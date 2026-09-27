Classifica marcatori Nations League 2026/27: Erling Haaland e Joel Pohjanpalo

Il norvegese Erling Haaland ha raggiunto il finlandese Joel Pohjanpalo in vetta alla classifica marcatori della ﻿UEFA Nations League 2026/27.

Classifica marcatori 2Erling Haaland (Norvegia)3 Joel Pohjanpalo (Finlandia) 2 Zeki Amdouni (Svizzera)

2 João Félix (Portogallo)

2 Mexx Meerdink (Paesi Bassi)



2 Leo Walta (Finlandia)﻿

Dopo la doppietta alla prima giornata contro la Danimarca, Haaland ha segnato un gol nella sconfitta della Norvegia contro il Portogallo, mentre l'attaccante del Palermo ha segnato una tripletta nel 7-0 della Finlandia contro San Marino.

Subito dietro di loro in classifica ci sono quattro giocatori a quota due. Mexx Meerdink ha realizzato una doppietta nella vittoria del Paesi Bassi per 2-1 contro la Serbia alla seconda giornata, mentre João Félix è andato in gol in entrambe le prime due partite del Portogallo.

Altri due giocatori hanno segnato due gol nella prima giornata: lo svizzero Zeki Amdouni, protagonista del 3-0 in casa della Macedonia del Nord e il compagno di squadra di Pohjanpalo, Leo Walta, autore di una doppietta contro San Marino﻿.

Classifica marcatori completa

Chi ha segnato una tripletta nella Nations League 2026/27?

La tripletta di Pohjanpalo è l'unica della prima giornata. Nell'edizione 2024/25 sono state realizzate sette triplette.

Joel Pohjanpalo (San Marino - Finlandia 0-7, 26/09/2026)

Classifica assist Nations League 2026/27

2 Zachary Athekame (Svizzera)

2 Martin Ødegaard (Norvegia)

2 Adrian Svanbäck (Finlandia)

Classifica assist completa

Albo d'oro capocannonieri Nations League per stagione (dalla fase a leghe alla finale)

Viktor Gyökeres è stato il capocannoniere della Nations League 2024/25 TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Ima

2024/25: Viktor Gyökeres (Svezia) 9

2022/23: Erling Haaland (Norvegia), Aleksandar Mitrović (Serbia) 6

2020/21: Erling Haaland (Norvegia), Romelu Lukaku (Belgio), Ferran Torres (Spagna) 6

2018/19: Aleksandar Mitrović (Serbia) 6

Albo d'oro capocannonieri della fase finale di Nations League (solo fase finale)

2024/25: Kylian Mbappé (Francia), Cristiano Ronaldo (Portogallo), Lamine Yamal (Spagna) 2

2022/23: Steven Bergwijn (Paesi Bassi), Federico Chiesa (Italia), Federico Dimarco (Italia), Davide Frattesi (Italia), Ciro Immobile (Italia), Joselu (Spagna), Andrej Kramarić (Croazia), Noa Lang (Paesi Bassi), Donyell Malen (Paesi Bassi), Luka Modrić (Croazia), Mario Pašalić (Croazia), Bruno Petković (Croazia), Yeremy Pino (Spagna), Georginio Wijnaldum (Paesi Bassi) 1

2020/21: Kylian Mbappé (Francia), Ferran Torres (Spagna), Karim Benzema (Francia) 2

2018/19: Cristiano Ronaldo (Portogallo) 3