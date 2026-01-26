Sorteggio della fase a leghe di della UEFA Nations League 2026/27: dove e quando si svolge? Chi vi partecipa?

Il sorteggio della fase a leghe dell'edizione 2026/27 si svolgerà a Bruxelles giovedì 12 febbraio alle 18:00 CET.

Come funziona il sorteggio della fase a leghe di Nations League?

Le 54 federazioni che partecipano alla UEFA Nations League 2026/27 sono suddivise in quattro leghe, in base alla lista d'accesso e in attesa degli spareggi per le leghe C/D a marzo 2026.

I sorteggi delle Leghe A, B e C formano quattro gironi da quattro squadre. Ogni squadra gioca sei partite (tre in casa e tre in trasferta) contro le altre tre nazioni del girone.

Il sorteggio della Lega D forma due gironi da tre squadre. Ogni squadra gioca quattro partite (due in casa e due in trasferta) contro le altre due nazioni del girone.

Lega A

Le 16 squadre assegnate alla Lega A sono divise in quattro fasce:

la prima fascia contiene le prime quattro squadre in classifica, ovvero le squadre dal 1° al 4° posto;

la seconda fascia contiene le quattro squadre classificate dal 5° all'8° posto;

la terza fascia contiene le quattro squadre classificate dal 9° al 12° posto;

la quarta fascia contiene le quattro squadre classificate dal 13° al 16° posto.

Lega B

Le 16 squadre assegnate alla Lega B sono divise in quattro fasce:

la prima fascia contiene le squadre classificate dal 17° al 20° posto;

la seconda fascia contiene le quattro squadre classificate dal 21° al 24° posto;

la terza fascia contiene le quattro squadre classificate dal 25° al 28° posto;

la quarta fascia contiene le quattro squadre classificate dal 29° al 32° posto.

Lega C

Le 16 squadre assegnate alla Lega C sono divise in quattro fasce:

la prima fascia contiene le squadre classificate dal 33° al 36° posto;

la seconda fascia contiene le quattro squadre classificate dal 37° al 40° posto;

la terza fascia contiene le quattro squadre classificate dal 41° al 44° posto;

la quarta fascia contiene le quattro squadre classificate dal 45° al 48° posto.

* La classifica delle squadre dal 45° al 48° posto sarà confermata dopo gli spareggi per le leghe C/D di UEFA Nations League 2024/25 a marzo 2026. Al sorteggio, le squadre partecipanti agli spareggi saranno rappresentate da segnaposto.

Lega D

* Le ultime sei squadre vengono assegnate alla Lega D, divisa in due fasce:

la prima fascia contiene le quattro squadre classificate dal 49° al 52° posto;*

la seconda fascia contiene le due squadre classificate al 53° e 54° posto.

*La classifica delle squadre dal 49° al 52° posto sarà confermata dopo gli spareggi per le leghe C/D di UEFA Nations League 2024/25 a marzo 2026. Al sorteggio, le squadre partecipanti agli spareggi saranno rappresentate da segnaposto.

Quali sono le fasce per il sorteggio della fase a leghe di Nations League?

Lega A

Fascia 1: Portogallo, Spagna, Francia, Germania

Fascia 2: Italia, Paesi Bassi, Danimarca, Croazia

Fascia 3: Serbia, Belgio, Inghilterra, Norvegia

Fascia 4: Galles, Cechia, Grecia, Turchia

Lega B

Fascia 1: Scozia, Ungheria, Polonia, Israele

Fascia 2: Svizzera, Bosnia ed Erzegovina, Austria, Ucraina

Fascia 3: Slovenia, Georgia, Repubblica d'Irlanda, Romania

Fascia 4: Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Kosovo

Lega C

Fascia 1: Islanda, Albania, Montenegro, Kazakistan

Fascia 2: Finlandia, Slovacchia, Bulgaria, Armenia

Fascia 3: Bielorussia, Isole Faroe, Cipro, Estonia

Fascia 4*: Lettonia o Gibilterra, Lussemburgo o Malta, Moldavia, San Marino

* La classifica delle squadre dal 45° al 48° posto sarà confermata dopo gli spareggi per le leghe C/D di UEFA Nations League 2024/25 a marzo 2026 tra Lettonia/Gibilterra e Lussemburgo/Malta. Al sorteggio, le squadre partecipanti a questi spareggi saranno rappresentate da segnaposto.

Lega D

Fascia 1*: Azerbaigian, Lituania, Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo

Fascia 2: Liechtenstein, Andorra

* La classifica delle squadre dal 49° al 52° posto sarà confermata dopo gli spareggi per le leghe C/D di UEFA Nations League 2024/25 a marzo 2026. Al sorteggio, le squadre partecipanti a questi spareggi saranno rappresentate da segnaposto.

Qual è la procedura del sorteggio di Nations League?

Lega D

Il sorteggio inizia con la Lega D e la Fascia 1, che contiene quattro palline. Le squadre estratte vengono assegnate ai gironi in ordine crescente da P1 a P2.

Viene estratta la prima pallina e la squadra viene assegnata al gruppo P1;

viene estratta la seconda pallina e la squadra viene assegnata al gruppo P2;

viene estratta la terza pallina e la squadra viene assegnata al gruppo P1;

viene estratta la quarta e ultima pallina e la squadra viene assegnata al gruppo P2;

Il sorteggio prosegue con la Fascia 2.

