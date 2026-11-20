La UEFA Nations League 2026/27 prevede 184 partite, di cui 156 nella fase a leghe, in programma dal 24 settembre al 17 novembre 2026. I quarti di finale e gli spareggi si disputeranno a marzo 2027, mentre la fase finale è prevista a giugno.

Consulta il calendario e i risultati.

*Orari CET

Giovedì 25 marzo 2027

Belgio - Germania (20:45)

Spagna - Francia (20:45)

Sabato 27 marzo 2027

Norvegia - Inghilterra (18:00)

Paesi Bassi - Portogallo﻿ (20:45)

Domenica 28 marzo 2027

Francia - Spagna﻿ (20:45)

Germania - Belgio﻿ (20:45)

Martedì 30 marzo 2027

Inghilterra - Norvegia﻿ (20:45)

Portogallo - Paesi Bassi﻿ (20:45)

Mercoledì 9 giugno 2027

Paesi Bassi/Portogallo - Spagna/Francia﻿ (21:00)﻿

Giovedì 10 giugno 2027

Belgio/Germania - Norvegia/Inghilterra (21:00)

Domenica 13 giugno 2027

Paesi Bassi/Portogallo/Spagna/Francia - Belgio/Germania/Norvegia/Inghilterra (15:00 da conf.)

Domenica 13 giugno 2027

Paesi Bassi/Portogallo/Spagna/Francia - Belgio/Germania/Norvegia/Inghilterra (21:00)

Giovedì 25 marzo 2027

Bosnia ed Erzegovina - Danimarca﻿ (20:45)

Ungheria - Serbia﻿ (20:45)

Sabato 27 marzo 2027

Repubblica d'Irlanda - Croazia﻿ (20:45)

Slovenia - Galles﻿ (20:45)

Domenica 28 marzo 2027

Serbia - Ungheria (18:00)

Danimarca - Bosnia ed Erzegovina﻿ (20:45)﻿

Martedì 30 marzo 2027

Croazia - Repubblica d'Irlanda﻿ (20:45)

Galles - Slovenia﻿ (20:45)

Giovedì 25 marzo 2027

Cipro - Macedonia del Nord (18:00)

Bielorussia - Israele﻿ (20:45)

Sabato 27 marzo 2027

Isole Faroe - Georgia﻿ (15:00)

Estonia - Romania﻿ (18:00)

Domenica 28 marzo 2027

Macedonia del Nord - Cipro (15:00)

Israele - Bielorussia﻿ (20:45)

Martedì 30 marzo 2027

Georgia - Isole Faroe﻿ (18:00)

Romania - Estonia (20:45)

La UEFA Nations League 2028/29 cambia

A partire dall'edizione 2028/29, la UEFA Nations League passerà dall'attuale formato a quattro leghe a un sistema con tre leghe da 18 squadre ciascuna. Ogni lega sarà composta da tre gironi da sei squadre. Poiché le nazionali partecipanti saranno 55, la Lega C comprenderà anche un girone da sette squadre. La modifica rientra in un nuovo progetto per le competizioni delle nazionali maschili.