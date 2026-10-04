Classifica marcatori Nations League 2026/27: Harry Kane, Troy Parrot, Leo Walta e Lamine Yamal in vetta

L'inglese Harry Kane, l'irlandese Troy Parrott, il finlandese Leo Walta e lo spagnolo Lamine Yamal sono in testa alla classifica marcatori della ﻿UEFA Nations League 2026/27 con quattro gol.

Classifica marcatori 4 Harry Kane (Inghilterra)

4 Troy Parrott (Repubblica d'Irlanda)

4 Leo Walta (Finlandia)

4 Lamine Yamal (Spagna) 3 Zeki Amdouni (Svizzera)

3 João Félix (Portogallo)

3 Anthony Gordon (Inghilterra)

3 Viktor Gyökeres (Svezia)

3 Erling Haaland (Norvegia)

3 Rasmus Højlund (Danimarca)

3 Robert Lewandowski (Polonia)

3 Orri Óskarsson (Islanda)



3 Joel Pohjanpalo (Finlandia)

3 Gonçalo Ramos (Portogallo)

Dopo aver segnato due gol in sei minuti nel 7-0 tra Finlandia e San Marino alla prima giornata, Leo Walta ha firmato entrambe le reti nel 2-1 contro l'Albania alla terza. Kane ha segnato una doppietta nel 2-1 di sabato tra Inghilterra e Croazia, mentre Yamal ha trovato il quarto gol della stagione contro la Cechia.

Troy Parrott è salito anche lui a quota quattro gol nella quarta giornata, in occasione del pareggio per 1-1 della Repubblica d’Irlanda contro Israele.

Classifica marcatori completa

Chi ha segnato una tripletta nella Nations League 2026/27?

Joel Pohjanpalo e Robert Lewandowski sono gli unici giocatori ad aver segnato una tripletta finora. Nell'edizione 2024/25 ne sono state realizzate sette.

Joel Pohjanpalo (San Marino - Finlandia 0-7, 26/09/2026)

Robert Lewandowski (Polonia - Romania 6-0, 02/10/2026)

Classifica assist Nations League 2026/27

4 Jude Bellingham (Inghilterra)4 Martin Ødegaard (Norvegia)



3 Kirill Pechenin (Bielorussia)﻿

Classifica assist completa

Albo d'oro capocannonieri Nations League per stagione (dalla fase a leghe alla finale)

Viktor Gyökeres è stato il capocannoniere della Nations League 2024/25 TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Ima

2024/25: Viktor Gyökeres (Svezia) 9

2022/23: Erling Haaland (Norvegia), Aleksandar Mitrović (Serbia) 6

2020/21: Erling Haaland (Norvegia), Romelu Lukaku (Belgio), Ferran Torres (Spagna) 6

2018/19: Aleksandar Mitrović (Serbia) 6

Albo d'oro capocannonieri della fase finale di Nations League (solo fase finale)

2024/25: Kylian Mbappé (Francia), Cristiano Ronaldo (Portogallo), Lamine Yamal (Spagna) 2

2022/23: Steven Bergwijn (Paesi Bassi), Federico Chiesa (Italia), Federico Dimarco (Italia), Davide Frattesi (Italia), Ciro Immobile (Italia), Joselu (Spagna), Andrej Kramarić (Croazia), Noa Lang (Paesi Bassi), Donyell Malen (Paesi Bassi), Luka Modrić (Croazia), Mario Pašalić (Croazia), Bruno Petković (Croazia), Yeremy Pino (Spagna), Georginio Wijnaldum (Paesi Bassi) 1

2020/21: Kylian Mbappé (Francia), Ferran Torres (Spagna), Karim Benzema (Francia) 2

2018/19: Cristiano Ronaldo (Portogallo) 3