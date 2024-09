Prima giornata UEFA Nations League, giovedì: vincono Portogallo, Danimarca e Polonia

Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski aiutano rispettivamente Portogallo e Polonia a conquistare i primi tre punti in Lega A, ma probabilmente il risultato più importante della serata è quello di San Marino, che conquista la sua prima vittoria ufficiale.

UEFA.com riassume le partite del giovedì della prima giornata.

Calendario e risultati

Diogo Dalot segna un gol e un autogol e lascia a Cristiano Ronaldo il compito di firmare una rete che si rivelerà decisiva. Dalot regala al Portogallo un inizio perfetto agganciando un passaggio di Bruno Fernandes e finalizzando magistralmente. Poi entra in gioco anche Ronaldo, che raddoppia con una bella conclusione su cross di Nuno Mendes. La Croazia ritrova la speranza prima dell'intervallo, quando un traversone di Borna Sosa viene deviato nella propria porta da Dalot. Il finale è acceso: il subentrato Igor Matanovic è sempre presente in area ma non riesce a battere Diogo Costa, mentre Andrej Kramarić manda un tiro sull'esterno della rete.

Il rigore di Nicola Zalewski al 6' del recupero regala alla Polonia la vittoria in una gara ricca di colpi di scena. I padroni di casa dominano nel primo tempo e lo chiudono sul 2-0 grazie a una conclusione dalla distanza di Sebastian Szymański e un rigore trasformato da Robert Lewandowski. La risposta della Scozia è immediata, con Billy Gilmour a segno dopo 22 secondi nella ripresa e il meritato pareggio firmato da Scott McTominay. La Polonia, però, ha l'ultima parola quando Grant Hanley atterra in area Zalewski, che si incarica del tiro dal dischetto e firma il 3-2.

Danimarca - Svizzera 2-0

Patrick Dorgu segna al suo esordio in nazionale e contribuisce alla vittoria della Danimarca contro una Svizzera in nove uomini. La dura serata degli elvetici si complica all'inizio del secondo tempo, quando Nico Elvedi viene espulso per l'atterramento di Dolberg al limite dell'area. All'82' arriva la rete di Dorgu del Lecce, mentre nelle fasi finali Granit Xhaka esce per doppia ammonizione e Pierre-Emile Højbjerg festeggia la sua prima partita da capitano della Danimarca con il gol del raddoppio.

I campioni d'Europa iniziano la difesa del titolo in Nations League con un pareggio a Belgrado. La Roja fa molto possesso palla ma ha difficoltà a sfondare la difesa serba. Sono infatti i padroni di casa a creare la migliore occasione prima dell'intervallo, con Luka Jović che tira a lato. La ripresa segue un copione simile, con Lamine Yamal che sfiora il gol e la Serbia che alla fine strappa un punto sudato.

Le altre partite di giovedì

San Marino batte il Liechtenstein, centrando la sua prima vittoria dopo 20 anni nonché la prima vittoria ufficiale.

Alexander Isak segna i primi due gol della UEFA Nations League 2024/25, regalando alla Svezia la vittoria per 3-1 in Azerbaigian.

L'Irlanda del Nord segna due gol nei primi 16 minuti in casa contro il Lussemburgo e ottiene appena la seconda vittoria in 17 partite della competizione.

Tutti i risultati di giovedì



A1 Portogallo - Croazia 2-1, Scozia - Polonia 2-3

A4 Danimarca - Svizzera 2-0, Serbia - Spagna 0-0

C1 Azerbaigian - Svezia 1-3, Estonia - Slovacchia 0-1

C3 Bielorussia - Bulgaria 0-0, Irlanda del Nord - Lussemburgo 2-0

D1 San Marino - Liechtenstein 1-0

Le partite di venerdì

A2 Belgio - Israele, Francia - Italia

B3 Kazakistan - Norvegia (16:00), Slovenia - Austria

B4 Islanda - Montenegro, Galles - Turchia

C2 Kosovo - Romania, Lituania - Cipro (18:00)

Tutti i calci d'inizio alle 20:45 CET, salvo diversa indicazione