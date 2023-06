Dani Olmo: l'Italia, la UEFA Nations League e il Ct Luis de la Fuente

Il centrocampista Dani Olmo ha seguito un cammino tortuoso per arrivare ai massimi livelli del calcio europeo. Negli anni dell'adolescenza, ha lasciato la Spagna per andare in Croazia alla Dinamo Zagabria, dove ha imparato moltissimo prima di trasferirsi al Lipsia.

Olmo, 30 presenze nazionale maggiore, ha giocato con l'attuale Ct Luis de la Fuente nell'Under 21 e nella rappresentativa olimpica. Il suo augurio è che il neo allenatore possa portare la stessa mentalità vincente in UEFA Nations League contro l'Italia, che ha battuto le furie rosse ai rigori nella semifinale di UEFA EURO 2020.

Sulla corsa della Spagna verso le finals

Spagna - Italia nel corso degli anni

È stata dura. Le altre squadre ci rendono le cose difficili e ci studiano per impostare un piano gara. Confidiamo nelle nostre capacità, ma non è stato facile. La qualificazione è rimasta in sospeso fino all'ultima partita contro il Portogallo, ma meritiamo di essere alle finals.

Sulla sconfitta ai rigori contro l'Italia a EURO 2020

Meritavamo molto di più, visto come avevamo giocato. [L'Italia] è stata una delle squadre migliori del torneo e alla fine ha vinto, ma noi impariamo da tutto. Quella sconfitta è stata utile per la Coppa del Mondo.

Se tirerei un rigore contro l'Italia anche se Donnarumma me ne ha parato uno? Sono fiducioso e voglio sempre batterli; peccato per com'è andata in semifinale contro l'Italia. Ho tirato troppo alto, ma devo continuare a provarci perché fallisci se ti arrendi, non se ci provi. Sembra una frase da libro, ma è proprio così.

Sui cinque anni alla Dinamo Zagabria

Ho iniziato a soli 16 anni e sono andato via a 21. Sono cresciuto molto e ho imparato dalla loro mentalità e dalla loro ambizione.

In fondo, non solo nel calcio, ma anche in sport come la pallamano, il nuoto e il tennis, la mentalità dell'ex Jugoslavia, in questo caso della Croazia, è sempre stata vincente.

Su Luis de la Fuente

Ho avuto la fortuna di giocare con lui nell'Under 21 e con molti compagni che sono qui oggi. Abbiamo vinto il torneo nel 2019, poi siamo andati alle Olimpiadi nel 2020 e ora siamo qui in nazionale. Anche se ci conosce bene, si aspetta molto da noi, come da tutti gli altri. Queste aspettative fanno sempre bene al gruppo.

È un allenatore diretto e guarda sempre avanti. Sa cosa vuole, gli piace attaccare e ha le idee chiare: sta semplicemente a noi fare quello che dice. Con l'Under 21 abbiamo vinto il titolo, alle Olimpiadi siamo arrivati secondi e in nazionale vogliamo continuare a vincere.