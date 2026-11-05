Nations League &amp; Women's EURO Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo <a href='https://www.google.com/chrome/'>Chrome</a>, <a href='https://www.mozilla.org/firefox/'>Firefox</a> or <a href='https://www.microsoft.com/edge'>Microsoft Edge</a>.

I convocati dell'Italia per la Nations League: prima chiamata per Cassano, Cisse, Liberali e Lontani

giovedì 5 novembre 2026

Il Ct dell'Italia Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per le sfide di novembre in UEFA Nations League.

I convocati dell'Italia per la Nations League: prima chiamata per Cassano, Cisse, Liberali e Lontani
Getty Images

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati in vista dei prossimi impegni di novembre della Nazionale italiana in UEFA Nations League. La fase a leghe della competizione 2026/27 si concluderà il 17 novembre.

Gli Azzurri affronteranno la Francia giovedi 12 novembre a San Siro alla Giornata 5, mentre sfideranno il Belgio in trasferta domenica 15 novembre all'ultima Giornata.

Tra le novità, il Ct Mancini ha convocato per la prima volta in Nazionale maggiore Alphadjo Cisse, Mattia Liberali, Riccardo Cassano e Simone Lontani.

Guida alla Nations League 2026/27

Di seguito l'elenco completo dei convocati dell'Italia.

I convocati dell'Italia

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 5 novembre 2026