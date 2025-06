Roberto Martínez parla dell'esperienza di Cristiano Ronaldo e sulla semifinale di Nations League contro la Germania

Dopo aver già raggiunto le Final Four con il Belgio nel 2021, il commissario tecnico Roberto Martínez si augura di tornare in finale con il Portogallo, vincitore dell'edizione del 2019.

Prima della semifinale contro i padroni di casa della Germania, Martínez ha parlato alla UEFA del mix di gioventù ed esperienza della sua squadra e del successo ai quarti contro la Danimarca.

Verso Germania-Portogallo

Sulla possibilità di vincere il suo primo trofeo con una nazionale

Non sono nel calcio per vincere trofei. Sono nel calcio per creare squadre vincenti e vedere i miei giocatori sollevare i trofei. Ho già partecipato a una fase finale, quindi so che i piccoli dettagli possono fare la differenza. Questa è una competizione che permette alle squadre di crescere.

Roberto Martínez ha raggiunto le semifinali della Nations League con il Belgio nel 2021, ma è stato sconfitto dalla FranciaGetty Images

Sulla Germania

Rispettiamo molto la Germania, ma se vogliamo vincere dobbiamo essere in grado di affrontare e battere una squadra che è favorita perché gioca in casa.

Il Portogallo giocava in casa quando ha vinto la Nations League del 2019 Getty Images

Sulla varietà della rosa del Portogallo

L'importante è avere uno spogliatoio in cui i giocatori esperti accolgono i giovani. Perché è molto, molto diverso quando i giocatori esperti non aprono le braccia ai talenti emergenti. Oggi abbiamo dimostrato che non si tratta di un mix di una sola generazione, ma di quattro o cinque generazioni.

Abbiamo un giocatore come Cristiano Ronaldo, poi ci sono giocatori della generazione di mezzo come Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Poi c'è la generazione più giovane e credo che stia arrivando una nuova generazione con Geovany Quenda e altri che abbiamo visto nell'Under 17 che stanno facendo un lavoro fantastico.

Cristiano Ronaldo ha esordito col Portogallo nel 2003 UEFA via Getty Images

Sul quarto di finale contro la Danimarca

Abbiamo visto due partite [in cui] i tifosi hanno fatto la differenza, perché credo che in Danimarca i tifosi siano stati decisivi. I nostri tifosi ci hanno spinto nel ritorno, ma secondo me abbiamo meritato di passare per quello che abbiamo fatto.