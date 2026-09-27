Seconda giornata UEFA Nations League, riepilogo e highlights: la Grecia batte la Germania, il Portogallo vince in Norvegia
domenica 27 settembre 2026
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Nella seconda giornata della UEFA Nations League, la Grecia batte a sorpresa la Germania, mentre il Portogallo vince in Norvegia.
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Il gol di Dimitris Kourbelis regala alla Grecia la prima vittoria in assoluto contro la Germania, semifinalista della UEFA Nations League 2024/25, mentre il Portogallo si impone a Oslo grazie alla rete di Gonçalo Ramos, permettendo ai campioni in carica di restare a punteggio pieno dopo due giornate.
Vi raccontiamo le partite della seconda giornata.
Risultati di domenica
A2 Serbia - Paesi Bassi 1-2, Germania - Grecia 0-1
A4 Danimarca - Galles 2-0, Norvegia - Portogallo 1-2
B3 Austria - Kosovo 3-1, Israele - Repubblica d'Irlanda 0-3
D1 Gibilterra - Andorra 0-0
D2 Lituania - Azerbaigian 1-1
Serbia - Paesi Bassi 1-2
Mexx Meerdink festeggia la sua prima presenza da titolare con la maglia degli Orange con una doppietta che regala la vittoria ai Paesi Bassi a Belgrado.
L'attaccante dell'AZ Alkmaar sblocca il risultato al 30' con un calcio di rigore dopo un fallo su Crysencio Summerville, ma i padroni di casa pareggiano dopo pochi secondi dalla ripresa col subentrato Luka Jović.
Nel secondo tempo Ruben van Bommel colpisce un palo e gli ospiti sfiorano più volte il gol della vittoria, che arriva al 69' con la conclusione precisa di Meerdink.
Germania - Grecia 0-1
La Grecia prosegue il suo percorso vincente nella Lega A grazie a una storica vittoria contro la squadra di Jürgen Klopp ad Augusta.
L’Ethniki – che in dieci precedenti incontri non aveva mai battuto la Germania – passa in vantaggio a poco più di 15 minuti dalla fine grazie a un tiro deviato del subentrato Dimitris Kourbelis, al termine di una prolungata fase di pressione da parte degli ospiti.
La Germania ha la sua migliore occasione della gara con Karim Adeyemi, ma il suo tiro a giro viene respinto abilmente da Kostas Tzolakis.
Norvegia - Portogallo 1-2
Il fantastico pallonetto di Gonçalo Ramos permette al Portogallo di vincere a Oslo e restare a punteggio pieno dopo due partite.
Gli ospiti passano in vantaggio al 17' con una rasoiata precisa di João Félix dopo una bella azione di squadra. I padroni di casa provano più volte a pareggiare prima dell'intervallo con Erling Haaland, ma le sue conclusioni vengono respinte dal portiere Diogo Costa
Al 51' Haaland segna il gol del pari avventandosi per primo su un pallone vagante sugli sviluppi di un calcio di punizione di Martin Ødegaard. Al 54' il Portogallo segna la rete della vittoria: Gonçalo Ramos intercetta il rilancio di Ørjan Nyland, e con precisione millimetrica effettua un pallonetto che non lascia scampo al portiere avversario. I portoghesi colpiscono anche una traversa con Rafael Leão e sfiorano ancora una volta il gol con Gonçalo Ramos, la cui ribattuta dopo la traversa esce di poco a lato.
Danimarca - Galles 2-0
Mikkel Damsgaard colpisce un palo e mette lo zampino su entrambi i gol, risultando decisivo nel successo della Danimarca al Parken. Per i danesi è la prima vittoria di questa edizione, mentre per i gallesi è la seconda sconfitta consecutiva.
I padroni di casa nel primo tempo hanno il 70% del possesso palla e colpiscono un palo con un tiro dalla distanza di Damsgaard.
Poco dopo la ripresa, un cross di Damsgaard dalla destra viene deviato in rete dal difensore avversario Ben Davies, mentre un altro cross dello stesso centrocampista dalla stessa zona, permette a Gustav Isaksen di segnare il secondo gol con un tiro che prima di insaccarsi in rete colpisce la traversa.
Il meglio dagli altri campi
- L'Austria mantiene il primato a punteggio pieno nel Gruppo B3 battendo un Kosovo reduce dal successo della prima giornata.
- La Repubblica d'Irlanda si riscatta dalla sconfitta all'esordio contro il Kosovo battendo Israele grazie ai gol segnati nel primo tempo da Troy Parrott, Adam Idah e Jack Moylan.
- Lituania e Azerbaigian si dividono la posta in gioco pareggiando 1-1 grazie ai gol al 9' di Armandas Kučys su rigore e al pareggio degli ospiti di Mahir Emreli al 14'.
Calendario seconda giornata
Orari in CET; calcio d'inizio ore 20:45 se non indicato.
Lunedì 28 settembre
B2 Georgia - Ucraina (18:00)
C2 Armenia - Montenegro (18:00)
C2 Lettonia - Cipro (18:00)
A1 Belgio - Francia
A1 Turchia - Italia
B2 Irlanda del Nord - Ungheria
B4 Romania - Bosnia-Erzegovina
B4 Svezia - Polonia
Martedì 29 settembre
C1 Finlandia - Bielorussia (18:00)
C3 Moldavia - Isole Faroe (18:00)
A3 Cechia - Inghilterra
A3 Spagna - Croazia
B1 Scozia - Svizzera
B1 Slovenia - Macedonia del Nord
C1 San Marino - Albania
C3 Slovacchia - Kazakistan
C4 Bulgaria - Estonia
C4 Lussemburgo - Islanda