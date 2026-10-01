Terza giornata UEFA Nations League: Jürgen Klopp vince la prima con la Germania, vittorie anche per Portogallo e Galles

Il Portogallo vola a +6 sul secondo posto dopo aver conquistato la terza vittoria in altrettante partite, mentre la Germania di Jürgen Klopp vince la sua prima partita di questa UEFA Nations League.

Vi raccontiamo le partite di giovedì.

Highlights: Germania - Serbia 2-0

Trascinata da un Florian Wirtz in gran forma, la Germania batte la Serbia a Monaco e conquista la sua prima vittoria sotto la guida di Jürgen Klopp al terzo tentativo.

Aleksandar Pavlović, Nick Woltemade e Serge Gnabry sfiorano il vantaggio per la Germania, prima di un contropiede che Kosta Nedeljković non riesce a finalizzare per questione di centimetri. Al 40' i padroni di casa passano meritatamente in vantaggio con Tom Bischof dopo un palo di Wirtz. Verso l'ora di gioco, il fantasista del Liverpool chiude virtualmente la gara con una conclusione precisa che vale il 2-0 definitivo.

Highlights: Grecia - Paesi Bassi 2-2

Entrato a partita in corso, Tijjani Reijnders segna la rete del pareggio all’89° minuto, consentendo agli Orange di recuperare da uno svantaggio di 2-0 e conquistare un punto.

Reduce dalla prima vittoria in assoluto contro la Germania, la squadra di casa sembra destinata a un’altra vittoria storica dopo un primo tempo magistrale in cui si porta sul 2-0 grazie ai gol di Fotis Ioannidis (23') e Giorgos Masouras (47'), entrato al posto dell’infortunato Christos Tzolis. Dopo la ripresa, però, l’inerzia della partita cambia in favore degli ospiti che prima accorciano le distanze con un colpo di testa di Virgil van Dijk (59') e infine segnano il 2-2 con Reijnders (89').

Highlights: Danimarca - Portogallo 2-4

Il Portogallo rimane a punteggio pieno dopo tre partite in una partita dalle mille emozioni condita da sei gol – tre dei quali in 12 minuti di fuoco del primo tempo.

Gonçalo Ramos è protagonista di entrambi i gol segnati dai campioni in carica nel primo tempo: prima fa l’assist per il gol del vantaggio di João Cancelo, e poi capitalizza lui stesso l'ottimo passaggio di Bruno Fernandes riportando in vantaggio il Portogallo che aveva subito il pari al 23' con un gran tiro a giro di Mikkel Damsgaard da posizione defilata. Al 53' i padroni di casa pareggiano nuovamente con Rasmus Højlund su assist di Damsgaard. La Seleção torna in vantaggio al 67' grazie al colpo di testa di Vitinha sul primo palo, su un brillante lancio in profondità di Fernandes, prima che João Félix finalizzasse un rapido contropiede segnando il suo terzo gol della competizione – e regalando al Portogallo la terza vittoria in altrettante partite.

Highlights: Galles - Norvegia 2-1

Il Galles ottiene la sua prima vittoria in assoluto nella Lega A al nono tentativo, vincendo in rimonta a Cardiff.

Oscar Bobb porta in vantaggio gli ospiti dopo dieci minuti, finalizzando un ottimo passaggio filtrante di Martin Ødegaard, che sale al primo posto della classifica assist con tre ultimi passaggi. La squadra di Craig Bellamy trova il pari al 38', quando Dan James finalizza un contropiede segnando il primo gol del Galles in questa edizione della Nations League. I padroni di casa segnano la rete della vittoria al 48' con una punizione magistrale di Neco Williams, subito dopo l’espulsione di Torbjørn Heggem.

Il meglio dagli altri campi