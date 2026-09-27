Riepilogo seconda giornata UEFA Nations League: l'Italia si sblocca, la Francia passa nel finale

Quattro gol e quattro marcatori diversi per l'Italia, che centra una convincente vittoria in Turchia e conquista i primi tre punti nel Gruppo A1, mentre la Francia segna a 2' dal termine contro il Belgio e vola in testa al girone.

Nelle gare di domenica, il gol di Dimitris Kourbelis regala alla Grecia la prima vittoria in assoluto contro la Germania, mentre il Portogallo si impone a Oslo grazie a una rete di Gonçalo Ramos.

Vi raccontiamo le partite della seconda giornata.

Highlights Nations League: Belgio - Francia 0-1

Michael Olise segna uno splendido gol su azione personale a due minuti dalla fine e regala la vittoria alla squadra di Zinédine Zidane, in una partita avvincente che sembra poter finire in qualsiasi modo.

Désiré Doué colpisce la traversa nel primo tempo e Lucas Da Cunha centra la base del palo dopo l'intervallo per i Bleus. Dodi Lukébakio è il giocatore belga che va più vicino al gol, ma a trovare la svolta nel finale è la Francia quando Olise parte in slalom da metà campo e insacca con calma.

Highlights Nations League: Turchia - Italia 1-4

L'undici di Roberto Mancini si riprende alla grande dalla sconfitta contro il Belgio e non si volta più indietro dopo il gol del vantaggio di Alessandro Bastoni, che insacca sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Davide Frattesi raddoppia con un tap-in dopo una respinta sul tiro di Michael Kayode, poi il difensore del Brentford va a segno al suo debutto. La Turchia accorcia le distanze all'inizio del secondo tempo con Barış Alper Yılmaz, ma l'Italia risponde immediatamente con un colpo di testa di Pio Esposito e chiude definitivamente la partita.

Il meglio dagli altri campi

Highlights: Serbia - Paesi Bassi 1-2

Mexx Meerdink festeggia la sua prima presenza da titolare con la maglia degli Orange con una doppietta che regala la vittoria ai Paesi Bassi a Belgrado.

L'attaccante dell'AZ Alkmaar sblocca il risultato al 30' con un calcio di rigore dopo un fallo su Crysencio Summerville, ma i padroni di casa pareggiano dopo pochi secondi dalla ripresa col subentrato Luka Jović.

Nel secondo tempo Ruben van Bommel colpisce un palo e gli ospiti sfiorano più volte il gol della vittoria, che arriva al 69' con la conclusione precisa di Meerdink.

Highlights Nations League: Germania - Grecia 0-1

La Grecia prosegue il suo percorso vincente nella Lega A grazie a una storica vittoria contro la squadra di Jürgen Klopp ad Augusta.

L’Ethniki – che in dieci precedenti incontri non aveva mai battuto la Germania – passa in vantaggio a poco più di 15 minuti dalla fine grazie a un tiro deviato del subentrato Dimitris Kourbelis, al termine di una prolungata fase di pressione da parte degli ospiti.

La Germania ha la sua migliore occasione della gara con Karim Adeyemi, ma il suo tiro a giro viene respinto abilmente da Kostas Tzolakis.

Highlights Nations League: Norvegia - Portogallo 1-2

Il fantastico pallonetto di Gonçalo Ramos permette al Portogallo di vincere a Oslo e restare a punteggio pieno dopo due partite.

Gli ospiti passano in vantaggio al 17' con una rasoiata precisa di João Félix dopo una bella azione di squadra. I padroni di casa provano più volte a pareggiare prima dell'intervallo con Erling Haaland, ma le sue conclusioni vengono respinte dal portiere Diogo Costa

Al 51' Haaland segna il gol del pari avventandosi per primo su un pallone vagante sugli sviluppi di un calcio di punizione di Martin Ødegaard. Al 54' il Portogallo segna la rete della vittoria: Gonçalo Ramos intercetta il rilancio di Ørjan Nyland, e con precisione millimetrica effettua un pallonetto che non lascia scampo al portiere avversario. I portoghesi colpiscono anche una traversa con Rafael Leão e sfiorano ancora una volta il gol con Gonçalo Ramos, la cui ribattuta dopo la traversa esce di poco a lato.

Highlights: Danimarca - Galles 2-0

Mikkel Damsgaard colpisce un palo e mette lo zampino su entrambi i gol, risultando decisivo nel successo della Danimarca al Parken. Per i danesi è la prima vittoria di questa edizione, mentre per i gallesi è la seconda sconfitta consecutiva.

I padroni di casa nel primo tempo hanno il 70% del possesso palla e colpiscono un palo con un tiro dalla distanza di Damsgaard.

Poco dopo la ripresa, un cross di Damsgaard dalla destra viene deviato in rete dal difensore avversario Ben Davies, mentre un altro cross dello stesso centrocampista dalla stessa zona, permette a Gustav Isaksen di segnare il secondo gol con un tiro che prima di insaccarsi in rete colpisce la traversa.

Il meglio dagli altri campi