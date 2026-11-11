Nations League: le ultime su qualificazione ai quarti, promozioni, spareggi e retrocessioni
mercoledì 11 novembre 2026
Intro articolo
Scopri chi può qualificarsi alla quinta giornata della UEFA Nations League 2026/27 e guarda la situazione attuale dei gironi.
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Corpo articolo
A partire dalla stagione 2028/29, la Nations League sarà composta da tre leghe, con un sistema di promozione e retrocessione modificato per la stagione 2026/27.
Scopri i possibili scenari della quinta giornata, che riguardano la promozione, i quarti di finale, gli spareggi e la retrocessione.
Tutte le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a conferma definitiva da parte della UEFA. Ultimo aggiornamento: martedì 10 novembre alle ore 10:00 CET.
In base all'articolo 15 del regolamento della UEFA Nations League, se, al termine della fase a leghe, due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti, per determinare la classifica del girone si applicano i seguenti criteri, nell'ordine indicato:
a. Maggiore numero di punti ottenuti nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione;
b. Migliore differenza reti nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione;
c. Maggior numero di gol segnati nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione;
d. Se, dopo aver applicato i criteri da a) a c), le squadre risultano ancora a pari merito, i criteri da a) a c) vengono riapplicati esclusivamente alle partite tra le squadre in corsa per determinare la loro classifica finale. Se questa procedura non porta a una decisione, si applicano i criteri da e) a k) nell’ordine indicato alle due o più squadre ancora a pari punti;
e. Migliore differenza reti in tutte le partite del girone;
f. Maggiore numero di gol segnati in tutte le partite del girone;
g. Maggiore numero di gol in trasferta segnati in tutte le partite del girone;
h. Maggiore numero di vittorie in tutte le partite del girone;
i. Maggiore numero di vittorie in trasferta in tutte le partite del girone;
j. Totale di punti disciplinari inferiore, calcolato esclusivamente in base ai cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dai dirigenti della squadra in tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti);
k. Posizione più alta nella lista di accesso alla UEFA Nations League 2026/27 (vedi allegato C).
Lega A
Come funziona
- Le squadre che si classificano al primo e al secondo posto nei gironi si qualificano ai quarti di finale.
- Le due migliori terze rimangono nella Lega A.
- Le due peggiori terze e le due migliori quarte disputano gli spareggi della Lega A/B contro le quattro seconde classificate della Lega B.
- Le due peggiori quarte retrocedono nella Lega B.
Gruppo A1
Gruppo A1: Francia (10pti), Italia (7), Belgio (6), Turchia (0)
La Francia si qualificherà ai quarti come prima del girone se vincerà contro l’Italia. La Francia si qualificherà per i quarti di finale se non perderà contro l’Italia, oppure se il Belgio non batterà la Turchia.
L’Italia si qualificherà per i quarti di finale se vincerà contro la Francia e il Belgio perderà contro la Turchia.
Il Belgio non potrà raggiungere i quarti di finale se perderà contro la Turchia e l’Italia batterà la Francia. Si salverà dalla retrocessione diretta se eviterà la sconfitta contro la Turchia.
La Turchia non può raggiungere i quarti di finale e si confermerà al quarto posto se non batterà il Belgio.
Ultime partite Gruppo A1
Giovedì 12 novembre
Turchia - Belgio (18:00)
Italia - Francia
Domenica 15 novembre
Belgio - Italia
Francia - Turchia
Orari CET; inizio ore 20:45 CET se non indicato
Gruppo A2
Gruppo A2: Paesi Bassi (8pti), Grecia (8), Germania (5), Serbia (0)
I Paesi Bassi si qualificheranno ai quarti di finale se batteranno la Grecia e la Germania non vincerà, oppure se pareggeranno e la Germania perderà.
La Grecia si qualificherà ai quarti come capolista del girone se batterà i Paesi Bassi. La Grecia si classificherà tra le prime due e si qualificherà per i quarti di finale se pareggerà e la Germania non batterà la Serbia.
La Germania non potrà raggiungere i quarti di finale se perderà contro la Serbia e i Paesi Bassi non perderanno contro la Grecia. La Germania eviterà la retrocessione diretta se non perderà contro la Serbia.
La Serbia non potrà raggiungere i quarti di finale e si classificherà al quarto posto se non batterà la Germania.
