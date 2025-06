Portogallo-Spagna 2-2 (7-5 dcr): trionfo ai rigori, lusitani nella storia

Nella finale alla Munich Football Arena, il Portogallo diventa la prima nazionale a vincere la UEFA Nations League per due volte, battendo la Spagna ai rigori dopo il 2-2 di tempi regolamentari e supplementari.

Momenti chiave 5' João Neves di destro manda di poco a lato

15' Pedri sfiora il vantaggio per la Roja

21' Zubimendi fa centro da due passi e porta avanti le Furie Rosse

26' Nuno Mendes con un grande tiro di sinistro firma il pareggio

45' Oyarzabal raccoglie il passaggio di Pedri e riporta avanti la nazionale di De La Fuente

61' Ronaldo segna e riporta di nuovo in parità i lusitani

92' Nélson Semedo mette a lato da posizione favorevole

Rigori' Diogo Costa para il tiro di Álvaro Morata e regala il successo alla sua squadra

La partita in breve: il Portogallo rimonta due volte e vince ai rigori

Dopo semifinali emozionanti e avvincenti, le due finaliste regalano colpi di scena a raffica anche in questa sfida decisiva per il titolo. In apertura João Neves sfiora il vantaggio per il Portogallo, mentre Pedri e Nico Williams mancano di poco il bersaglio dalla parte opposta nei 20 avvincenti minuti iniziali. Un gol sembra nell'aria.

Martin Zubimendi esulta dopo il vantaggio della Spagna Getty Images

Ed è la Spagna a trovarlo, grazie a Martin Zubimendi che fa centro da due passi dopo che la nazionale di Roberto Martínez, per due volte, non riesce a liberare l'area dopo l'insidioso cross di Lamine Yamal. Ma, dopo appena cinque minuti Nuno Mendes risponde con un gran gol: ricevuto il passaggio di Pedro Neto a 20 metri dalla porta, il difensore del Paris si libera di Oscar Mingueza e mette alle spalle di Unai Simón con un perfetto tiro in diagonale.

Nuno Mendes festeggia il rapido pareggio dei lusitani AFP via Getty Images

La squadra di Luis de la Fuente non si scompone e reagisce allo scadere del primo tempo: il merito è in gran parte di Pedri, che avanza palla al piede e di esterno inventa un passaggio filtrante perfetto che Mikel Oyarzabal devia con freddezza alle spalle di Diogo Costa in uscita.

Mikel Oyarzabal riporta avanti la Roja poco prima dell'intervallo AFP via Getty Images

Gli ingressi in campo di Rúben Neves e Nélson Semedo dopo l'intervallo danno slancio alla Seleção portoghese, che trova di nuovo il pareggio grazie all'ottavo gol di Cristiano Ronaldo in questa Nations League. Nuno Mendes è ancora una volta al centro dell'azione, supera Yamal e crossa: il pallone si impenna per la deviazione di Robin Le Normand, Ronaldo - dopo aver eluso la marcatura di Marc Cucurella - insacca al volo da distanza ravvicinata.

L'eterno Ronaldo firma il nuovo pareggio Getty Images

Il miglior marcatore di sempre della storia del Portogallo è costretto a uscire per infortunio verso la fine dei tempi regolamentari, ma i lusitani creano comunque la prima vera occasione dei supplementari con Nélson Semedo, che calcia però a lato. La Seleção si affida a Rafael Leão per tenere in apprensione gli avversari, ma la Roja si riorganizza e ha il sopravvento per gran parte dei supplementari, senza creare tuttavia grandi pericoli. Si va così ai rigori. Il Portogallo segna sempre, nella Spagna invece Álvaro Morata si fa ipnotizzare da Diogo Costa: così, dopo il gol di Rúben Neves, si scatena la festa di CR7 e compagni.

Portogallo-Spagna 7-5 dcr: la partita minuto per minuto e le reazioni

Player of the Match: Nuno Mendes (Portogallo)

“Nuno è stato straordinario sia in attacco che in difesa durante il torneo, contribuendo con gol e assist".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Statistiche chiave

Entrambe le nazionali erano in lizza per essere le prime a vincere questa competizione due volte, mentre la Spagna ha giocato la terza finale consecutiva, un record.

Mikel Oyarzabal ha segnato nella finale della Nations League 2021 e 2025, oltre al gol vittoria nella finale di UEFA EURO 2024.

La Spagna ha segnato 25 reti in dieci incontri della Nations League 2024/25: è il record per una nazionale in una singola edizione della competizione.

Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore over 40 a giocare e segnare in finale. Il giocatore più anziano ad aver giocato in precedenza era stato Luka Modrić (37 anni e 282 giorni, contro la Spagna nel 2023).

Yeremy Pino, Mikel Merino e Unai Simón hanno tutti giocato con la Spagna nelle finali delle ultime tre edizioni della Nations League (2021, 2023, 2025).

Bernardo Silva ha raggiunto Gianluigi Donnarumma (26) per il maggior numero di presenze nella storia della Nations League.

Formazioni

Portogallo: Diogo Costa; João Neves (Nélson Semedo 46), Rúben Dias, Gonçalo Inácio (Renato Veiga 74), Nuno Mendes; Bernardo Silva (Rafael Leão 74), Vitinha; Francisco Conceição (Rúben Neves 46), Fernandes, Pedro Neto (Diogo Jota 106); Ronaldo (Gonçalo Ramos 88)

Spagna: Unai Simón; Mingueza (Pedro Porro 92), Le Normand, Huijsen, Cucurella; Pedri (Isco 74), Zubimendi, Fabián Ruiz (Merino 74); Yamal (Pino 106), Oyarzabal (Morata 111), Williams (Álex Baena 92)