Didier Deschamps sulle aspettative della Francia in UEFA Nations League e sui suoi 13 anni da Ct

Centrocampista difensivo dalla grande visione di gioco che ha vinto con la Francia la Coppa del Mondo FIFA 1998 e UEFA EURO 2000, Didier Deschamps è alla guida dei Bleus dal 2012 e continua a puntare in alto in vista della fase finale di UEFA Nations League.

Il 56enne ha annunciato che lascerà la guida della Francia dopo la Coppa del Mondo 2026, ma resta intenzionato a creare una nuova generazione di campioni.

Verso Spagna-Francia

Sulla Spagna, avversaria in semifinale

Attualmente la Spagna è sicuramente la migliore squadra d'Europa e del mondo, e non solo perché ha vinto l'ultimo EURO. Hanno un nuovo allenatore e nuovi giocatori con caratteristiche diverse. Hanno sempre avuto un buon controllo di palla, ma ora hanno anche nuove qualità, soprattutto in attacco, dove sono molto veloci, in particolare con [Lamine] Yamal e [Nico] Williams".

La Francia è cambiata negli ultimi anni, con molti giocatori che si sono ritirati e giovani giocatori di talento che si sono affermati. Dopo EURO, si è abbassata ulteriormente l'età della squadra, con tutto quello che comporta. C'è tanta qualità ma i ragazzi hanno bisogno di giocare, di passare momenti difficili - come ci è capitato - per crescere e mantenere alto il livello generale.

Tutti i gol della Francia in Nations League

Sulla carriera di allenatore

Se pensavo alla carriera di allenatore da giocatore? No, non ci ho mai pensato. Giocavo per il Valencia, in Spagna, e avevo ancora un anno di contratto, ma avevo molti infortuni; sentivo che il mio corpo mi stava mandando un messaggio e avevo preso la decisione di ritirarmi. Ero ancora abbastanza giovane, non avevo ancora compiuto 33 anni e, in realtà, avevo programmato di prendermi una pausa di qualche anno e di godermi il ritiro.

Tuttavia, durante l'ultima stagione, forse sei mesi o meno nel 2001, il presidente [Jean-Louis] Campora mi chiese di venire ad allenare all'AS Monaco e io ci pensai a lungo. Sapevo che prima o poi avrei fatto il dirigente di qualche società, ma era un pensiero ancora lontano. Tuttavia, dato che quel treno stava passando, ho deciso di prenderlo. Così, alla fine, passò solo una settimana tra la mia ultima partita con il Valencia e il mio primo allenamento con l'AS Monaco.

Didier Deschamps nella sua ultima stagione da giocatore al Valencia PA Images via Getty Images

Sui suoi obiettivi con la Francia all'inizio dell'avventura nel 2012

La nazionale francese stava uscendo da una situazione difficile. Laurent Blanc, arrivato poco prima di me, aveva iniziato a rimettere le cose in carreggiata. Tuttavia, nel 2010 [con Raymond Domenech], abbiamo avuto il "Knysna" [l'uscita della Francia dalla Coppa del Mondo 2010 in Sudafrica], che è stato un disastro per il calcio francese, quindi era tempo di ripristinare l'orgoglio di vestire la gloriosa maglia blu, bianca e rossa".

Ho portato la Francia a sei semifinali e quattro finali nei tornei più importanti. Non tutte sono state vinte, purtroppo. Oggi si giocano molte più partite rispetto agli anni '90. Non so quale sia la longevità media [di un allenatore di una nazionale]. Posso fare un'ipotesi basandomi sui seminari UEFA e FIFA dopo i tornei più importanti: in pratica, ogni due o quattro anni, il 50% degli allenatori cambia. Ci sono requisiti e aspettative. Quindi, se siamo ancora qui dopo 13 anni, è ovviamente grazie ai risultati ottenuti.

Didier Deschamps nel 2013 AFP via Getty Images

Sul successo in Nations League nel 2021

È stato un altro periodo difficile, perché è stato subito dopo [UEFA] EURO [2020], durante la pandemia. È stato abbastanza complicato dopo essere usciti in anticipo rispetto alle aspettative contro la Svizzera nell'estate del 2021. Poter giocare queste semifinali e poi la finale di Nations League a ottobre, ha riportato la nazionale francese al punto in cui si trovava prima di quell'EURO - ma questo è ciò che significa giocare ai massimi livelli. Il massimo livello è senza compromessi e arrivarci è molto difficile. C'è solo un vincitore e solo i vincitori vengono ricordati.