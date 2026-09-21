Intervista a Luis de La Fuente: il ct della Spagna sul suo percorso e sulla partita d’esordio in UEFA Nations League contro l’Inghilterra

Nel 2013, mentre sfogliava un quotidiano sportivo in un bar della sua città natale Haro, Luis de la Fuente vide che la Federcalcio Spagnola cercava un allenatore per le squadre giovanili. Si candidò, ottenne l’incarico con la Nazionale Under 19 e, 13 anni dopo, da ct della nazionale maggiore, ha portato alcuni di quegli stessi giocatori a vincere UEFA Nations League, UEFA EURO 2024 e, quest’estate, i Mondiali FIFA.

In vista della gara d'esordio in Nations League contro l'Inghilterra a Wembley, il 65enne spiega come le idee tratte dalla filosofia stoica romana consentano alle sue squadre di continuare a migliorare partita dopo partita.

Sull'esordio contro l'Inghilterra a Wembley

Conoscendo i giocatori, conoscendo il loro carattere, so che saremo molto concentrati fin dall’inizio. Questa è la nostra mentalità. C’è sempre un obiettivo da raggiungere, e la cosa più importante è il 'qui e ora'. Questa è una nuova storia e un nuovo film di cui vogliamo essere i protagonisti assoluti.

Non serve fare molti discorsi alla squadra quando giochi a Wembley contro l’Inghilterra. Non serve altra motivazione. L’Inghilterra è una grande nazionale, forte quanto noi, e sarà un banco di prova difficile. Nulla di ciò che abbiamo ottenuto finora ci aiuterà a battere l’Inghilterra: dobbiamo migliorare, ed è proprio questo che chiederò ai giocatori in questi pochi giorni a nostra disposizione per prepararci: essere migliori di quanto siamo stati finora, concentrarci e dare il massimo per migliorare.

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Sul suo percorso dalla panchina U19 alla nazionale maggiore

Nel 2014 c’erano già Marcos Llorente e [Álex] Grimaldo, ma nel 2015 c’era questa generazione con cui mi sentivo più legato, con cui mi identificavo di più. Abbiamo giocato insieme nelle categorie Under 19, Under 21, ai Giochi Olimpici, nella Nations League, agli Europei; siamo stati insieme per 11 anni, fino a coronare il tutto vincendo la finale dei Mondiali e diventando campioni del mondo.

Dopo la partita ci siamo riuniti, ci siamo abbracciati e abbiamo detto: "La nostra storia è incredibile. Abbiamo chiuso il cerchio". A quel punto un giocatore mi ha chiesto: "Mister, cos’altro ci resta da vincere?". Io ho risposto: "Beh, c’è la prossima partita contro l’Inghilterra". Questa è la mentalità di questa squadra: sempre affamata di gloria e di successi.

Luis de la Fuente con la Nations League 2023 UEFA via Getty Images

Sul suo interesse per lo stoicismo romano

Non sono certo uno stoico nel senso tradizionale del termine. Ciò che credo di avere in comune con le fonti da cui traggo ispirazione è che sono una persona impegnata a migliorare se stessa ogni giorno, ad assumere il controllo e a lavorare sulle cose su cui posso influire. È un approccio molto pratico, radicato nell’umanità, che pone le persone al centro di ogni cosa – perché credo che, in tutto questo, siano le persone a contare di più.

Ciò che conta davvero è il processo, il percorso, il cammino. Al di là di quello che si considera l’obiettivo finale, che può realizzarsi o meno, dobbiamo smettere di drammatizzare eccessivamente la sconfitta perché, nel calcio, anche se sei di gran lunga la squadra migliore, puoi comunque perdere. Non si può sminuire ciò che si è raggiunto fino a quel momento solo perché la palla è entrata o meno in porta. Anche gli avversari hanno il diritto di giocare bene e di fare tutto il possibile per batterti. Dobbiamo agire su ciò che possiamo controllare: è qui che entra in gioco lo stoicismo. Ciò che è al di là del nostro controllo è ovviamente impossibile da controllare. Quello che faremo è ciò che possiamo fare, e questo ci avvicina al successo, alla vittoria.

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Sull'importanza della vittoria nella Nations League 2023

Dopo quella vittoria in Nations League, la squadra è cambiata. Tutti hanno finalmente sentito che potevamo tornare a vincere titoli. Dopo quel successo ho detto ai ragazzi: “Signori, abbiamo dimostrato che con questo approccio, questa filosofia, possiamo vincere. La prossima partita è diversa. Facciamo meglio, ma partendo dai nostri punti di forza". E la squadra ha continuato a progredire facendo passi da gigante, migliorando costantemente. Oggi siamo il risultato di tutto ciò che abbiamo vissuto. È un processo di apprendimento continuo.

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Sul fatto che gli avversari danno sempre il massimo quando affrontano la Spagna

Dobbiamo fare i conti con questo fattore motivazionale eccezionale e concentrarci su ciò che possiamo controllare. I nostri avversari possono pensare quello che vogliono. Qualunque sia la motivazione degli avversari, dobbiamo usarla per motivare noi stessi. Se sono così motivati, è perché siamo davvero bravi e siamo campioni del mondo.

Luis de la Fuente con il trofeo della Coppa del Mondo dopo la vittoria della Spagna in finale Getty Images

Dobbiamo essere motivati quanto i nostri avversari. Questo è il nostro approccio. Più riusciremo ad avvicinarci a quel livello, più saremo vicini alla vittoria. Se non raggiungeremo quel livello di motivazione e determinazione, non vinceremo. È chiaro cosa dobbiamo fare: raggiungere almeno lo stesso livello motivazionale. Questo ci darà migliori possibilità di ottenere un buon risultato.

Questa intervista è stata realizzata il 2 settembre 2026.