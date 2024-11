Quinta giornata UEFA Nations League: Paesi Bassi ai quarti, vittoria record per la Germania

I Paesi Bassi si sono assicurati sabato un posto ai quarti di finale della UEFA Nations League 2024/25 battendo l'Ungheria, mentre la Germania ha segnato un nuovo record facendo sette gol alla Bosnia-Erzegovina.

UEFA.com riepiloga le partite della quinta giornata.

Le partite di sabato

Gli Orange staccano il pass per i quarti con una vittoria roboante ad Amsterdam.

Nel primo tempo i Paesi Bassi passano in vantaggio con due rigori trasformati con freddezza da Wout Weghorst e Cody Gakpo, mentre nella ripresa Denzel Dumfries cala il tris con un tiro al volo poco dopo l'ora di gioco.

Entrato a partita in corso, Teun Koopmeiners segna il quarto gol della serata nei minuti finali con un colpo di testa su un preciso cross di Dumfries.

La Germania blinda il primo posto del girone con un un netto 7-0 che è anche la vittoria più larga di sempre in Nations League nonché il quarto 7-0 consecutivo a Friburgo.

Un colpo di testa di Jamal Musiala, una deviazione di Tim Kleindienst - al suo primo gol con la nazionale - e una bella conclusione di Kai Havertz portano i padroni di casa sul 3-0 nel primo tempo. Nella ripresa Florian Wirtz segna su punizione e su tap-in prima delle ultime due reti di Leroy Sané e Kleindienst. Questo risultato costa la retrocessione dalla Lega A agli ospiti.

Il meglio delle altre partite

Turchia e Galles pareggiano 0-0 (i padroni di casa sbagliano un rigore nei minuti finali) lasciando le due di testa del Gruppo B4 a due punti l'una dall'altra in vista delle ultime partite. La Svezia conferma la promozione in Lega B col successo per 2-1 sulla Slovacchia. Col gol iniziale della gara, Viktor Gyökeres è ora il capocannoniere del torneo con cinque reti. Un gol di Virgiliu Postolachi al 92° minuto contro Andorra (1-0) assicura alla Moldavia la promozione in Lega C.



Risultati di sabato

A3 Paesi Bassi - Ungheria 4-0, Germania - Bosnia ed Erzegovina 7-0

B1 Georgia - Ucraina 1-1, Albania - Cechia 0-0

B4 Montenegro - Islanda 0-2, Turchia - Galles 0-0

C1 Azerbaigian - Estonia 0-0, Svezia - Slovacchia 2-1

P2 Andorra - Moldavia 0-1

Le partite di venerdì

Il Portogallo vola ai quarti di finale grazie a uno strepitoso secondo tempo contro la Polonia. Gli ospiti hanno la meglio nella prima frazione di gioco, ma dopo il gol di testa di Rafael Leão al 59' la gara procede a senso unico.

La Seleção cambia marcia con ben quattro gol in soli 16 minuti, compresi il rigore a cucchiaio e la rovesciata di Cristiano Ronaldo prima e dopo le reti di Bruno Fernandes e Pedro Neto. Nel finale, il subentrato Dominik Marczuk firma il gol della bandiera.

Highlights: Portogallo - Polonia 5-1

John McGinn entra dalla panchina, segna contro la Croazia in 10 uomini e tiene vive le speranze di qualificazione della Scozia. Craig Gordon effettua una bella parata in avvio su AndreJ Kramarić, poi neutralizza Luka Sučić prima dell'espulsione di Petar Sučić per doppia ammonizione poco prima dell'intervallo.

La Scozia aumenta il forcing nella ripresa, ma gli ospiti sbagliano una clamorosa occasione con Mario Pašalić con il solo Gordon da battere. A 4' dal termine, Ben Doak conclude a rete, il portiere para e McGinn si avventa sulla palla vagante, segnando la rete che nega alla Croazia un posto matematico ai quarti.

Highlights: Scozia - Croazia 1-0

La Spagna si assicura il primo posto al Parken, dove Ayoze Pérez colpisce prima una traversa e poi serve Mikel Oyarzabal per il gol del vantaggio al 15'.

Pérez raddoppia su passaggio di Dani Olmo al 58', ma il subentrato Gustav Isaksen colpisce un palo e poi strappa il pallone a David Raya per accorciare a 6' dalla fine.

