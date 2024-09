Cosa guardare alla seconda giornata di UEFA Nations League

Spagna e Francia, vincitrici delle ultime due UEFA Nations League, devono rimediare dopo un inizio deludente, mentre Paesi Bassi e Germania ripropongono l'ennesima classica.

UEFA.com passa in rassegna le sfide più interessanti della seconda giornata.

Calendario completo

Seconda giornata di Lega A

Domenica 8 settembre

A1 Croazia - Polonia

A1 Portogallo - Scozia

A4 Danimarca - Serbia (18:00)

A4 Svizzera - Spagna

Lunedì 9 settembre

A2 Francia - Belgio

A2 Israele - Italia

Martedì 10 settembre

A3 Ungheria - Bosnia ed Erzegovina

A3 Paesi Bassi - Germania

Calcio d'inizio alle 20:45 CET salvo diversa indicazione.

La Spagna non si adagia sugli allori

Una partenza a rilento della fase a leghe può costare caro: lo sanno bene i campioni d'Europa della Spagna, che dopo il pareggio alla prima giornata contro la Serbia affrontano la Svizzera. Non sarà facile vincere per gli elvetici, che arrivano da una sconfitta contro la Danimarca. "Nel primo tempo [contro la Serbia] ci è mancata un po' di finezza", ha detto il Ct Luis de la Fuente. "Nel secondo abbiamo creato molto": la Svizzera è avvertita.

Highlights: Serbia - Spagna 0-0

Riuscirà la Francia a ritrovare la via del gol?

"Ci si è spenta la luce", ha sentenziato Didier Deschamps dopo la sconfitta della Francia per 3-1 contro l'Italia nonostante il gol del vantaggio dopo appena 13 secondi. I Bleus, semifinalisti a UEFA EURO 2024, non funzionano bene sotto porta e hanno segnato un solo gol su azione in Germania. La trasferta in Belgio rappresenta una sfida ma anche un'opportunità per ritrovare la strada.

Highlights: Francia - Italia 1-3

Ennesima sfida tra Paesi Bassi e Germania

La vittoria casalinga per 3-0 sulla Germania è stata uno dei momenti decisivi della corsa dei Paesi Bassi alla finale dell'edizione inaugurale 2018/19. Il successivo 2-2 a Gelsenkirchen, però, non è stato meno memorabile per gli Orange, con due gol negli ultimi cinque minuti che hanno assicurato il primo posto nel girone. Ronald Koeman, in panchina anche in quella occasione, arriva da un 5-2 in casa contro la Bosnia ed Erzegovina nella gara di sabato, mentre l'undici di Julian Nagelsmann ha iniziato con un 5-0 contro l'Ungheria. Le squadre hanno centrato una vittoria esterna ciascuna anche nelle qualificazioni a EURO 2020. In sostanza, ci aspetta la grande classica di sempre.

Highlights Nations League 2018: Germania - Paesi Bassi 2-2

Altre partite

Domenica, Cristiano Ronaldo giocherà per la prima volta contro la Scozia: riuscirà ad aggiungere un'altra nazione alle 47 contro cui è già andato a segno?

Come proseguire dopo una vittoria in casa della Francia? Con altri tre punti contro Israele, spera l'Italia, che vuole consolidare il suo ottimo inizio e rimanere in testa al Gruppo A2.

Il tentativo dell'Inghilterra di tornare subito in Lega A continua con una partita casalinga contro la Finlandia, avversaria affrontata l'ultima volta nel 2001 quando in panchina c'era Sven-Göran Eriksson. Lo svedese, scomparso a fine agosto, sarà ricordato prima del calcio d'inizio.

Prossime date Terza e quarta giornata: 10-15 ottobre 2024

Quinta e sesta giornata: 14-19 novembre 2024

Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: novembre 2024

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 20-25 marzo 2025

Quarti di finale League A: 20-25 marzo 2025

Finals: 4-8 giugno 2025

