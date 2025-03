Germania - Italia, anteprima ritorno quarti di finale Nations League: dove guardarla, orario, stato di forma

Germania e Italia si affronteranno domenica 23 marzo per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League.

La partita in breve Quando: domenica 23 marzo (20:45 CET)

Dove: BVB Stadion, Dortmund

Cosa: ritorno quarti di finale UEFA Nations League

Andata: 2-1

Dove guardare Germania - Italia in TV

Scopri dove guardare la UEFA Nations League nella tua nazione.

Probabili formazioni

Germania: Baumann; Kimmich, Rüdiger, Tah, Schlotterbeck; Goretzka, Gross; Leweling, Musiala, Amiri; Kleindienst

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Rovaella, Tonali, Udogie; Kean, Raspadori

Verso Germania - Italia

Stato di forma

Germania (ultimo risultato per primo): VPVVVP

Italia (ultimo risultato per primo): SSVVPV

L'opinione del reporter

James Thorogood, reporter UEFA.com: la Germania è a metà dell'opera, ma un solo gol di margine non rassicura nessuno. Dortmund è il luogo in cui si è consumata una delle più grandi delusioni sportive della Germania: è qui che l'Italia ha negato ai tedeschi una finale da favola sul suolo di casa nella Coppa del Mondo FIFA del 2006, segnando due gol nei minuti e raggiungendo la finale prima di vincere il suo quarto e ultimo titolo mondiale. Domenica le dinamiche saranno diverse, ma la squadra di Julian Nagelsmann ha comunque la possibilità di esorcizzare alcuni demoni del passato, con in palio un posto nelle Final Four di Nations League.

Le parole degli allenatori

Julian Nagelsmann, Ct Germania: "Sono contento di aver rimontato dall'1-0. Vogliamo vincere entrambe le partite. Il primo tempo è stato difficile, non siamo riusciti ad ingranare. Nell'intervallo abbiamo sistemato qualcosa e i giocatori che sono entrati in campo hanno fatto bene. Devo dire che la qualificazione è ancora 50-50 e che abbiamo giocato solo una partita. Abbiamo un gol in più, quindi abbiamo maggiori possibilità di passare il turno, ma a Dortmund dovremo giocare come se stessimo ancora sullo 0-0".

Luciano Spalletti, Ct Italia: "Siamo stati un po' discontinui [all'andata], mentre la Germania è stata molto costante. Poi abbiamo fatto un paio di scelte sbagliate che abbiamo pagato a caro prezzo, soprattutto quando hanno trovato un uomo libero in area per il pareggio. Tutti sanno che subiamo troppi gol da calci piazzati e ci stiamo lavorando, ma non è facile contro una squadra con tanti giocatori alti e forti. Tuttavia questo non deve diventare un problema per noi".

Cosa succede dopo? La vincente di questo incontro si qualificherà alle Final Four e affronterà in semifinale la vincente del quarto di finale tra Danimarca e Portogallo. Le semifinali si giocheranno mercoledì 4 e giovedì 5 giugno 2025 e decideranno chi disputerà le finali per il primo e terzo posto di domenica 8. La fase finale sarà ospitata dalla vincitrice del quarto di finale tra Italia e Germania.