Highlights: Danimarca - Spagna 1-2

La Svizzera retrocede dalla Lega A dopo un 1-1 contro la Serbia a Zurigo. Il primo tempo si conclude senza reti, nonostante le occasioni su entrambi i fronti: mentre Noah Okafor colpisce la traversa, Eray Cömert interviene in scivolata per fermare Dušan Vlahović.

Aleksandar Mitrović sbaglia un rigore al 55' e vede negarsi il 60esimo gol in nazionale, poi Đorđe Petrović para un tiro da distanza ravvicinata di Zeki Amdouni ritardando il primo gol. L'imperterrito Amdouni batte Petrović al 79' con un tiro di controbalzo sul secondo palo: la Svizzera è a un passo da una vittoria fondamentale, ma all'88' Aleksa Terzić dà il tocco finale a un contropiede travolgente e firma il pari della Serbia.

Highlights: Svizzera - Serbia 1-1

Il meglio delle altre partite

L'Irlanda del Nord conserva i due punti di vantaggio sulla Bulgaria nel Gruppo C3: una delle due nazioni sarà promossa alla sesta giornata.

Il rigore nel recupero di Nicola Nanni nega a Gibilterra la promozione dalla Lega D e tiene in corsa San Marino.

I risultati di venerdì

A1 Portogallo - Polonia 5-1, Scozia - Croazia 1-0

A4 Danimarca - Spagna 1-2, Svizzera - Serbia 1-1

C2 Cipro - Lituania 2-1, Romania - Kosovo A-A

C3 Lussemburgo - Bulgaria 0-1, Irlanda del Nord - Bielorussia 2-0

P1 San Marino - Gibilterra 1-1

Le partite di giovedì

Il gol dalla corta distanza di Sandro Tonali regala all'Italia il primo posto nel Gruppo A2, mettendo fine alle speranze del Belgio di andare ai quarti di finale. Il centrocampista del Newcastle segna il suo primo gol in azzurro all'11', dando il tocco finale dopo una bello scambio tra Nicolò Barella e Giovanni Di Lorenzo. In cerca di una vittoria per mantenere vive le sue aspirazioni, il Belgio aumenta il ritmo dopo l'intervallo ma non riesce a trovare la via del gol, con Wout Faes che incorna di un soffio a lato e Gianluigi Donnarumma ad effettuare una serie di parate decisive.

Highlights: Belgio - Italia 0-1

La Francia va ai quarti di finale di Nations League pur non riuscendo mai a superare il portiere israeliano Daniel Peretz. Il capitano di serata, N'Golo Kanté, viene neutralizzato nel primo tempo, quando anche Randal Kolo Muani sfiora due volte il gol. Peretz, però, lascia la sua migliore parata per ultima, reagendo in maniera strepitosa su una conclusione da due passi di Warren Zaïre-Emery e aiutando Israele a conquistare il suo primo punto.

L'Inghilterra prende il comando nel Gruppo B2 vincendo 3-0 ad Atene e conquistando un vantaggio negli scontri diretti con la Grecia, anch'essa a 12 punti. Ollie Watkins, preferito a Harry Kane, apre le marcature in avvio, mentre nel secondo tempo un tiro di Jude Bellingham colpisce il palo e si insacca con la complicità del portiere Odysseas Vlachodimos. Curtis Jones fa tris con delizioso colpo di tacco e mette al sicuro il risultato alla sua prima gara da titolare in nazionale maggiore. Sul fronte opposto, Jordan Pickford effettua tre parate decisive con il punteggio sull'1-0.

Highlights: Grecia - Inghilterra 0-3

Il meglio delle altre partite

Il Kazakistan retrocede dal Gruppo B3 dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Austria, che vince con i gol di Christoph Baumgartner e di Michael Gregoritsch e può ancora sperare nella promozione.

Evan Ferguson regala alla Repubblica d'Irlanda la vittoria per 1-0 a Dublino, consolidando l'ultimo posto della Finlandia nel Gruppo B2.

La Macedonia del Nord conquista la promozione dal Gruppo C4 battendo la Lettonia 1-0 a Skopje con gol di Nikola Serafimov.

I risultati di giovedì

A2 Belgio - Italia 0-1, Francia - Israele 0-0

B2 Grecia - Inghilterra 0-3, Repubblica d'Irlanda - Finlandia 1-0

B3 Kazakistan - Austria 0-2, Slovenia - Norvegia 1-4

C4 Armenia - Isole Faroe 0-1, Macedonia del Nord - Lettonia 1-0