dalle prime due posizioni se non batte l’Estonia.

Lega D

Come funziona Tutte le squadre vengono promosse in Lega C.

Malta (7 punti), Gibilterra (2), Andorra (1)

Malta, Gibilterra e Andorra saranno promosse nella Lega C.

Azerbaigian (5 punti), Lituania (4), Liechtenstein (1)

L’Azerbaigian, la Lituania e il Liechtenstein saranno promossi alla Lega C.