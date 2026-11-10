Quarti di finale Nations League: chi è qualificato e chi può qualificarsi? I possibili scenari dei gironi della Lega A

Le prime due squadre di ogni girone della Lega A si qualificano per i quarti di finale della UEFA Nations League 2026/27, in programma a marzo.

Con Portogallo e Spagna già certi di un posto ai quarti, vi illustriamo quali squadre potrebbero raggiungerle nella quinta giornata e quali risultati devono ottenere per riuscirci.

Tutte le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a conferma definitiva da parte della UEFA. Ultimo aggiornamento: martedì 10 novembre alle 10:00 CET.

Come vengono separate le squadre a pari punti In base all'articolo 15 del regolamento della UEFA Nations League, se, al termine della fase a leghe, due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti, per determinare la classifica del girone si applicano i seguenti criteri, nell'ordine indicato: a. Maggiore numero di punti ottenuti nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione; b. Migliore differenza reti nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione; c. Maggior numero di gol segnati nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione; d. Se, dopo aver applicato i criteri da a) a c), le squadre risultano ancora a pari merito, i criteri da a) a c) vengono riapplicati esclusivamente alle partite tra le squadre in corsa per determinare la loro classifica finale. Se questa procedura non porta a una decisione, si applicano i criteri da e) a k) nell’ordine indicato alle due o più squadre ancora a pari punti; e. Migliore differenza reti in tutte le partite del girone; f. Maggiore numero di gol segnati in tutte le partite del girone; g. Maggiore numero di gol in trasferta segnati in tutte le partite del girone; h. Maggiore numero di vittorie in tutte le partite del girone; i. Maggiore numero di vittorie in trasferta in tutte le partite del girone; j. Totale di punti disciplinari inferiore, calcolato esclusivamente in base ai cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dai dirigenti della squadra in tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti); k. Posizione più alta nella lista di accesso alla UEFA Nations League 2026/27 (vedi allegato C).

Come funziona Le squadre che si classificano al primo e al secondo posto nei gironi si qualificano ai quarti di finale.

Le due migliori terze rimangono nella Lega A.

Le due peggiori terze e le due migliori quarte disputano gli spareggi della Lega A/B contro le quattro seconde classificate della Lega B.

Le due peggiori quarte retrocedono nella Lega B.

Gruppo A1: Francia (10 pti), Italia (7), Belgio (6), Turchia (0)

La Francia si qualificherà ai quarti come prima del girone se vincerà contro l’Italia. La Francia si qualificherà per i quarti di finale se non perderà contro l’Italia, oppure se il Belgio non batterà la Turchia.

L’Italia si qualificherà per i quarti di finale se vincerà contro la Francia e il Belgio perderà contro la Turchia.

Il Belgio non potrà raggiungere i quarti di finale se perderà contro la Turchia e l’Italia batterà la Francia. Si salverà dalla retrocessione diretta se eviterà la sconfitta contro la Turchia.

La Turchia non può raggiungere i quarti di finale e si confermerà al quarto posto se non batterà il Belgio.

Gruppo A1: riepilogo

Francia, Italia e Belgio hanno disputato le loro prime partite sotto la guida dei nuovi allenatori nominati quest’estate: rispettivamente Zinédine Zidane, Roberto Mancini e Mark van Bommel. La Francia di Zidane è uscita imbattuta da quattro partite, grazie anche ai quattro gol e ai due assist di Michael Olise.

L'Italia ha ottenuto due vittorie e un pareggio dopo aver perso la prima partita in casa contro il Belgio. Pio Esposito ha segnato nelle vittorie in casa e in trasferta contro la Turchia.

Il Belgio ha perso entrambe le partite contro la Francia, ma ha ottenuto due vittorie convincenti: contro l’Italia nella prima giornata e contro la Turchia nella terza, con Kevin De Bruyne particolarmente ispirato in quest’ultima.

La Turchia non ha ancora vinto una partita dopo quattro giornate.

Gruppo 2: Paesi Bassi (8 pti), Grecia (8), Germania (5), Serbia (0)

I Paesi Bassi si qualificheranno ai quarti di finale se batteranno la Grecia e la Germania non vincerà, oppure se pareggeranno e la Germania perderà.

