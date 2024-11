Nations League: calendario Lega B, risultati e come funziona

Il percorso netto della Grecia in Lega B viene interrotto dall'Inghilterra alla quinta giornata, mentre Turchia e Galles restano imbattute in vista delle prossime partite di UEFA Nations League.

Gruppo B1

La Cechia si conferma in testa alla classifica nonostante il pareggio contro l'Ucraina nella Giornata 4, ma il girone resta serrato. L'Albania è a pari punti con la Georgia a quota sei dopo la vittoria a Tbilisi.

Calendario e risultati

07/09 Georgia - Cechia 4-1

07/09 Ucraina - Albania 1-2

10/09 Albania - Georgia 0-1

10/09 Cechia - Ucraina 3-2

11/10 Cechia - Albania 2-0

11/10 Ucraina - Georgia 1-0

14/10 Georgia - Albania 0-1

14/10 Ucraina - Cechia 1-1

16/11 Georgia - Ucraina

16/11 Albania - Cechia

19/11 Albania - Ucraina

19/11 Cechia - Georgia

Highlights: Ucraina - Cechia 1-1

Gruppo B2

L'Inghilterra vince 3-0 in Grecia e la scavalca in testa al girone alla quinta giornata. Grazie alla vittoria per 1-0 in casa contro la Finlandia, la Repubblica d'Irlanda arriverà terza nel girone, mentre la Finlandia retrocede.

Calendario e risultati

07/09 Repubblica d'Irlanda - Inghilterra 0-2

07/09 Grecia - Finlandia 3-0

10/09 Inghilterra - Finlandia 2-0

10/09 Repubblica d'Irlanda - Grecia 0-2

10/10 Inghilterra - Grecia 1-2

10/10 Finlandia - Repubblica d'Irlanda 1-2

13/10 Finlandia - Inghilterra 1-3

13/10 Grecia - Repubblica d'Irlanda 2-0

15/11 Grecia - Inghilterra 0-3

15/11 Repubblica d'Irlanda - Finlandia 1-0

17/11 Inghilterra - Repubblica d'Irlanda

17/11 Finlandia - Grecia

Highlights: Finlandia - Inghilterra 1-3

Gruppo B3

Austria e Norvegia sono appaiate in vetta con 10 punti dopo le vittorie esterne alla quinta giornata. Il Kazakistan si rassegna alla retrocessione, ma la Slovenia (terza) può ancora arrivare agli spareggi per la promozione.

Calendario e risultati

06/09 Kazakistan - Norvegia 0-0

06/09 Slovenia - Austria 1-1

09/09 Norvegia - Austria 2-1

09/09 Slovenia - Kazakistan 3-0

10/10 Austria - Kazakistan 4-0

10/10 Norvegia - Slovenia 3-0

13/10 Kazakistan - Slovenia 0-1

13/10 Austria - Norvegia 5-1

15/11 Kazakistan - Austria 0-2

15/11 Slovenia - Norvegia 1-4

17/11 Austria - Slovenia

17/11 Norvegia - Kazakistan

Highlights: Austria - Norvegia 5-1

Gruppo B4

La Turchia è in vetta grazie dopo una gara ricca di emozioni in Islanda, con i gol nei minuti finali di Arda Güler e Kerem Aktürkoğlu. Anche il Galles è ancora imbattuto e si conferma in ottima forma dopo il successo casalingo per 1-0 contro il Montenegro.

Calendario e risultati

06/09 Islanda - Montenegro 2-0

06/09 Galles - Turchia 0-0

09/09 Montenegro - Galles 1-2

09/09 Turchia - Islanda 3-1

11/10 Islanda - Galles 2-2

11/10 Turchia - Montenegro 1-0

14/10 Islanda - Turchia 2-4

14/10 Galles - Montenegro 1-0

16/11 Montenegro - Islanda

16/11 Turchia - Galles

19/11 Montenegro - Turchia

19/11 Galles - Islanda

Highlights: Islanda - Turchia 2-4

Come funziona la Lega B di Nations League 2024/25

La Lega B comprende 16 squadre, divise in quattro gironi da quattro. Ognuna affronta tutte le avversarie del girone in casa e in trasferta a settembre, ottobre e novembre 2024. Il piazzamento finale determina quanto segue:

Prime classificate Promosse in Lega A per l'edizione 2026/27.

Seconde classificate Affrontano le terze classificate della Lega A agli spareggi promozione/retrocessione con gare di andata e ritorno. Le vincitrici saranno in Lega A per l'edizione 2026/27, le perdenti in Lega B.

Terze classificate Affrontano le seconde classificate della Lega C agli spareggi promozione/retrocessione con gare di andata e ritorno. Le vincitrici saranno in Lega B per il 2026/27, le perdenti in Lega C.

Quarte classificate Retrocedono in Lega C.

Gironi della Lega B

Gruppo B1: Cechia, Ucraina, Albania, Georgia

Gruppo B2: Inghilterra, Finlandia, Repubblica d'Irlanda, Grecia

Gruppo B3: Austria, Norvegia, Slovenia, Kazakistan

Gruppo B4: Galles, Islanda, Montenegro, Turchia

Fasi successive Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: 22 novembre 2024

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 20-23 marzo 2025

Quarti di finale League A: 20-23 marzo 2025

Finals: 4-8 giugno 2025

