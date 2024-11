Riepilogo quinta giornata UEFA Nations League: Italia e Francia ai quarti di finale

Con la vittoria di misura dell'Italia contro il Belgio e il pareggio tra Francia e Israele, gli azzurri e i transalpini conquistano rispettivamente il primo e il secondo posto nel Gruppo A2 e si garantiscono l'accesso ai quarti di finale di UEFA Nations League, mentre l'Inghilterra sale in vetta al Gruppo B2 con un trionfo ad Atene.

UEFA.com riepiloga le partite di giovedì.

Il gol dalla corta distanza di Sandro Tonali regala all'Italia il primo posto nel Gruppo A2, mettendo fine alle speranze del Belgio di andare ai quarti di finale. Il centrocampista del Newcastle segna il suo primo gol in azzurro all'11', dando il tocco finale dopo una bello scambio tra Nicolò Barella e Giovanni Di Lorenzo. In cerca di una vittoria per mantenere vive le sue aspirazioni, il Belgio aumenta il ritmo dopo l'intervallo ma non riesce a trovare la via del gol, con Wout Faes che incorna di un soffio a lato e Gianluigi Donnarumma ad effettuare una serie di parate decisive.

La Francia va ai quarti di finale di Nations League pur non riuscendo mai a superare il portiere israeliano Daniel Peretz. Il capitano di serata, N'Golo Kanté, viene neutralizzato nel primo tempo, quando anche Randal Kolo Muani sfiora due volte il gol. Peretz, però, lascia la sua migliore parata per ultima, reagendo in maniera strepitosa su una conclusione da due passi di Warren Zaïre-Emery e aiutando Israele a conquistare il suo primo punto.

L'Inghilterra prende il comando nel Gruppo B2 vincendo 3-0 ad Atene e conquistando un vantaggio negli scontri diretti con la Grecia, anch'essa a 12 punti. Ollie Watkins, preferito a Harry Kane, apre le marcature in avvio, mentre nel secondo tempo un tiro di Jude Bellingham colpisce il palo e si insacca con la complicità del portiere Odysseas Vlachodimos. Curtis Jones fa tris con delizioso colpo di tacco e mette al sicuro il risultato alla sua prima gara da titolare in nazionale maggiore. Sul fronte opposto, Jordan Pickford effettua tre parate decisive con il punteggio sull'1-0.

Il meglio delle altre partite

Il Kazakistan retrocede dal Gruppo B3 dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Austria, che vince con i gol di Christoph Baumgartner e di Michael Gregoritsch e può ancora sperare nella promozione.

Evan Ferguson regala alla Repubblica d'Irlanda la vittoria per 1-0 a Dublino, consolidando l'ultimo posto della Finlandia nel Gruppo B2.

La Macedonia del Nord conquista la promozione dal Gruppo C4 battendo la Lettonia 1-0 a Skopje con gol di Nikola Serafimov.

Tutti i risultati di giovedì

A2 Belgio - Italia 0-1, Francia - Israele 0-0

B2 Grecia - Inghilterra 0-3, Repubblica d'Irlanda - Finlandia 1-0

B3 Kazakistan - Austria 0-2, Slovenia - Norvegia 1-4

C4 Armenia - Isole Faroe 0-1, Macedonia del Nord - Lettonia 1-0

Le partite di venerdì

A1 Portogallo - Polonia, Scozia - Croazia

A4 Danimarca - Spagna, Svizzera - Serbia

C2 Cipro - Lituania, Romania - Kosovo

C3 Lussemburgo - Bulgaria, Irlanda del Nord - Bielorussia

P1 San Marino - Gibilterra

Le partite di sabato

A3 Germania - Bosnia ed Erzegovina, Paesi Bassi - Ungheria

B1 Georgia - Ucraina (18:00), Albania - Cechia

B4 Montenegro - Islanda (18:00), Turchia - Galles (18:00)

C1 Azerbaigian - Estonia (15:00), Svezia - Slovacchia

P2 Andorra - Moldavia (18:00)

Calci di inizio 20:45 CET.