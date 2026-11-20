UEFA Nations League 2026/27: calendario e risultati
venerdì 20 novembre 2026
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Consulta il calendario completo e i risultati della UEFA Nations League 2026/27.
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La UEFA Nations League 2026/27 prevede 184 partite, di cui 156 nella fase a leghe, in programma dal 24 settembre al 17 novembre 2026. I quarti di finale e gli spareggi si disputeranno a marzo 2027, mentre la fase finale è prevista a giugno.
Consulta il calendario e i risultati.
Calendario fase ad eliminazione diretta
*Orari CET
Quarti di finale
Giovedì 25 marzo 2027
Belgio - Germania (20:45)
Spagna - Francia (20:45)
Sabato 27 marzo 2027
Norvegia - Inghilterra (18:00)
Paesi Bassi - Portogallo (20:45)
Domenica 28 marzo 2027
Francia - Spagna (20:45)
Germania - Belgio (20:45)
Martedì 30 marzo 2027
Inghilterra - Norvegia (20:45)
Portogallo - Paesi Bassi (20:45)
Semifinali
Mercoledì 9 giugno 2027
Paesi Bassi/Portogallo - Spagna/Francia (21:00)
Giovedì 10 giugno 2027
Belgio/Germania - Norvegia/Inghilterra (21:00)
Finale terzo posto
Domenica 13 giugno 2027
Paesi Bassi/Portogallo/Spagna/Francia - Belgio/Germania/Norvegia/Inghilterra (15:00 da conf.)
Finale
Domenica 13 giugno 2027
Paesi Bassi/Portogallo/Spagna/Francia - Belgio/Germania/Norvegia/Inghilterra (21:00)
Calendario spareggi
Spareggi Lega A/B
Giovedì 25 marzo 2027
Bosnia ed Erzegovina - Danimarca (20:45)
Ungheria - Serbia (20:45)
Sabato 27 marzo 2027
Repubblica d'Irlanda - Croazia (20:45)
Slovenia - Galles (20:45)
Domenica 28 marzo 2027
Serbia - Ungheria (18:00)
Danimarca - Bosnia ed Erzegovina (20:45)
Martedì 30 marzo 2027
Croazia - Repubblica d'Irlanda (20:45)
Galles - Slovenia (20:45)
Spareggi Lega B/C
Giovedì 25 marzo 2027
Cipro - Macedonia del Nord (18:00)
Bielorussia - Israele (20:45)
Sabato 27 marzo 2027
Isole Faroe - Georgia (15:00)
Estonia - Romania (18:00)
Domenica 28 marzo 2027
Macedonia del Nord - Cipro (15:00)
Israele - Bielorussia (20:45)
Martedì 30 marzo 2027
Georgia - Isole Faroe (18:00)
Romania - Estonia (20:45)
La UEFA Nations League 2028/29 cambia
A partire dall'edizione 2028/29, la UEFA Nations League passerà dall'attuale formato a quattro leghe a un sistema con tre leghe da 18 squadre ciascuna. Ogni lega sarà composta da tre gironi da sei squadre. Poiché le nazionali partecipanti saranno 55, la Lega C comprenderà anche un girone da sette squadre. La modifica rientra in un nuovo progetto per le competizioni delle nazionali maschili.
Fase a leghe: i risultati
Giornata 1
Giovedì 24 settembre 2026
P1 Andorra - Malta 1-2
A2 Paesi Bassi - Germania 1-1
A2 Serbia - Grecia 1-2
A4 Norvegia - Danimarca 3-2
A4 Portogallo - Galles 1-0
B3 Austria - Israele 3-1
B3 Kosovo - Repubblica d'Irlanda 1-0
P2 Liechtenstein - Lituania 0-2
Venerdì 25 settembre 2026
B2 Georgia - Irlanda del Nord 0-1
C2 Armenia - Lettonia 2-0
A1 Italia - Belgio 0-2
A1 Turchia - Francia 0-1
B2 Ungheria - Ucraina 0-1
B4 Polonia - Bosnia ed Erzegovina 0-0
B4 Svezia - Romania 2-1
C2 Montenegro - Cipro 2-1
Sabato 26 settembre 2026
B1 Slovenia - Scozia 0-0
C1 San Marino - Finlandia 0-7
C3 Isole Faroe - Kazakistan 1-1
C4 Bulgaria - Lussemburgo 1-2
C4 Islanda - Estonia 1-1
A3 Cechia - Croazia 1-2
A3 Inghilterra - Spagna 2-3
B1 Macedonia del Nord - Svizzera 0-3
C1 Albania - Bielorussia 2-0
C3 Slovacchia - Moldavia 2-0
Seconda giornata
Domenica 27 settembre 2026
P2 Lituania - Azerbaigian 1-1
A2 Serbia - Paesi Bassi 1-2
A4 Danimarca - Galles 2-0
B3 Austria - Kosovo 3-1
P1 Gibilterra - Andorra 0-0
A2 Germania - Grecia 0-1
A4 Norvegia - Portogallo 1-2
B3 Israele - Repubblica d'Irlanda 0-3
Lunedì 28 settembre 2026
B2 Georgia - Ucraina 0-0
C2 Armenia - Montenegro 2-3
