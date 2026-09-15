Approvato il nuovo sistema di promozioni/retrocessioni della UEFA Nations League 2026/27

Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato alcune modifiche al sistema di promozioni e retrocessioni della UEFA Nations League 2026/27, al fine di consentire una transizione graduale al nuovo modello approvato nel maggio 2026, in base al quale, a partire dall’edizione 2028/29, la UEFA Nations League sarà composta da tre leghe anziché quattro.

Promozioni e retrocessioni tra le edizioni 2026/27 e 2028/29 di UEFA Nations League (UNL)

Il sistema di promozioni e retrocessioni si è basato finora su un sistema a quattro leghe; sono stati quindi necessari alcuni aggiustamenti per passare a un sistema a tre leghe in vista dell'edizione 2028/29.

Le modifiche programmate sono le seguenti:

Spareggi

Le seguenti squadre disputano gli spareggi, che determinano la loro collocazione nelle leghe per la prossima edizione della competizione, in base alla loro posizione in classifica nella UEFA Nations League 2026/27 al termine della fase a leghe:

Gli spareggi della Lega A/B vedono la partecipazione di:

Le due terze col ranking più basso della Lega A e le due quarte col ranking più alto della Lega A contro le quattro seconde della Lega B.

Gli spareggi della Lega B/C vedono la partecipazione di:

Le quattro quarte classificate della Lega B contro le quattro seconde della Lega C

Promozioni/retrocessioni

Le squadre vengono promosse e retrocesse tra leghe in vista della prossima edizione della competizione come segue:

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega B vengono promosse nella Lega A.

Le due quarte col ranking più basso nei gironi della Lega A vengono retrocesse nella Lega B.

Le quattro vincitrici degli spareggi Lega A/B giocheranno nella Lega A, mentre le quattro sconfitte parteciperanno alla Lega B..

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega C vengono promosse in Lega B.

Le quattro vincitrici degli spareggi della Lega B/C giocheranno nella Lega B, mentre le quattro squadre sconfitte andranno nella Lega C.

Poiché la Lega D non esisterà più, tutte le squadre della Lega D saranno promosse nella Lega C.

Composizione delle leghe della UEFA Nations League 2028/29

La composizione della UNL 2028/29 comprenderà quindi le seguenti squadre in base ai risultati ottenuti nell'edizione 2026/27:

Lega A

• 8 qualificate ai quarti di finale della Lega A

• Le 2 terze della Lega A col ranking più alto

• 4 vincitrici dei gironi della Lega B

• 4 vincitrici degli spareggi Lega A/B

Lega B

• 2 quarte della Lega A col ranking più basso

• 4 perdenti degli spareggi Lega A/B

• 4 terze della Lega B

• 4 vincitrici dei gironi della Lega C

• 4 vincitrici degli spareggi Lega B/C

Lega C

• 4 sconfitte degli spareggi Lega B/C

• 8 terze e quarte della Lega C

• 6 squadre della Lega D