Quarti di finale Nations League: chi è qualificato e chi può qualificarsi? I possibili scenari dei gironi della Lega A
martedì 10 novembre 2026
Intro articolo
Portogallo e Spagna si sono qualificati matematicamente ai quarti della UEFA Nations League 2026/27 già alla quarta giornata, ma chi può raggiungerli alla quinta?
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Corpo articolo
Le prime due squadre di ogni girone della Lega A si qualificano per i quarti di finale della UEFA Nations League 2026/27, in programma a marzo.
Con Portogallo e Spagna già certi di un posto ai quarti, vi illustriamo quali squadre potrebbero raggiungerle nella quinta giornata e quali risultati devono ottenere per riuscirci.
Tutte le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a conferma definitiva da parte della UEFA. Ultimo aggiornamento: martedì 10 novembre alle 10:00 CET.
In base all'articolo 15 del regolamento della UEFA Nations League, se, al termine della fase a leghe, due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti, per determinare la classifica del girone si applicano i seguenti criteri, nell'ordine indicato:
a. Maggiore numero di punti ottenuti nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione;
b. Migliore differenza reti nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione;
c. Maggior numero di gol segnati nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione;
d. Se, dopo aver applicato i criteri da a) a c), le squadre risultano ancora a pari merito, i criteri da a) a c) vengono riapplicati esclusivamente alle partite tra le squadre in corsa per determinare la loro classifica finale. Se questa procedura non porta a una decisione, si applicano i criteri da e) a k) nell’ordine indicato alle due o più squadre ancora a pari punti;
e. Migliore differenza reti in tutte le partite del girone;
f. Maggiore numero di gol segnati in tutte le partite del girone;
g. Maggiore numero di gol in trasferta segnati in tutte le partite del girone;
h. Maggiore numero di vittorie in tutte le partite del girone;
i. Maggiore numero di vittorie in trasferta in tutte le partite del girone;
j. Totale di punti disciplinari inferiore, calcolato esclusivamente in base ai cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dai dirigenti della squadra in tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti);
k. Posizione più alta nella lista di accesso alla UEFA Nations League 2026/27 (vedi allegato C).
Come funziona
- Le squadre che si classificano al primo e al secondo posto nei gironi si qualificano ai quarti di finale.
- Le due migliori terze rimangono nella Lega A.
- Le due peggiori terze e le due migliori quarte disputano gli spareggi della Lega A/B contro le quattro seconde classificate della Lega B.
- Le due peggiori quarte retrocedono nella Lega B.
Gruppo A1
Gruppo A1: Francia (10 pti), Italia (7), Belgio (6), Turchia (0)
La Francia si qualificherà ai quarti come prima del girone se vincerà contro l’Italia. La Francia si qualificherà per i quarti di finale se non perderà contro l’Italia, oppure se il Belgio non batterà la Turchia.
L’Italia si qualificherà per i quarti di finale se vincerà contro la Francia e il Belgio perderà contro la Turchia.
Il Belgio non potrà raggiungere i quarti di finale se perderà contro la Turchia e l’Italia batterà la Francia. Si salverà dalla retrocessione diretta se eviterà la sconfitta contro la Turchia.
La Turchia non può raggiungere i quarti di finale e si confermerà al quarto posto se non batterà il Belgio.
Ultime partite Gruppo A1
Giovedì 12 novembre
Turchia - Belgio (18:00)
Italia - Francia
Domenica 15 novembre
Belgio - Italia
Francia - Turchia
Orari in CET; inizio ore 20:45 CET se non indicato
Gruppo A1: riepilogo
- Francia, Italia e Belgio hanno disputato le loro prime partite sotto la guida dei nuovi allenatori nominati quest’estate: rispettivamente Zinédine Zidane, Roberto Mancini e Mark van Bommel. La Francia di Zidane è uscita imbattuta da quattro partite, grazie anche ai quattro gol e ai due assist di Michael Olise.
- L'Italia ha ottenuto due vittorie e un pareggio dopo aver perso la prima partita in casa contro il Belgio. Pio Esposito ha segnato nelle vittorie in casa e in trasferta contro la Turchia.
- Il Belgio ha perso entrambe le partite contro la Francia, ma ha ottenuto due vittorie convincenti: contro l’Italia nella prima giornata e contro la Turchia nella terza, con Kevin De Bruyne particolarmente ispirato in quest’ultima.
- La Turchia non ha ancora vinto una partita dopo quattro giornate.
Gruppo A2
Gruppo 2: Paesi Bassi (8 pti), Grecia (8), Germania (5), Serbia (0)
I Paesi Bassi si qualificheranno ai quarti di finale se batteranno la Grecia e la Germania non vincerà, oppure se pareggeranno e la Germania perderà.
La Grecia si qualificherà ai quarti come capolista del girone se batterà i Paesi Bassi. La Grecia si classificherà tra le prime due e si qualificherà per i quarti di finale se pareggerà e la Germania non batterà la Serbia.
La Germania non potrà raggiungere i quarti di finale se perderà contro la Serbia e i Paesi Bassi non perderanno contro la Grecia. La Germania eviterà la retrocessione diretta se non perderà contro la Serbia.