La Grecia si qualificherà ai quarti come capolista del girone se batterà i Paesi Bassi. La Grecia si classificherà tra le prime due e si qualificherà per i quarti di finale se pareggerà e la Germania non batterà la Serbia.

La Germania non potrà raggiungere i quarti di finale se perderà contro la Serbia e i Paesi Bassi non perderanno contro la Grecia. La Germania eviterà la retrocessione diretta se non perderà contro la Serbia.

La Serbia non potrà raggiungere i quarti di finale e si classificherà al quarto posto se non batterà la Germania.

Gruppo A2: riepilogo

I Paesi Bassi sono imbattuti dopo quattro partite dall’inizio dell’era Xavi Hernández. Il capitano Virgil van Dijk ha festeggiato la sua 100ª presenza in nazionale nella quarta giornata.

La Grecia, per la prima volta nella Lega A, ha iniziato alla grande nel Gruppo A2, vincendo in Serbia prima di battere la Germania per la prima volta nella sua storia.

La vittoria per 2-0 contro la Serbia nella terza giornata è stata il momento clou delle prime quattro partite di Jürgen Klopp alla guida della Germania. Florian Wirtz è stato protagonista di quella partita e ha indossato la fascia di capitano della Germania nella quarta giornata.

Tre delle quattro sconfitte della Serbia sono state subite con un margine di un solo gol.

Gruppo A3: Spagna (12 pti), Inghilterra (9), Croazia (3), Cechia (0)

La Spagna è già matematicamente ai quarti. Passerà come prima se batterà la Cechia e l’Inghilterra non batterà la Croazia, oppure se la Spagna pareggerà e l’Inghilterra perderà.

L’Inghilterra si qualificherà per i quarti di finale se eviterà la sconfitta contro la Croazia.

La Croazia non potrà raggiungere i quarti di finale se non batterà l’Inghilterra. La Croazia si metterà al sicuro dalla retrocessione diretta se vincerà e la Cechia non batterà la Spagna, oppure se la Croazia pareggerà e la Cechia perderà.

La Cechia non può raggiungere i quarti di finale. Chiuderà al quarto posto se perderà contro la Spagna e la Croazia eviterà la sconfitta, oppure se pareggerà e la Croazia vincerà.

Gruppo A3: riepilogo

Spagna e Portogallo sono le uniche squadre della Lega A a punteggio pieno; i campioni del mondo continuano a sfoggiare la forma smagliante dimostrata già durante l’estate.

I sei gol segnati da Harry Kane nelle prime quattro giornate sono stati un risultato senza pari: il capitano dell'Inghilterra ha realizzato una doppietta sia nella vittoria per 7-0 in Croazia che nella vittoria casalinga per 3-0 contro la Cechia, entrambe disputate a ottobre.

Luka Modrić ha segnato il primo gol nella vittoria della Croazia sulla Cechia nella prima giornata, ma da allora la squadra di Slaven Bilić non ha più vinto.

La Cechia è ancora a secco di punti sotto la guida di Santi Denia, nominato quest’estate.

Gruppo A4: Portogallo (12 pti), Danimarca (6), Galles (3), Norvegia (3)

Il Portogallo è matematicamente ai quarti di finale. Passerà come primo del girone se eviterà la sconfitta contro la Danimarca.

La Danimarca si qualificherà ai quarti di finale se batterà il Portogallo e la Norvegia non batterà il Galles. La Danimarca si metterà al sicuro dalla retrocessione diretta con un pareggio.

Il Galles non potrà raggiungere i quarti di finale se perderà contro la Norvegia o se la Danimarca batterà il Portogallo. Il Galles non potrà raggiungere i quarti di finale nemmeno in caso di pareggio, se la Danimarca eviterà la sconfitta. Il Galles sarà al sicuro dalla retrocessione diretta se vincerà e la Danimarca eviterà la sconfitta.

La Norvegia non potrà raggiungere i quarti di finale se perderà contro il Galles e la Danimarca eviterà la sconfitta contro il Portogallo, oppure se pareggerà e la Danimarca vincerà. La Norvegia chiuderà al quarto posto se perderà e la Danimarca eviterà la sconfitta.

Gruppo A4: riepilogo