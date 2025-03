Quarti di finale Nations League: il Portogallo si impone ai supplementari

All'Estádio José Alvalade, il Portogallo si impone ai supplementari con un risultato complessivo di 5-3, grazie all'eroica doppietta del subentrato Francisco Trincão.

Momenti chiave 6' Schmeichel para il rigore a Ronaldo

38' Autogol di Andersen su calcio d'angolo di Fernandes

56' Kristensen trova il pari

72' Conclusione vincente di Ronaldo

76' Eriksen finalizza l'assist di Dorgu

86' Francisco Trincão riporta la sfida in parità

91' Francisco Trincão ai supplementari porta avanti il Portogallo

115' Gonçalo Ramos chiude la sfida

La partita in breve:

Il Portogallo inizia la partita con grande intensità, guadagnandosi subito un'occasione d'oro perché l'arbitro gli assegna un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Cristiano Ronaldo, ma Kasper Schmeichel intuisce la traiettoria del suo tiro e risponde così alla parata di Diogo Costa nella gara d’andata.

La pressione del Portogallo continua, con Ronaldo che impegna nuovamente Schmeichel poco dopo. Il gol è nell'aria e, al 38', la resistenza danese cede: Bruno Fernandes batte un calcio d'angolo e Joachim Andersen colpisce involontariamente di testa nella propria porta.

La Danimarca reagisce nel secondo tempo con un calcio d'angolo ben battuto e sfruttato da Rasmus Kristensen, che si smarca sul secondo palo e insacca di testa. Tuttavia, il Portogallo risponde immediatamente: Cristiano Ronaldo si avventa sulla respinta dopo un potente tiro di Bruno Fernandes e riporta i suoi in vantaggio.

Cristiano Ronaldo in azione AFP via Getty Images

Appena quattro minuti dopo, Patrick Dorgu serve un preciso assist per Christian Eriksen che, con un tocco sul secondo palo, firma il nuovo pareggio. La sfida resta accesa fino all'86', quando il Portogallo trova ancora una volta la via del gol con il neoentrato Francisco Trincão che, pronto sulla respinta, insacca in rete e porta la gara ai supplementari.

Ed è proprio l'attaccante dello Sporting CP, al primo minuto dei tempi supplementari, a regalare al Portogallo il vantaggio, firmando una doppietta personale e portando la sua squadra in semifinale contro la Germania. Prima dello scadere c'è anche tempo per il gol di Gonçalo Ramos, che al minuto 115 chiude definitivamente la sfida.

La partita minuto per minuto: Portogallo - Danimarca

Formazioni iniziali

Portogallo: Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Vitinha, Fernandes; Francisco Conceição, Ronaldo, Rafael Leão

Danimarca: Schmeichel; Kristensen, Andersen, Vestergaard, Dorgu; Eriksen, Hjulmand, Nørgaard; Isaksen, Højlund, Lindstrøm