La Serbia non potrà raggiungere i quarti di finale e si classificherà al quarto posto se non batterà la Germania.
Ultime partite Gruppo A2
Venerdì 13 novembre
Paesi Bassi - Grecia
Serbia - Germania
Lunedì 16 novembre
Germania - Paesi Bassi
Grecia - Serbia
Orari in CET; inizio ore 20:45 CET se non indicato
Gruppo A2: riepilogo
- I Paesi Bassi sono imbattuti dopo quattro partite dall’inizio dell’era Xavi Hernández. Il capitano Virgil van Dijk ha festeggiato la sua 100ª presenza in nazionale nella quarta giornata.
- La Grecia, per la prima volta nella Lega A, ha iniziato alla grande nel Gruppo A2, vincendo in Serbia prima di battere la Germania per la prima volta nella sua storia.
- La vittoria per 2-0 contro la Serbia nella terza giornata è stata il momento clou delle prime quattro partite di Jürgen Klopp alla guida della Germania. Florian Wirtz è stato protagonista di quella partita e ha indossato la fascia di capitano della Germania nella quarta giornata.
- Tre delle quattro sconfitte della Serbia sono state subite con un margine di un solo gol.
Gruppo A3
Gruppo A3: Spagna (12 pti), Inghilterra (9), Croazia (3), Cechia (0)
La Spagna è già matematicamente ai quarti. Passerà come prima se batterà la Cechia e l’Inghilterra non batterà la Croazia, oppure se la Spagna pareggerà e l’Inghilterra perderà.
L’Inghilterra si qualificherà per i quarti di finale se eviterà la sconfitta contro la Croazia.
La Croazia non potrà raggiungere i quarti di finale se non batterà l’Inghilterra. La Croazia si metterà al sicuro dalla retrocessione diretta se vincerà e la Cechia non batterà la Spagna, oppure se la Croazia pareggerà e la Cechia perderà.
La Cechia non può raggiungere i quarti di finale. Chiuderà al quarto posto se perderà contro la Spagna e la Croazia eviterà la sconfitta, oppure se pareggerà e la Croazia vincerà.
Ultime partite Gruppo A3
Giovedì 12 novembre
Cechia - Spagna
Inghilterra - Croazia
Domenica 15 novembre
Croazia - Cechia
Spagna - Inghilterra
Orari in CET; inizio ore 20:45 CET se non indicato
Gruppo A3: riepilogo
- Spagna e Portogallo sono le uniche squadre della Lega A a punteggio pieno; i campioni del mondo continuano a sfoggiare la forma smagliante dimostrata già durante l’estate.
- I sei gol segnati da Harry Kane nelle prime quattro giornate sono stati un risultato senza pari: il capitano dell'Inghilterra ha realizzato una doppietta sia nella vittoria per 7-0 in Croazia che nella vittoria casalinga per 3-0 contro la Cechia, entrambe disputate a ottobre.
- Luka Modrić ha segnato il primo gol nella vittoria della Croazia sulla Cechia nella prima giornata, ma da allora la squadra di Slaven Bilić non ha più vinto.
- La Cechia è ancora a secco di punti sotto la guida di Santi Denia, nominato quest’estate.
Gruppo A4
Gruppo A4: Portogallo (12 pti), Danimarca (6), Galles (3), Norvegia (3)
Il Portogallo è matematicamente ai quarti di finale. Passerà come primo del girone se eviterà la sconfitta contro la Danimarca.
La Danimarca si qualificherà ai quarti di finale se batterà il Portogallo e la Norvegia non batterà il Galles. La Danimarca si metterà al sicuro dalla retrocessione diretta con un pareggio.
Il Galles non potrà raggiungere i quarti di finale se perderà contro la Norvegia o se la Danimarca batterà il Portogallo. Il Galles non potrà raggiungere i quarti di finale nemmeno in caso di pareggio, se la Danimarca eviterà la sconfitta. Il Galles sarà al sicuro dalla retrocessione diretta se vincerà e la Danimarca eviterà la sconfitta.
La Norvegia non potrà raggiungere i quarti di finale se perderà contro il Galles e la Danimarca eviterà la sconfitta contro il Portogallo, oppure se pareggerà e la Danimarca vincerà. La Norvegia chiuderà al quarto posto se perderà e la Danimarca eviterà la sconfitta.
Ultime partite Gruppo A4
Sabato 14 novembre
Norvegia - Galles (18:00)
Portogallo - Danimarca
Martedì 17 novembre
Danimarca - Norvegia
Galles - Portogallo
Orari in CET; inizio ore 20:45 CET se non indicato
Gruppo A4: riepilogo
- Il Portogallo ha vinto tutte e quattro le partite sotto la guida del nuovo allenatore Jorge Jesus, che ha saputo valorizzare al meglio João Félix e Gonçalo Ramos, entrambi autori di tre reti.
- Il danese Mikkel Damsgaard ha messo a segno due gol e fornito due assist in sole tre partite della Nations League disputate tra settembre e ottobre.
- Erling Haaland ha consolidato la sua posizione di capocannoniere di tutti i tempi della Nations League con i tre gol segnati finora.
- Il Galles ha conquistato la sua prima vittoria in assoluto nella Lega A battendo la Norvegia per 2-1 a Cardiff nella terza giornata.