Insights UEFA Nations League: Germania - Portogallo 1-2

Il cambio di passo nella ripresa unito a un triplice cambio, hanno permesso al Portogallo di rimontare il passivo e battere la Germania nella semifinale di UEFA Nations League semi-final. Per Roberto Martinez, quella di mercoledì è stata "una splendida partita di calcio e per noi, psicologicamente, una prestazione da ricordare".

Dopo un primo tempo a reti bianche, nel secondo tempo il Portogallo ha aumentato l'intensità in modo crescente. Noncurante del vantaggio della Germania dopo appena tre minuti dalla ripresa con Florian Wirtz, il Portogallo ha continuato ad attaccare utilizzando combinazioni corte per sfruttare gli spazi dietro la difesa della Germania, mentre Bruno Fernandes - marcato a uomo nel primo tempo - ha iniziato a trovare spazio tra le linee della Germania.

La cronaca della partita

L'analisi tattica di Nations League: la vittoria del Portogallo sulla Germania

Dieci minuti dopo il colpo di testa di Wirtz, il Portogallo ha effettuato una tripla sostituzione estremamente efficace, facendo entrare Francisco Conceição, Vitinha e Nelson Semedo.

“Dopo il gol la Germania stava crescendo, ma le nostre sostituzioni ci hanno permesso di avere un maggiore controllo del pallone”, ha dichiarato il tecnico Martínez. “Un giocatore come Vitinha è in grado di fare questo. Avere un passaggio e un'energia in più ci ha permesso di entrare meglio nel terzo finale. Coi cambi siamo migliorati, e questa è una cosa che non capita spesso con le nazionali”.

Oltre a correre rischi, “abbiamo anche difeso l'ampiezza tedesca”, ha proseguito il tecnico del Portogallo. “In contropiede siamo stati calmi e abbiamo dimostrato una grande forza psicologica. È stata una partita molto impegnativa per i tedeschi e probabilmente non sono riusciti a contenere quello che cercavamo di fare”.

Il pareggio del Portogallo al 63° minuto è arrivato dopo che il movimento costante del sostituto Francisco Conceição ha creato lo spazio per ricevere la palla - da Rúben Dias - prima del taglio in avanti.

“Conceição pensa sempre a correre, a dribblare e a creare delle occasioni calciando in porta”, ha spiegato l'Osservatore Tecnico UEFA, Aitor Karanka. Come si può vedere nel primo video, i compagni di squadra lo supportano nel suo gioco permettendogli di andare nell'1v1. “Conceição è veloce, ma essendo un mancino e giocando a destra, può dribblare in qualsiasi modo, il che lo rende ancora più imprevedibile e difficile da difendere”.

Vitinha è stato fondamentale anche per rendere efficace il contropiede del Portogallo e per riconquistare il pallone nelle transizioni. “Vitinha e Conceição hanno cambiato la partita”, ha detto Karanka. “Vitinha ha partecipato molto alla manovra. È stato sempre pronto a partire in contropiede e quando riceveva la palla il suo primo pensiero era quello di giocare in avanti, come si può vedere nel secondo video; i suoi passaggi di qualità hanno spesso dato il via ai contropiedi. È stato aggressivo anche senza palla, muovendosi sempre e ruotando la sua posizione”.

È stata questa combinazione di gioco e la volontà di attaccare la linea di fondo della Germania a dare al Portogallo il gol della vittoria al 68', come si vede nel terzo video, con Nuno Mendes che scambia con Bruno Fernandes prima di un filtrante orizzontale che ha trovato il piede sicuro di Cristiano Ronaldo.