Ultime partite Gruppo A2
Venerdì 13 novembre
Paesi Bassi - Grecia
Serbia - Germania
Lunedì 16 novembre
Germania - Paesi Bassi
Grecia - Serbia
Orari CET; inizio ore 20:45 CET se non indicato
Gruppo A3
Gruppo A3: Spagna (12pti), Inghilterra (9), Croazia (3), Cechia (0)
La Spagna è già matematicamente ai quarti. Passerà come prima se batterà la Cechia e l’Inghilterra non batterà la Croazia, oppure se la Spagna pareggerà e l’Inghilterra perderà.
L’Inghilterra si qualificherà per i quarti di finale se eviterà la sconfitta contro la Croazia.
La Croazia non potrà raggiungere i quarti di finale se non batterà l’Inghilterra. La Croazia si metterà al sicuro dalla retrocessione diretta se vincerà e la Cechia non batterà la Spagna, oppure se la Croazia pareggerà e la Cechia perderà.
La Cechia non può raggiungere i quarti di finale. Chiuderà al quarto posto se perderà contro la Spagna e la Croazia eviterà la sconfitta, oppure se pareggerà e la Croazia vincerà.
Ultime partite Gruppo A3
Giovedì 12 novembre
Cechia - Spagna
Inghilterra - Croazia
Domenica 15 novembre
Croazia - Cechia
Spagna - Inghilterra
Orari CET; inizio ore 20:45 CET se non indicato
Gruppo A4
Gruppo A4: Portogallo (12 punti), Danimarca (6), Galles (3), Norvegia (3)
Il Portogallo è matematicamente ai quarti di finale. Passerà come primo del girone se eviterà la sconfitta contro la Danimarca.
La Danimarca si qualificherà ai quarti di finale se batterà il Portogallo e la Norvegia non batterà il Galles. La Danimarca si metterà al sicuro dalla retrocessione diretta con un pareggio.
Il Galles non potrà raggiungere i quarti di finale se perderà contro la Norvegia o se la Danimarca batterà il Portogallo. Il Galles non potrà raggiungere i quarti di finale nemmeno in caso di pareggio, se la Danimarca eviterà la sconfitta. Il Galles sarà al sicuro dalla retrocessione diretta se vincerà e la Danimarca eviterà la sconfitta.
La Norvegia non potrà raggiungere i quarti di finale se perderà contro il Galles e la Danimarca eviterà la sconfitta contro il Portogallo, oppure se pareggerà e la Danimarca vincerà. La Norvegia chiuderà al quarto posto se perderà e la Danimarca eviterà la sconfitta.
Ultime partite Gruppo A4
Sabato 14 novembre
Norvegia - Galles (18:00)
Portogallo - Danimarca
Martedì 17 novembre
Danimarca - Norvegia
Galles - Portogallo
Orari CET; inizio ore 20:45 CET se non indicato
Lega B
Come funziona
- Le squadre vincitrici dei gironi vengono promosse nella Lega A.
- Le squadre classificate al secondo posto disputano gli spareggi della Lega A/B contro le due peggiori terze e le due migliori quarte della Lega A.
- Le squadre al terzo posto rimangono nella Lega B.
- Le squadre classificate al quarto posto disputano gli spareggi della Lega B/C contro le quattro seconde classificate della Lega C.
Gruppo B1
Gruppo B1: Svizzera (12 punti), Slovenia (7), Scozia (4), Macedonia del Nord (0)
La Svizzera si qualificherà come prima del girone se eviterà la sconfitta contro la Slovenia, ma è già matematicamente nelle prime due posizioni.
La Slovenia si confermerà tra le prime due se batterà la Svizzera. Confermerà inoltre il proprio piazzamento tra le prime due anche in caso di pareggi in entrambe le partite, oppure se la Scozia dovesse perdere.
La Scozia non potrà essere promossa se perderà o se la Slovenia vincerà. Non potrà essere promossa nemmeno in caso di pareggio, se la Slovenia eviterà la sconfitta. La Scozia si metterà al sicuro dalla retrocessione se eviterà la sconfitta contro la Macedonia del Nord.
La Macedonia del Nord andrà agli spareggi della Lega B/C se non batterà la Scozia. La Macedonia del Nord non potrà essere promossa.
