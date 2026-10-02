Classifica marcatori Nations League 2026/27: Zeki Amdouni, João Félix, Viktor Gyökeres, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Troy Parrott, Joel Pohjanpalo e Lamine Yamal in vetta

Viktor Gyökeres e Robert Lewandowski sono gli ultimi giocatori a salire in vetta alla classifica marcatori della ﻿UEFA Nations League 2026/27 con tre gol.

Classifica marcatori 3 Zeki Amdouni (Svizzera)

3 João Félix (Portogallo)

3 Viktor Gyökeres (Svezia)

3 Erling Haaland (Norvegia)

3 Robert Lewandowski (Polonia)

3 Troy Parrott (Repubblica d'Irlanda)

3 Joel Pohjanpalo (Finlandia)

3 Lamine Yamal (Spagna)

Dopo la doppietta alla prima giornata contro la Danimarca, Haaland ha segnato un gol nella sconfitta di domenica contro il Portogallo, mentre l'attaccante del Palermo ha segnato una tripletta nel 7-0 della Finlandia contro San Marino.

Yamal ha invece dato seguito al gol della prima giornata contro l'Inghilterra con una doppietta nel 4-1 contro la Croazia a Siviglia. Amdouni ha segnato due gol contro la Macedonia del Nord alla prima giornata e la terza rete della Svizzera in Scozia martedì.

﻿Parrott ha raggiunto il gruppo dei giocatori a quota tre gol grazie alla doppietta contro l’Austria alla terza giornata, mentre Robert Lewandowski ha fatto ancora meglio firmando una tripletta nel 6-0 della Polonia contro la Romania.

Due giocatori hanno segnato in tutte e tre le partite disputate finora: João Félix e Viktor Gyökeres. Quest'ultimo ha stabilito un nuovo record in Nations League andando a segno in sei gare consecutive.

Classifica marcatori completa

Chi ha segnato una tripletta nella Nations League 2026/27?

Pohjanpalo e Lewandowski sono gli unici giocatori ad aver segnato una tripletta finora. Nell'edizione 2024/25 ne sono state realizzate sette.

Joel Pohjanpalo (San Marino - Finlandia 0-7, 26/09/2026)

Robert Lewandowski (Polonia - Romania 6-0, 02/10/2006)

Classifica assist Nations League 2026/27

3 Martin Ødegaard (Norvegia)

2 Zachary Athekame (Svizzera)

2 Álex Baena (Spagna)

2 Esmir Bajraktarević (Bosnia ed Erzegovina)

2 Mikkel Damsgaard (Danimarca)

2 Bruno Fernandes (Portogallo)

2 Bauyrzhan Islamkhan (Kazakistan)

2 Rei Manaj (Albania)

2 Dan Ndoye (Svizzera)

2 Ivan Perišić (Croazia)

2 Risto Radunović (Montenegro)

2 Adrian Svanbäck (Finlandia)

2 Patrick Wimmer (Austria)

2 Nicola Zalewski (Polonia)﻿

Classifica assist completa

Albo d'oro capocannonieri Nations League per stagione (dalla fase a leghe alla finale)

Viktor Gyökeres è stato il capocannoniere della Nations League 2024/25 TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Ima

2024/25: Viktor Gyökeres (Svezia) 9

2022/23: Erling Haaland (Norvegia), Aleksandar Mitrović (Serbia) 6

2020/21: Erling Haaland (Norvegia), Romelu Lukaku (Belgio), Ferran Torres (Spagna) 6

2018/19: Aleksandar Mitrović (Serbia) 6

Albo d'oro capocannonieri della fase finale di Nations League (solo fase finale)

2024/25: Kylian Mbappé (Francia), Cristiano Ronaldo (Portogallo), Lamine Yamal (Spagna) 2

2022/23: Steven Bergwijn (Paesi Bassi), Federico Chiesa (Italia), Federico Dimarco (Italia), Davide Frattesi (Italia), Ciro Immobile (Italia), Joselu (Spagna), Andrej Kramarić (Croazia), Noa Lang (Paesi Bassi), Donyell Malen (Paesi Bassi), Luka Modrić (Croazia), Mario Pašalić (Croazia), Bruno Petković (Croazia), Yeremy Pino (Spagna), Georginio Wijnaldum (Paesi Bassi) 1

2020/21: Kylian Mbappé (Francia), Ferran Torres (Spagna), Karim Benzema (Francia) 2

2018/19: Cristiano Ronaldo (Portogallo) 3