Portogallo - Spagna, anteprima finale di Nations League: dove guardarla, orario, probabili formazioni e dichiarazioni dei Ct

Portogallo e Spagna si affrontano in finale di UEFA Nations League domenica 8 giugno.

Portogallo - Spagna in breve Quando: domenica 8 giugno (21:00 CET)

Dove: Munich Football Arena, Monaco

Cosa: finale di UEFA Nations League 

Dove guardare la finale in TV

Cosa devi sapere?

Vincitore della prima Nations League nel 2019, il Portogallo ha l'opportunità – come la Spagna – di diventare il primo paese a vincere due volte la competizione. La squadra di Roberto Martínez rimane a Monaco per la finale dopo aver eliminato la Germania padrona di casa con una vittoria in rimonta grazie alle reti di Francisco Conceição e Cristiano Ronaldo. La sfida contro le furie rosse riporta alla mente bei ricordi per Ronaldo, autore di una tripletta ai Mondiali del 2018. Se domenica dovesse ripetere l'impresa, scavalcherebbe Viktor Gyökeres in vetta alla classifica marcatori della Nations League.

La Spagna ha la possibilità di vincere un titolo per il terzo anno consecutivo dopo la Nations League del 2023 e gli Europei del 2024. La Roja è stata inarrestabile in avanti, andando sul 4-0 contro la Francia, ma più fragile in difesa, subendo quattro gol e imponendosi "solo" 5-4.

Probabili formazioni

Portogallo: Diogo Costa; Nélson Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves; Bernardo Silva, Ronaldo, Pedro Neto

Spagna: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Pedri, Fabian Ruíz: Yamal, Merino, Williams; Oyarzabal

L'opinione dal campo

Roberto Martínez, Ct Portogallo: "Dobbiamo goderci la vittoria [in semifinale], perché abbiamo vinto per la prima volta contro la Germania dopo tanto tempo. Tatticamente siamo stati eccezionali e il nostro impegno ci ha aiutato. È stata una vittoria di squadra. Ora dobbiamo recuperare e valutare. Vogliamo un'altra prestazione di personalità con questa maglia."

Luis de la Fuente, Ct Spagna: "È molto difficile raggiungere la finale e la cosa importante di questa squadra è che ha fame. Tutti vogliono ancora competere e vincere ancora di più. Lo sguardo negli occhi dei giocatori che c'erano prima e dei nuovi è lo stesso. Sono entusiasta di vedere che i giovani vogliono fare la storia della nazionale".

Ultimi risultati (dal più recente)

Portogallo: VVSPVP

Spagna: VPPVVV

