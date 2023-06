Maglia speciale per i 125 anni della FIGC

L’Italia indosserà una maglia speciale alle UEFA Nations League Finals. La divisa, ispirata da quella indossata dalla Nazionale al suo esordio nel 1910, è stata disegnata dalla adidas per festeggiare il 125° anniversario della FIGC.

L’Italia vinse per 6-2 contro la Francia all’esordio all’Arena Civica di Milano e la nuova maglia richiamerà i tessuti di quelle maglie storiche originali anche se realizzata con le più moderne tecnologie e i migliori materiali tecnici a disposizione.

La maglia, realizzata grazie alla tecnica “Flatnik”, è in colore bianco con dettagli in oro e sul petto avrà lo scudetto delle Nazionali italiane di calcio, per l’occasione affiancato da una corona d’alloro dorata e il dettaglio del 125° anniversario della FIGC (1898–2023). Anche i pantaloncini sono bianchi con dettagli dorati. I calzettoni sono invece neri con ricami d’oro.

Dimarco con la maglia per la UEFA Nations League

Il presidente della Gabriele Gravina ha detto: “Grazie alla collaborazione con adidas celebriamo i 125 anni della fondazione della FIGC con una maglia iconica, intrisa di storia e di modernità; il kit anniversario interpreta alla perfezione la nostra visione di sviluppo del calcio: valori e radici profonde rappresentano la spina dorsale di un movimento che guarda al futuro e al cambiamento senza remore né esitazioni.

“Peraltro, è particolarmente significativo che ad onorare il compleanno della Federazione sia proprio la Nazionale, che rappresenta il vertice di un sistema ampio e articolato nel quale si riconoscono oltre 1 milione di tesserati - ha continuato Gravina -. Sono sicuro che anche questo kit speciale avrà grande successo, come le collezioni home e away lanciate a gennaio scorso”.