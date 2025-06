Germania-Francia 0-2: Bleus al terzo posto

Il 50esimo gol in nazionale di Kylian Mbappé trascina la Francia al successo contro i padroni di casa della Germania nella finale per il terzo posto della UEFA Nations League. Alla Stuttgart Arena, i Bleus vincono 2-0 grazie ai gol dell'attaccante del Real Madrid e di Michael Olise e si aggiudicano la "medaglia di bronzo".

Momenti chiave 2' Maignan respinge il tentativo di Woltemade

5' Digne respinge di testa il tiro diretto in porta di Füllkrug

37' Wirtz colpisce il palo per i tedeschi

45' Mbappé porta la Francia in vantaggio

59' Thuram pareggia il conto dei legni per la nazionale di Deschamps

79' Ter Stegen si oppone alla grande a Mbappé

84' Olise raccoglie l'assist di Mbappé e insacca il raddoppio a porta vuota

La partita in breve: Mbappé fa la differenza a Stoccarda

Sono i padroni di casa a partire meglio, spinti dal calore del pubblico di Stoccarda. La Francia rischia subito grosso, ma il portiere Mike Maignan è bravo a respingere da distanza ravvicinata la conclusione di Nick Woltemade. Sul prosieguo dell’azione, è provvidenziale l’intervento di Lucas Digne, che salva sulla linea con un colpo di testa il tiro a botta sicura di Niclas Füllkrug.

Germania-Francia 0-2: la partita minuto per minuto e le reazioni

Al 38' la nazionale tedesca va per la terza volta vicina al vantaggio, ma il destro di precisione di Florian Wirtz si infrange sul palo più lontano dopo aver superato Maignan.

Allo scadere del primo tempo la nazionale di Julian Nagelsmann paga dazio per le occasioni sprecate, con Mbappé che dopo un controllo volante si accentra e lascia partire un destro a giro che si infila alle spalle di Marc-André ter Stegen, festeggiando così il cinquantesimo gol per la nazionale francese. L'attaccante del Real Madrid si porta così a un solo gol dalla leggenda francese Thierry Henry, secondo marcatore di tutti i tempi dei Bleus.

Kylian Mbappé esulta dopo aver portato la Francia in vantaggio AFP via Getty Images

Dopo un'ora di gioco, Marcus Thuram va vicino al raddoppio per gli ospiti, ma l'attaccante dell'Inter colpisce il secondo legno del pomeriggio con un tiro a giro da appena dentro l'area di rigore. È la Francia che sembra attaccare in modo più convinto e, al 79', Ter Stegen deve superarsi per evitare il raddoppio avversario fermando l'acrobatico tiro al volo di Mbappé.



Ma a sei minuti dalla fine il raddoppio è inevitabile. Ancora l'attaccante del Real Madrid scatta in campo aperto e anziché tirare, con grande altruismo, serve a Olise il più comodo degli assist: il giocatore del Bayern ringrazia e insacca il 2-0 a porta vuota.



Michael Olise realizza il raddoppio per la Francia AFP via Getty Images

La nazionale di Deschamps vince e conquista il terzo posto. Entrambe le squadre ora concentreranno la loro attenzione sulla qualificazione per la Coppa del Mondo 2026, con la Germania in azione il 4 settembre contro la Slovacchia e la Francia che affronterà l'Ucraina il giorno dopo.

Player of the Match: Kylian Mbappé (Francia)

"Ha segnato il primo gol che ha sbloccato la partita, ha fornito l'assist per il secondo gol ed è stato pericoloso soprattutto nelle transizioni della Francia".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Kylian Mbappé con il premio Player of the Match Getty Images

Statistiche chiave

Era la prima sfida non amichevole tra le due nazionali dalla vittoria 1-0 della Francia a Monaco di Baviera nella fase a gironi di EURO 2020.

Per la prima volta dalle sconfitte contro Olanda e Francia nell'ottobre 2018, la Germania ha perso due partite consecutive di Nations League.

Per appena la seconda volta nelle ultime 24 partite di Nations League, la nazionale tedesca non è riuscita a segnare.

Soltanto una delle ultime 21 partite della Francia in UEFA Nations League è finita senza reti.

Mbappé è diventato il terzo giocatore francese a segnare 50 reti in nazionale dopo Olivier Giroud (57) ed Henry (51).

Formazioni

Germania: Ter Stegen; Kimmich, Tah, Koch, Raum (Mittelstädt 65'); Goretzka (Bischof 65'), Gross (Kehrer 73'); Woltemade (Undav 46'), Wirtz, Adeyemi (Gnabry 78'); Füllkrug

France: Maignan; Gusto, Badé, L Hernández, Digne; Tchouaméni (Koné 68'), Rabiot; Kolo Muani (Doué 68'), Cherki (Olise 68'), Thuram (Guendouzi 90'); Mbappé