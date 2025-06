Vitinha sulla sfida del Portogallo contro la Germania, sull'affiatamento della squadra e i sogni di gloria

Col successo per 5-3 tra andata e ritorno contro la Danimarca ai quarti di finale, il Portogallo si è qualificato alle Finals di questa edizione con la speranza di diventare la prima squadra a sollevare il trofeo per la seconda volta, avendo vinto la UEFA Nations League nel 2019.

In un'intervista concessa alla UEFA prima della semifinale contro i padroni di casa della Germania a Monaco, il centrocampista e neo vincitore della UEFA Champions League col Paris, Vitinha, ha raccontato della crescita della squadra e della sua voglia di seguire le orme di quel Portogallo che sei anni fa vinse la competizione.

La marcia verso Germania-Portogallo

Sulla sfida contro la Germania

Giocare contro la squadra di casa è sempre diverso e sarà una partita molto difficile. Ma ci consideriamo tra le migliori nazionali, quindi siamo pronti alla sfida. Essere alla fase finale è un grande traguardo. Contro la Germania dovremo essere al massimo e vincere.

Tutti i gol del Portogallo in questa Nations League

Sull'affiatamento della squadra

Molti di noi sono cresciuti insieme nelle giovanili e ci conosciamo da tanto. Questo legame è fondamentale per l’intesa e la dinamica del gruppo. Ho avuto un ruolo importante con l’U19 e l’U21, e questo mi ha aiutato a sentirmi pronto per la nazionale maggiore. Sono contento di come è andata da allora.

Su quando da bambino giocava con il portiere Diogo Costa

Da bambini giocavamo in una squadra di Vila das Aves. Avevamo sette anni e non pensavamo certo di arrivare a questo livello. Diogo allora era pure un attaccante! È incredibile quanta strada abbiamo fatto. Da piccoli è fondamentale divertirsi e coltivare la passione per il calcio. Questo ci ha aiutato a diventare professionisti.

I gol classici del Portogallo in Nations League

Sul suo ruolo nella squadra

Cerco di fare ciò che mi viene detto e di fare ciò che è necessario nella posizione in cui gioco. A volte ci riesco, a volte no, ma do sempre il massimo. Sono felice di essermi affermato in questo ruolo, ma devo proseguire su questa strada per rimanere in squadra e aiutare la nazionale.

Sul suo desiderio di vincere la Nations League

Sarebbe davvero importante. Il desiderio di battere la Danimarca per qualificarci rispecchia il nostro desiderio di vincere. Vogliamo vincere un trofeo per il Portogallo, non solo per i più giovani ma anche per i veterani. Se lo chiedete a loro, anche loro la pensano uguale.