Ultime partite Gruppo B1
Venerdì 13 novembre
Scozia - Macedonia del Nord
Slovenia - Svizzera
Lunedì 16 novembre
North Macedonia - Slovenia
Svizzera - Scozia
Orari CET; inizio ore 20:45 CET se non indicato
Gruppo B2
Gruppo B2: Irlanda del Nord (8 punti), Ungheria (7), Ucraina (4), Georgia (2)
L’Irlanda del Nord si qualificherà come prima del girone se batterà l’Ucraina e l’Ungheria perderà contro la Georgia. L’Irlanda del Nord si confermerà tra le prime due se eviterà la sconfitta.
L’Ungheria si confermerà tra le prime due se batterà la Georgia e l’Ucraina non batterà l’Irlanda del Nord, oppure se l’Ungheria pareggerà e l’Ucraina perderà.
L’Ucraina non potrà essere promossa se perderà contro l’Irlanda del Nord e l’Ungheria eviterà la sconfitta contro la Georgia, oppure se l’Ucraina pareggerà e l’Ungheria vincerà. L’Ucraina eviterà la retrocessione se vincerà e la Georgia non vincerà.
La Georgia non potrà essere promossa se non batterà l’Ungheria. La Georgia si qualificherà per gli spareggi della Lega B/C se non vincerà e l’Ucraina batterà l’Irlanda del Nord.
Ultime partite Gruppo B2
Sabato 14 novembre
Georgia - Ungheria (18:00)
Irlanda del Nord - Ucraina
Martedì 17 novembre
Ungheria - Irlanda del Nord
Ucraina - Georgia
Orari CET; inizio ore 20:45 CET se non indicato
Gruppo B3
Gruppo B3: Austria (8 punti), Kosovo (5), Repubblica d'Irlanda (5), Israele (2)
L'Austria verrà promossa come prima del girone se batterà la Repubblica d'Irlanda. L'Austria si assicurerà un posto tra le prime due in caso di pareggio.
Il Kosovo eviterà la retrocessione se batterà Israele, ma non potrà finire al primo posto se non vincerà e l'Austria eviterà la sconfitta.
La Repubblica d'Irlanda eviterà la retrocessione se non perderà contro l'Austria e Israele non vincerà, ma basterà anche una sconfitta di Israele per non essere retrocessa.
Israele si qualificherà per gli spareggi della Lega B/C se perderà contro il Kosovo. Israele non potrà ottenere la promozione in caso di pareggio.
Ultime partite Gruppo B3
Sabato 14 novembre
Kosovo - Israele (15:00)
Austria - Repubblica d'Irlanda
Martedì 17 novembre
Israele - Austria
Repubblica d'Irlanda - Kosovo
Orari CET; inizio ore 20:45 CET se non indicato
Gruppo B4
Svezia (10 punti), Bosnia-Erzegovina (8), Polonia (4), Romania (0)
La Svezia verrà promossa come prima del girone se batterà la Bosnia-Erzegovina. La Svezia si confermerà tra le prime due se pareggerà o se la Polonia non batterà la Romania.
La Bosnia-Erzegovina si confermerà al secondo posto e accederà agli spareggi della Lega A/B se perderà contro la Svezia e la Polonia non batterà la Romania. La Bosnia-Erzegovina si qualificherà tra le prime due se vincerà, ma anche se pareggerà e la Polonia non vincerà, oppure se la Polonia perderà.
La Polonia non potrà raggiungere gli spareggi Lega A/B se non batterà la Romania. La Polonia si salverà dalla retrocessione se eviterà la sconfitta.
La Romania si qualificherà per gli spareggi tra la Lega B e la Lega C se non batterà la Polonia. La Romania non può essere promossa.
Ultime partite Gruppo B4
Sabato 14 novembre
Romania - Polonia
Svezia - Bosnia-Erzegovina
Martedì 17 novembre
Bosnia-Erzegovina - Romania
Polonia - Svezia
Orari CET; inizio ore 20:45 CET se non indicato
Lega C
Come funziona
- Le squadre vincitrici dei gironi vengono promosse nella Lega B.
- Le seconde disputano gli spareggi della Lega B/C contro le quarte della Lega B.
- Le squadre al terzo e al quarto posto rimangono nella Lega C.
Gruppo C1
Albania (9 punti), Bielorussia (7), Finlandia (7), San Marino (0)
L'Albania verrà promossa come prima del girone se batterà la Finlandia e la Bielorussia non batterà San Marino. L'Albania si confermerà tra le prime due se vincerà.
