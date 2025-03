I convocati dell'Italia per i quarti di Nations League contro la Germania

Il Ct dell'Italia Luciano Spalletti ha diramato le convocazioni per la doppia sfida dei quarti di finale di Nations League contro la Germania.

Il 20 marzo 2025 l'Italia giocherà allo Stadio Giuseppe Meazza, mentre il ritorno è in programma domenica 23 marzo a Dortmund. Per queste sfide il CT ha convocato 25 giocatori: prima volta per Matteo Ruggeri e Cesare Casadei.

Highlights: Belgio - Italia 0-1

La lista completa:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).