C2 Lettonia - Cipro 0-0
A1 Belgio - Francia 0-1
A1 Turchia - Italia 1-4
B2 Irlanda del Nord - Ungheria 0-0
B4 Romania - Bosnia ed Erzegovina 2-4
B4 Svezia - Polonia 3-1
Martedì 29 settembre 2026
C1 Finlandia - Bielorussia 0-0
C3 Moldavia - Isole Faroe 1-1
A3 Cechia - Inghilterra 0-2
A3 Spagna - Croazia 4-1
B1 Scozia - Svizzera 0-3
B1 Slovenia - Macedonia del Nord 2-0
C1 San Marino - Albania 0-3
C3 Slovacchia - Kazakistan 2-1
C4 Bulgaria - Estonia 0-0
C4 Lussemburgo - Islanda 0-3
Terza giornata
Giovedì 1 ottobre 2026
P2 Azerbaigian - Liechtenstein 0-0
A2 Germania - Serbia 2-0
A2 Grecia - Paesi Bassi 2-2
A4 Danimarca - Portogallo 2-4
A4 Galles - Norvegia 2-1
B3 Israele - Kosovo 0-0
B3 Repubblica d'Irlanda - Austria 2-2
P1 Malta - Gibilterra 1-1
Venerdì 2 ottobre 2026
C3 Kazakistan - Moldavia 1-2
C2 Cipro - Armenia 2-0
C2 Lettonia - Montenegro 1-2
A1 Belgio - Turchia 3-0
A1 Francia - Italia 1-1
B2 Ungheria - Georgia 1-0
B2 Ucraina - Irlanda del Nord 0-3
B4 Bosnia ed Erzegovina - Svezia 1-1
B4 Polonia - Romania 6-0
C3 Isole Faroe - Slovacchia 1-1
Sabato 3 ottobre 2026
C1 Finlandia - Albania 2-1
A3 Croazia - Inghilterra 0-7
C1 Bielorussia - San Marino 4-0
C4 Estonia - Lussemburgo 1-0
C4 Islanda - Bulgaria 3-0
A3 Spagna - Cechia 3-1
B1 Macedonia del Nord - Scozia 0-2
B1 Svizzera - Slovenia 2-1
Quarta giornata
Domenica 4 ottobre 2026
P2 Azerbaigian - Lituania 1-0
B3 Kosovo - Austria 1-1
P1 Malta - Andorra 1-0
A2 Grecia - Germania 0-0
A2 Paesi Bassi - Serbia 2-1
A4 Portogallo - Norvegia 2-1
A4 Galles - Danimarca 0-1
B3 Repubblica d'Irlanda - Israele 1-1
Lunedì 5 ottobre 2026
C2 Cipro - Lettonia 2-1
A1 Francia - Belgio 4-1
A1 Italia - Turchia 3-1
B2 Irlanda del Nord - Georgia 0-0
B2 Ucraina - Ungheria 1-2
B4 Bosnia ed Erzegovina - Polonia 1-0
B4 Romania - Svezia 0-1
C2 Montenegro - Armenia 0-0
Martedì 6 ottobre 2026
C3 Kazakistan - Isole Faroe 2-2
A3 Croazia - Spagna 1-2
A3 Inghilterra - Cechia 3-0
B1 Scozia - Slovenia 1-2
B1 Svizzera - Macedonia del Nord 3-0
C1 Albania - San Marino 2-1
C1 Bielorussia - Finlandia 1-0
C3 Moldavia - Slovacchia 0-4
C4 Estonia - Islanda 0-0
C4 Lussemburgo - Bulgaria 0-2
Quinta giornata
Giovedì 12 novembre 2026
A1 Turchia - Belgio 1-2
C2 Armenia - Cipro 1-1
A1 Italia - Francia 3-1
A3 Cechia - Spagna 0-2
A3 Inghilterra - Croazia 2-1
C1 Albania - Finlandia 2-0
C1 San Marino - Bielorussia 0-2
C2 Montenegro - Lettonia 2-1
Venerdì 13 novembre 2026
C3 Moldavia - Kazakistan 2-1
A2 Paesi Bassi - Grecia 7-0
A2 Serbia - Germania 1-3
B1 Scozia - Macedonia del Nord 2-1
B1 Slovenia - Svizzera 0-0
C3 Slovacchia - Isole Faroe 2-2
C4 Bulgaria - Islanda 0-5
C4 Lussemburgo - Estonia 0-5
P1 Andorra - Gibilterra 2-0
P2 Liechtenstein - Azerbaigian 0-1
Sabato 14 novembre 2026
B3 Kosovo - Israele 0-0
A4 Norvegia - Galles 3-1
B2 Georgia - Ungheria 0-2
A4 Portogallo - Danimarca 1-4
B2 Irlanda del Nord - Ucraina 1-0
B3 Austria - Repubblica d'Irlanda 1-0
B4 Romania - Polonia 2-1
B4 Svezia - Bosnia ed Erzegovina 3-2
Sesta giornata
Domenica 15 novembre 2026
C2 Cipro - Montenegro 1-4
C2 Lettonia - Armenia 0-0
C1 Bielorussia - Albania 0-2
C1 Finlandia - San Marino 7-2
A1 Belgio - Italia 4-1
A1 Francia - Turchia 2-1
A3 Croazia - Cechia 2-1
A3 Spagna - Inghilterra 2-3
Lunedì 16 novembre 2026
C3 Isole Faroe - Moldavia 1-0
C3 Kazakistan - Slovacchia 2-2
C4 Estonia - Bulgaria 2-1
C4 Islanda - Lussemburgo 3-0
P2 Lituania - Liechtenstein 2-1
A2 Germania - Paesi Bassi 5-0
A2 Grecia - Serbia 1-0
B1 Macedonia del Nord - Slovenia 0-3
B1 Svizzera - Scozia 4-0
P1 Gibilterra - Malta 1-1
Martedì 17 novembre 2026
A4 Danimarca - Norvegia 2-3
A4 Galles - Portogallo 2-3
B2 Ungheria - Irlanda del Nord 1-1
B2 Ucraina - Georgia 1-0
B3 Israele - Austria 1-1
B3 Repubblica d'Irlanda - Kosovo 3-0
B4 Bosnia ed Erzegovina - Romania 2-1
B4 Polonia - Svezia 1-1