Viene estratta la prima pallina e la squadra viene assegnata al gruppo P1;

viene estratta la seconda e ultima pallina e la squadra viene assegnata al gruppo P2.

Una volta svuotate entrambe le urne, i gruppi P1 e P2 contengono tre squadre ciascuno.

Lega C

Il sorteggio prosegue con la Lega C e la Fascia 1, che contiene quattro palline. Le squadre sorteggiate vengono assegnate ai gironi in ordine crescente da C1 a C4, salvo condizioni di sorteggio.

Viene estratta la prima pallina la squadra viene assegnata al gruppo C1;

viene estratta la seconda pallina e la squadra viene assegnata al gruppo C2;

viene estratta la terza pallina e la squadra viene assegnata al gruppo C3;

viene estratta la quarta e ultima pallina e la squadra viene assegnata al gruppo C4;

svuotata l'urna 1, tutti i gruppi da C1 a C4 contengono una squadra della Fascia 1.

Il sorteggio prosegue con la Fascia 2 e segue le stesse regole descritte sopra per la Fascia 1. La stessa procedura viene poi applicata alla Fascia 3 e infine alla Fascia 4. Quando tutte le urne sono state svuotate, ognuno dei quattro gironi della Lega C contiene quattro squadre, una per fascia.

Lega B

Il sorteggio segue la stessa procedura della Lega C. Una volta svuotate tutte le urne, ognuno dei quattro gironi della Lega B contiene quattro squadre, una per fascia.

Lega A

Il sorteggio della Lega A segue la stessa procedura delle Leghe C e B.

Il sorteggio si conclude con l'estrazione della quarta e ultima pallina di Fascia 4 della Lega A.

Una volta svuotate tutte le urne, i quattro gironi della Lega A contengono quattro squadre, una per fascia.

Condizioni di sorteggio

Se si verifica o si prevede che si verifichi una condizione di sorteggio, il computer indica il successivo gruppo disponibile per la squadra sorteggiata. Per ulteriori dettagli, leggere la procedura di sorteggio integrale.

Scontri vietati tra squadre

In base alle decisioni del Comitato Esecutivo UEFA valide al momento del sorteggio, le seguenti squadre non possono essere sorteggiate nello stesso girone:

Bosnia ed Erzegovina (Lega B, fascia 2) / Kosovo (Lega B, fascia 4)

Non possono verificarsi altri scontri vietati perché le squadre interessate non giocano nella stessa lega.

Condizioni per trasferte eccessive

Un girone può comprendere al massimo una coppia di squadre che sono state identificate come eccessivamente distanti (vale in entrambe le direzioni, per 8 ore o più, in base ai tempi per il volo diretto più 90 minuti per le operazioni a terra).

Delle 20 coppie di nazioni identificate come troppi distanti, in Lega C potrebbero essere applicate condizioni per il sorteggio della fase a leghe di UNL 2026/27.

Da Islanda (Lega C, fascia 1) ad Armenia (Lega C, fascia 2) e Cipro (Lega C, fascia 3) e viceversa

Da Kazakistan (Lega C, fascia 1) a Isole Faroe (League C, fascia 3), Gibilterra (*se in Lega C, fascia) e Malta (*se in Lega C, fascia 4) e viceversa

*Al sorteggio viene applicata questa condizione anche se i risultati degli spareggi per la Lega C/D saranno noti solo a marzo 2026.

Pertanto, si applica la seguente condizione di sorteggio: se una squadra in elenco viene o potrebbe essere sorteggiata in un girone che contiene già due squadre di questa categoria, la squadra sorteggiata viene inserita nel primo girone disponibile in ordine alfabetico, come indicato dal computer.

Nazioni con condizioni climatiche rigide

Sette nazioni presentano un rischio medio o elevato di condizioni climatiche rigide in inverno.

Estonia (Lega C)

Isole Faroe (Lega C)

Finlandia (Lega C)

Islanda (LegaC)

Lettonia (Lega C o D)

Lituania (Lega D)

Norvegia (Lega A)

Possono essere sorteggiate nello stesso girone al massimo due di queste nazioni. Questa condizione si applica solo alla Lega C, che presenta una squadra di fascia 1 (Islanda), una di fascia 2 (Finlandia), due di fascia 3 (Estonia e Isole Faroe) e una di fascia 4 (Lettonia).

Quali sono le date della Nations League 2026/27?

Sorteggio fase a leghe: 12 febbraio 2026

Prima giornata: 24-26 settembre 2026

Seconda giornata: 27-29 settembre 2026

Terza giornata: 30 settembre-3 ottobre 2026*

Quarta giornata: 4-6 ottobre 2026

Quinta giornata: 12-14 novembre 2026

Sesta giornata: 15-17 novembre 2026

Quarti di finale Lega A: 25-30 marzo 2027

Spareggi per le leghe A/B e B/C: 25-30 marzo 2027

Finals: 9-13 giugno 2027

Spareggi per le leghe C/D: 23-28 marzo 2028

*Mercoledì 30 settembre 2026 non è una data prevista per la Settimana del Calcio ma, in via eccezionale, può essere utilizzata per programmare le partite della terza giornata.