Luis de la Fuente sul successo in Nations League e sullo "straordinario" Lamine Yamal

Arrivato sulla panchina della Spagna nel dicembre 2022, Luis de la Fuente ha vinto la UEFA Nations League nel 2023 e UEFA EURO nel 2024.

I campioni in carica della Nations League dovranno però prima vedersela contro la Francia in semifinale, ma De la Fuente, come detto in questa intervista a UEFA.com, è sicuro che i suoi talentuosi ragazzi siano più affamati che mai.

Verso Spagna-Francia

Sullo "straordinario" Lamine Yamal

Non dimentichiamo che ha solo 17 anni. È un giovane dal talento incredibile, che dimostra un livello di maturità ben superiore ai suoi anni. Siamo felici di averlo con noi.

Oltre alla voglia di migliorare, è anche un giocatore generoso, che contribuisce al gruppo. La parola "squadra" è la chiave. Crediamo che la squadra venga sempre prima di ogni individuo, e ogni giocatore rispetta questo ideale.

Guarda il gran gol di Lamine Yamal

Sulla mentalità vincente della Spagna

Sono orgoglioso. Quando si vince così spesso (la Spagna è imbattuta da 23 partite) ci si avvicina sempre di più alla sconfitta, perché un giorno succederà. Ma noi la vediamo come una cosa del tutto normale.

Questo è un gruppo di giocatori molto giovani, con grandi ambizioni, che non si stancano di vincere. Ci regaleranno sempre la gioia di lottare per la vittoria e questa è sempre una cosa meravigliosa. Alla fine, qualsiasi risultato può accadere, soprattutto a questo livello dove tutto è possibile. Ma lo spirito di questa squadra è sempre quello di giocare per vincere.

L'esultanza della Spagna per il successo ai rigori contro i Paesi Bassi nei quarti di Nations League Getty Images

Sulla vittoria nei quarti di finale contro i Paesi Bassi

Questa partita avrebbe potuto essere una finale di EURO. Si sono affrontate due squadre incredibili. Giorni prima di questa partita, avevo già detto che i Paesi Bassi sono una squadra di alto livello. Ma anche noi lo siamo. Sono particolarmente soddisfatto perché abbiamo saputo gestire i momenti difficili.

Highlights: Spagna - Paesi Bassi 3-3 (5-4 dcr)

Sul centrocampo della Spagna

Credo che la Spagna abbia i migliori centrocampisti centrali del mondo. Ci sono Rodri, [Martin] Zubimendi, Fabián Ruiz, [Mikel] Merino, Pedri, [Dani] Olmo, [Álex] Baena.

Fabián [Ruiz] ha qualità eccezionali per quanto riguarda la lettura del gioco. È arrivato all'apice della maturità calcistica e lo si può vedere anche nelle sue prestazioni a livello di club.

Fabián Ruiz col Paris in Champions League UEFA via Getty Images

Siamo felici di avere a disposizione un giocatore come lui che si impegna molto per la squadra e per i compagni. Quando ha la possibilità di giocare, gioca, e quando ha un ruolo più secondario, per così dire, lo accetta senza lamentarsi.