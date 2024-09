Nations League: calendario Lega A, risultati, come funziona e cosa guardare

La Lega A si apre con le vittorie di Portogallo, Polonia e Danimarca, impreziosite dalle reti di Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski. A Belgrado, la Serbia ferma sullo 0-0 i campioni d'Europa della Spagna.

Si prosegue venerdì, con il Belgio che ospita Israele e soprattutto con la sfida tra Francia e Italia. La prima giornata si conclude sabato, con la Germania che affronta l'Ungheria e i Paesi Bassi che sfidano la Bosnia ed Erzegovina.

Calci di inizio ore 20:45 CET se non diversamente indicato.

Prima giornata, calendario e risultati

Giovedì 5 settembre

A1 Portogallo - Croazia 2-1

A1 Scozia - Polonia 2-2

A4 Danimarca - Svizzera 2-0

A4 Serbia - Spagna 0-0

Venerdì 6 settembre

A2 Belgio - Israele

A2 Francia - Italia

Sabato 7 settembre

A3 Germania - Ungheria

A3 Paesi Bassi - Bosnia ed Erzegovina

Come funziona la Lega A di Nations League 2024/25

La Lega A comprende 16 squadre, sorteggiate in quattro gironi da quattro. Le squadre affrontano tutte le avversarie del girone in casa e in trasferta a settembre, ottobre e novembre 2024. Il loro piazzamento finale determina le fasi successive:

Prime e seconde: si qualificano per i quarti di finale con partite di andata e ritorno a marzo 2025. Le quattro vincitrici accedono alle finals di giugno.

Terze: affrontano le seconde classificate della Lega B agli spareggi promozione/retrocessione con partite di andata e ritorno. Le vincitrici giocano in Lega A nell'edizione 2026/27, le perdenti in Lega B.

Quarte: retrocedono in Lega B

Gironi della Lega A

Gruppo A1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia

Gruppo A2: Italia, Belgio, Francia, Israele

Gruppo A3: Paesi Bassi, Ungheria, Germania, Bosnia ed Erzegovina

Gruppo A4: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia

Calendario Lega A

Seconda giornata

Domenica 8 settembre

A1 Croazia - Polonia

A1 Portogallo - Scozia

A4 Danimarca - Serbia (18:00)

A4 Svizzera - Spagna

Lunedì 9 settembre

A2 Francia - Belgio

A2 Israele - Italia

Martedì 10 settembre

A3 Ungheria - Bosnia ed Erzegovina

A3 Paesi Bassi - Germania

Terza giornata

Giovedì 10 ottobre

A2 Italia - Belgio

A2 Israele - Francia

Venerdì 11 ottobre

A3 Bosnia ed Erzegovina - Germania

A3 Ungheria - Paesi Bassi

Sabato 12 ottobre

A1 Croazia - Scozia (18:00)

A1 Polonia - Portogallo

A4 Serbia - Svizzera

A4 Spagna - Danimarca

Quarta giornata

Lunedì 14 ottobre

A2 Belgio - Francia

A2 Italia - Israele

A3 Bosnia ed Erzegovina - Ungheria

A3 Germania - Paesi Bassi

Martedì 15 ottobre

A1 Polonia - Croazia

A1 Scozia - Portogallo

A4 Spagna - Serbia

A4 Svizzera - Danimarca

Quinta giornata

Giovedì 14 novembre

A2 Belgio - Italia

A2 Francia - Israele

Venerdì 15 novembre

A1 Portogallo - Polonia

A1 Scozia - Croazia

A4 Danimarca - Spagna

A4 Svizzera - Serbia

Sabato 16 novembre

A3 Germania - Bosnia ed Erzegovina

A3 Paesi Bassi - Ungheria

Sesta giornata

Domenica 17 novembre

A2 Israele - Belgio

A2 Italia - Francia

Lunedì 18 novembre

A1 Croazia - Portogallo

A1 Polonia - Scozia

A4 Serbia - Danimarca

A4 Spagna - Svizzera

Martedì 19 novembre

A3 Bosnia ed Erzegovina - Paesi Bassi

A3 Ungheria - Germania

Date successive Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: novembre 2024

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 20-25 marzo 2025

Quarti di finale Lega A: 20-25 marzo 2025

Fase finale: 4-8 giugno 2025

Scarica l'app ufficiale