La Bielorussia si confermerà tra le prime due se batterà San Marino e la Finlandia perderà.
La Finlandia si confermerà tra le prime due se batterà l'Albania e la Bielorussia non batterà San Marino. La Finlandia non potrà essere promossa se perderà e la Bielorussia vincerà.
San Marino è matematicamente quarta e rimarrà nella Lega C.
Ultime partite Gruppo C1
Giovedì 12 novembre
Albania - Finlandia
San Marino - Bielorussia
Domenica 15 novembre
Bielorussia - Albania (18:00)
Finlandia - San Marino (18:00)
Orari CET; inizio ore 20:45 CET se non indicato
Gruppo C2
Montenegro (10 punti), Cipro (7), Armenia (4), Lettonia (1)
Il Montenegro verrà promossa come prima del girone se batterà la Lettonia e Cipro non batterà l’Armenia, oppure se pareggerà e Cipro perderà. Il Montenegro è matematicamente nelle prime due posizioni.
Cipro si assicurerà un posto tra le prime due se eviterà la sconfitta contro l’Armenia. Cipro si assicurerà il secondo posto e l’accesso agli spareggi della Lega B/C se pareggerà con l’Armenia e il Montenegro batterà la Lettonia.
L’Armenia non potrà ottenere la promozione se non batterà Cipro.
La Lettonia rimarrà nella Lega C.
Ultime partite Gruppo C2
Giovedì 12 novembre
Armenia - Cipro (18:00)
Montenegro - Lettonia
Domenica 15 novembre
Cipro - Montenegro (15:00)
Lettonia - Armenia (15:00)
Orari CET; inizio ore 20:45 CET se non indicato
Gruppo C3
Slovacchia (10 punti), Isole Faroe (4), Moldavia (4), Kazakistan (2)
La Slovacchia verrà promossa come prima del girone se eviterà la sconfitta contro le Isole Faroe. Ha già la certezza di classificarsi tra le prime due.
Le Isole Faroe non potranno conquistare il primo posto se non batteranno la Slovacchia.
La Moldavia non può più conquistare il primo posto.
Il Kazakistan non potrà raggiungere gli spareggi della Lega B/C se non batterà la Moldavia.
Ultime partite Gruppo C3
Venerdì 13 novembre
Moldova - Kazakistan (18:00)
Slovacchia - Isole Faroe
Lunedì 16 novembre
Isole Faroe - Moldavia (16:00)
Kazakistan - Slovacchia (16:00)
Orari CET; inizio ore 20:45 CET se non indicato
Gruppo C4
Islanda (8 punti), Estonia (6), Bulgaria (4), Lussemburgo (3)
L’Islanda si assicurerà il primo posto e sarà promossa se batterà la Bulgaria e l’Estonia non batterà il Lussemburgo. L’Islanda si confermerà tra le prime due se vincerà, oppure se pareggerà e il Lussemburgo non batterà l’Estonia.
L’Estonia si confermerà tra le prime due se batterà il Lussemburgo e la Bulgaria non batterà l’Islanda. L’Estonia non potrà chiudere al primo posto in caso di mancata vittoria se l’Islanda vince.
La Bulgaria non potrà classificarsi tra le prime due se non batte l’Islanda e l’Estonia batte il Lussemburgo.
Il Lussemburgo sarà fuori dalle prime due posizioni se non batte l’Estonia.
Ultime partite Gruppo C4
Venerdì 13 novembre
Bulgaria - Islanda
Lussemburgo - Estonia
Lunedì 16 novembre
Estonia - Bulgaria (18:00)
Islanda - Lussemburgo (18:00)
Orari CET; inizio ore 20:45 CET se non indicato
Lega D
Come funziona
- Tutte le squadre vengono promosse in Lega C.
Gruppo D1
Malta (7 punti), Gibilterra (2), Andorra (1)
Malta, Gibilterra e Andorra saranno promosse nella Lega C.
Gruppo D2
Azerbaigian (5 punti), Lituania (4), Liechtenstein (1)
L’Azerbaigian, la Lituania e il Liechtenstein saranno promossi alla Lega C.
Ultime partite Lega D
Venerdì 13 novembre
D1 Andorra - Gibilterra
D2 Liechtenstein - Azerbaigian
Lunedì 16 novembre
D2 Lituania - Liechtenstein (18:00)
D1 Gibilterra - Malta
Orari CET; inizio ore 20:45 CET se non indicato