Spagna - Paesi Bassi 3-3 (tot. 5-5, 5-4 dcr): Furie Rosse di nuovo alle Finals

La Spagna campione in carica si avvicina alla difesa del titolo in UEFA Nations League grazie al rigore decisivo di Pedri, vincendo un epico ritorno dei quarti di finale contro i Paesi Bassi dopo essere andata tre volte in vantaggio.

Momenti chiave 8' Oyarzabal trasforma un rigore

13' Williams costringe Verbruggen all'intervento

54' Depay pareggia dagli 11 metri

67' Oyarzabal raddoppia in contropiede 

79' Maatsen pareggia

103' Yamal segna un gol pregevole

109' Simons trasforma il terzo rigore della partita

Rigori Unai Simón neutralizza Donyell Malen

Rigori Pedri trasforma il rigore decisivo

La partita in breve: Spagna calma e spietata

Proprio come nel 2-2 dell'andata a Rotterdam, la Roja inizia attaccando. Lo si vede già nei primi secondi con un pressing intenso sul calcio d'inizio degli ospiti, che sono costretti a dare la palla al portiere Bart Verbruggen.

Bastano otto minuti per vedere il primo gol. Mikel Oyarzabal viene atterrato in area da Jan Paul van Hecke e l'arbitro fischia rigore. Il giocatore della Real Sociedad si incarica del tiro da dischetto e batte di precisione Verbruggen.

Mikel Oyarzabal segna su rigore

Poco dopo, l'estremo difensore si supera per fermare Nico Williams, chiudendogli l'angolo dopo un contropiede innescato da Dean Huijsen.

Gli uomini di Ronald Koeman dominano per il resto del primo tempo ma non riescono a trasformare il forcing in occasioni nette. Justin Kluivert e Lutsharel Geertruida sfiorano comunque il pareggio con due tiri da fuori area.

La squadra ospite prosegue sulla stessa falsariga dopo l'intervallo, con Kluivert che costringe Unai Simón all'uscita dopo una manovra avvolgente sulla sinistra.

A inizio ripresa, anche gli ospiti vedono assegnarsi un calcio di rigore per l'atterramento in area di Memphis Depay a opera di Robin Le Normand. L'attaccante del Corinthians calcia sotto la traversa e festeggia così la sua 100esima presenza in nazionale.

Il tiro di Yamal porta La Roja in vantaggio per la terza volta AFP via Getty Images

A metà del secondo tempo, Oyarzabal raddoppia per la Spagna dopo una rapida ripartenza che coinvolge Lamine Yamal e Nico Williams. Quest'ultimo serve altruisticamente Oyarzabal, che ribadisce di testa in rete dopo la respinta di Verbruggen sul suo tentativo di pallonetto.

A poco più di dieci minuti dalla fine, con i vincitori di EURO 2024 che sembrano destinati alle Finals, Koeman apporta tre cambi in attacco. Due neo entrati – Noa Lang e Xavi Simons – scambiano dopo un passaggio sbagliato nell'area della Spagna e la palla termina a Maatsen, che segna con una conclusione imparabile.

Nel primo tempo supplementare, i padroni di casa passano in vantaggio per la terza volta grazie a una magia di Yamal, che si crea lo spazio e segna un gol strepitoso sul secondo palo, ma gli Orange li raggiungo nuovamente dopo l'intervallo con un rigore trasformato da Simons dopo un fallo di Unai Simón sullo stesso giocatore.

Quando le Furie Rosse, che si erano aggiudicate la Nations League 2022/23 ai rigori, arrivano di nuovo ai tiri dagli 11 metri, mantengono la massima calma. Unai Simón neutralizza il rigore di Donyell Malen, poi Pedri trasforma con sicurezza il suo e manda la sua squadra alle Finals.

Pedri trasforma il rigore decisivo AFP via Getty Images

La partita minuto per minuto: Spagna - Paesi Bassi 3-3 (tot. 5-5, 5-4 dcr)

Formazioni

Spagna: Unai Simón; Mingueza (Porro 94'), Le Normand, Huijsen, Cucurella; Olmo (Pedri 84'), Zubimendi, Fabián Ruiz (Merino 84'); Yamal, Oyarzabal (Torres 69'), Williams (Álex Baena 117')

Paesi Bassi: Verbruggen; Geertruida (Malen 78'), Van Hecke, Van Dijk, Maatsen; Reijnders (Koopmeiners 110'), Kluivert (Simons 78'), De Jong (Taylor 106'); Frimpong, Depay (Brobbey 101'), Gakpo (Lang 78')