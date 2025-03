Germania-Italia 3-3 (tot. 5-4): tedeschi avanti

La Germania subisce la rimonta dell'Italia e pareggia a Dortmund, ma riesce a qualificarsi - per la prima volta - alla Final Four di UEFA Nations League, che organizzerà in casa.

Dopo aver vinto 2-1 a San Siro, i tedeschi impattano 3-3 contro gli Azzurri davanti ai loro tifosi: primo tempo sontuoso con i gol di Joshua Kimmich su rigore, Jamal Musiala e Tim Kleindienst, poi la reazione della nazionale di Luciano Spalletti a segno con Moise Kean (doppietta) e Giacomo Raspadori dagli undici metri.

Momenti chiave 30' Kimmich trasforma un rigore per il vantaggio

36' Donnarumma si salva sul colpo di testa di Kleindienst

36' Musiala raddoppia sugli sviluppi di un corner battuto rapidamente

45' Il numero 9 dei tedeschi fa centro di testa

49' Kean dà speranza all'Italia a inizio ripresa

69' L'attaccante della Fiorentina firma la doppietta personale

90'+5' Raspadori firma il pareggio su calcio di rigore

La partita in breve: la squadra di Nagelsmann avanti grazie a un grande primo tempo

L'avvio vede il netto predominio della nazionale di Julian Nagelsmann, che però impiega mezzora a concretizzare la sua superiorità. Leon Goretzka serve in area Kleindienst che viene steso da Alessandro Buongiorno: l'arbitro assegna il rigore, che Kimmich trasforma con precisione.

E' il gol che "stappa" la partita e regala convinzione ai padroni di casa, che trovano altre due reti prima dell'intervallo. L'Italia si distrae su un angolo dopo la parta di Gianluigi Donnarumma sul colpo di testa di Kleindienst, Kimmich batte molto rapidamente il tiro dalla bandierina e per Musiala è un gioco da ragazzi mettere il pallone in rete con la porta sguarnita.

Il gol di testa di Tim Kleindienst Getty Images

Proprio al 45' arriva il tris, realizzato di testa da Kleindienst sul cross del "solito" Kimmich: Donnarumma non può nulla, si va negli spogliatoi con la Germania in vantaggio di tre reti. Nella ripresa Spalletti inserisce Davide Frattesi e Matteo Politano e l'Italia riesce a tornare in partita.

Il mattatore è Kean, che firma una bellissima doppietta nello spazio di venti minuti e restituisce speranze agli Azzurri. L'arbitro concede sei minuti di recupero, arriva un rigore anche per gli Azzurri al 95' che Raspadori - in campo al posto di Sandro Tonali - trasforma con bravura. E' troppo tardi per inseguire il gol che porterebbe la sfida ai supplementari, a far festa è la Germania che si qualifica.

Germania-Italia 3-3: la partita minuto per minuto e le reazioni

Statistiche chiave

Joshua Kimmich è stato direttamente coinvolto in tutte e cinque le reti segnate dalla Germania nei quarti di finale contro l'Italia (un gol e quattro assist). In questa sfida di Dortmund ha realizzato una rete e due assist: è la seconda volta che gli accade in 99 presenze con la nazionale tedesca.

Escludendo i rigori, la Germania non ha mai perso nelle ultime otto sfide contro l'Italia (4 vittorie e 4 pareggi).

I tedeschi sono imbattuti nelle ultime nove gare di questa competizione (5 vittorie e 4 pareggi).

Hanno segnato in 20 degli ultimi 22 incontri di Nations League, mentre soltanto una delle ultime dodici sfide giocate in casa è terminata con una sconfitta (5 vittorie e 6 pareggi).

E' la prima volta nelle ultime 11 sfide di Nations League che gli Azzurri non segnano prima dell'intervallo.

Gli Azzurri hanno segnato in 20 delle ultime 21 partite di Nations League.

Formazioni



Germania: Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger (Bisseck 77'), Schlotterbeck; Stiller (Gross 62'), Goretzka (Amiri 62'); Sané (Adeyemi 62'), Musiala (Andrich 77'), Mittelstadt; Kleidienst



Italia: Donnarumma; Gatti (Politano 46'), Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Ricci (Lucca 85'), Tonali (Raspadori 68'), Udogie; Maldini (Frattesi 46'), Kean (Zaccagni 85')