Germania - Francia, anteprima finale per il terzo posto di Nations League: dove guardarla, orario, probabili formazioni e dichiarazioni dei Ct

Domenica 8 giugno la Germania affronterà la Francia nella finale per il terzo posto della UEFA Nations League.

Germania - Francia in breve Quando: domenica 8 giugno (ore 15:00 CET)

Dove: Stuttgart Arena, Stoccarda

Che cosa: finale per il terzo posto di UEFA Nations League

Dove guardare la finale per il terzo posto in TV

Cosa devi sapere?

I sogni della Germania di raggiungere la finale di Nations League in casa si sono infranti a Monaco, dove un grande tiro di Francisco Conceição e una conclusione di Cristiano Ronaldo hanno ribaltato il vantaggio tedesco, siglato da Florian Wirtz al 48'. Il risultato è stato deludente, ma il commissario tecnico Julian Nagelsmann si è detto ancor più colpito dalla prestazione, definendola "una delle nostre peggiori degli ultimi diciotto mesi". Ora spera in una prova di carattere nella finale per il terzo posto contro la Francia, squadra contro cui la Germania non vince da quattro partite ufficiali.

Se la Germania è stata vittima di una rimonta, la Francia ha sfiorato un'impresa storica: sotto di quattro reti contro la Spagna, ha reagito con orgoglio dando vita ad un finale emozionante. La Roja, tuttavia, si è comunque imposta per 5-4 in quella che è diventata la partita più prolifica nella storia della Nations League. In vista della sfida per il terzo posto, il CT francese Didier Deschamps ha espresso incertezza su ciò che lo attende: "Sarà una partita diversa. Ci saranno dei cambiamenti, sia nella Germania che nella nostra squadra, ma faremo il possibile per recuperare le energie e vincere".

Highlights: Spagna - Francia 5-4

Probabili formazioni

Germania: Ter Stegen; Kimmich, Tah, Koch, Anton; Goretzka, Gross; Sané, Wirtz, Mittelstädt; Füllkrug

Francia: Maignan; Gusto, Konaté, L Hernández, T Hernández; Guendouzi, Rabiot; Olise, Cherki, Barcola; Mbappé

Highlights: Germania-Portogallo 1-2

Le opinioni dal campo

Julian Nagelsmann, Ct Germania, sulla sconfitta contro il Portogallo: "È stata una delle nostre partite peggiori dell'ultimo anno e mezzo. Ci sono mancate aggressività e vivacità e, inoltre, uno o due giocatori non sono stati abbastanza coinvolti in attacco. Abbiamo bisogno del 100% da parte di tutti".

Didier Deschamps, Ct Francia, sulla semifinale contro la Spagna: "Ci sono alcuni aspetti da correggere, ma ci sono anche tante cose positive. Abbiamo un grande potenziale in attacco e abbiamo perso solo perché abbiamo affrontato avversari di altissimo livello".

Ultimi risultati (dal più recente)

Germania: SPVPVV

Francia: SVSVPV

